Crea un video conciso di 1 minuto per una procedura operativa standard (SOP) per i nuovi dipendenti, guidandoli attraverso un processo software critico. Il video dovrebbe presentare immagini pulite e passo-passo abbinate a una voce narrante professionale generata dall'AI, rendendo i passaggi complessi facili da seguire. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per generare automaticamente il contenuto video e includi sottotitoli per l'accessibilità, rendendolo un video SOP efficace per i nuovi assunti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Rispondi alle domande comuni degli utenti producendo un video di aggiornamento tecnico di 2 minuti per utenti esperti, dettagliando i recenti cambiamenti del sistema e le nuove funzionalità. Questo video dovrebbe integrare registrazioni dinamiche dello schermo dell'interfaccia aggiornata con spiegazioni coinvolgenti fornite dagli avatar AI di HeyGen, assicurando che tutte le informazioni siano rinforzate con sottotitoli precisi. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock per migliorare la chiarezza visiva e fornire una comprensione completa di come aggiornare i video SOP.
Prompt di Esempio 2
Dimostra rapidamente una nuova funzionalità del prodotto ai team di vendita e prodotto con un modulo di microlearning di 45 secondi. Questo video visivamente accattivante deve sfruttare i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto e una sensazione professionali, accompagnato da una generazione di voce narrante energica per evidenziare i benefici chiave. Assicurati che il contenuto funzioni come una demo efficace, ottimizzata per un rapido consumo come parte dei moduli di microlearning.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una guida completa di 90 secondi per i responsabili di dipartimento, destinata all'integrazione in piattaforme di documentazione interna come wiki o centri di assistenza. Il video deve mantenere uno stile visivo professionale e coerente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, presentando un avatar AI per introdurre passaggi complessi e rinforzare le istruzioni chiave con sottotitoli. Questo assicura che le guide ai processi siano facilmente comprese da tutti, facilitando l'integrazione fluida nella documentazione esistente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Usare un Creatore di Video SOP

Trasforma facilmente le tue Procedure Operative Standard in walkthrough video coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, ottimizzando le esperienze di inserimento e formazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto SOP
Inizia generando il tuo video da uno script o sfrutta modelli potenziati dall'AI per strutturare efficacemente la tua procedura operativa standard. Questo forma la base del tuo walkthrough.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video con l'AI
Eleva il tuo walkthrough integrando avatar AI professionali per narrare i passaggi e aumentare il coinvolgimento, rendendo le tue istruzioni più comprensibili.
3
Step 3
Rifinisci con l'Editing Integrato
Utilizza l'Editor intuitivo per perfezionare il tuo video. Aggiungi scene con il tuo marchio, regola i tempi e assicurati che ogni dettaglio sia in linea con il tuo marchio e messaggio.
4
Step 4
Condividi i Tuoi SOP Coinvolgenti
Distribuisci facilmente i tuoi walkthrough video SOP finalizzati utilizzando opzioni di condivisione intelligenti, rendendoli facilmente accessibili per l'inserimento, la formazione e il riferimento continuo dei dipendenti.

Demistifica i Processi Complessi

Demistifica i Processi Complessi

Trasforma SOP intricate e documentazione tecnica in walkthrough video chiari e facilmente digeribili per una migliore comprensione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video SOP?

HeyGen rende la creazione di video SOP completi senza sforzo sfruttando modelli potenziati dall'AI e un robusto Generatore di Testo a Video. Puoi trasformare script in video coinvolgenti, con Portavoce AI che guidano gli spettatori attraverso processi complessi in modo chiaro ed efficiente.

Posso personalizzare i miei video SOP utilizzando la piattaforma AI generativa di HeyGen?

Assolutamente, la piattaforma AI generativa di HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video SOP. Puoi personalizzare scene con il tuo marchio, incorporare il tuo logo e persino aggiornare facilmente i video SOP per mantenere coerenza e rilevanza per le esperienze di inserimento o formazione dei dipendenti.

Quali capacità offre HeyGen per la condivisione e distribuzione dei video SOP?

HeyGen fornisce opzioni di condivisione intelligenti per garantire che i tuoi video SOP raggiungano il pubblico giusto senza problemi. Puoi esportare i tuoi video in vari formati per diverse piattaforme e integrarli facilmente in blog, wiki, centri di assistenza o documentazione interna per un accesso diffuso.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen l'efficacia dei moduli di microlearning?

Gli avatar AI realistici di HeyGen aumentano significativamente il coinvolgimento dei moduli di microlearning e delle guide utente passo-passo. Questi Portavoce AI forniscono informazioni in modo chiaro e coerente, rendendo le esperienze di formazione più interattive e memorabili per il tuo team.

