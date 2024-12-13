Generatore di Video Esplicativi di Soluzioni: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Genera rapidamente video esplicativi AI professionali e coinvolgenti trasformando semplicemente il tuo testo in straordinarie immagini con la nostra funzione di testo in video da script.

Crea un video esplicativo di 60 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese nuovi al montaggio video, mostrando quanto sia semplice generare "video esplicativi AI" professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito con grafiche animate moderne, accompagnato da una voce narrante AI amichevole ma professionale. Evidenzia la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, sottolineando come l'input testuale possa trasformarsi istantaneamente in un video esplicativo coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un "video di formazione" interno di 90 secondi creato per formatori aziendali, illustrando come i nuovi dipendenti possano essere integrati con istruzioni personalizzate e coinvolgenti. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva raffinata e professionale, con protagonisti avatar AI diversi che spiegano dinamicamente i concetti chiave, il tutto accompagnato da una musica di sottofondo aziendale motivante. Sottolinea la funzione degli avatar AI di HeyGen, evidenziando la loro capacità di rendere le informazioni complesse sia digeribili che altamente coinvolgenti per i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Per i team di marketing che puntano a una portata globale e a una maggiore accessibilità, considera una presentazione di 45 secondi del "generatore di video esplicativi". Questo video dovrebbe vantare visuali dinamiche e veloci provenienti da una libreria multimediale completa, perfettamente abbinate a sottotitoli chiari e facili da leggere e a una voce narrante energica. Evidenzia la capacità di sottotitoli di HeyGen, illustrando vividamente il suo potere nel rendere i contenuti universalmente accessibili e comprensibili.
Prompt di Esempio 3
Immagina una dimostrazione di 2 minuti del "generatore di video esplicativi di soluzioni" su misura per i digital marketer che navigano in strategie di contenuti multi-piattaforma complesse. La presentazione visiva deve essere intrinsecamente adattabile, passando senza problemi tra vari rapporti d'aspetto, il tutto supportato da una colonna sonora accattivante e contemporanea e da una voce AI precisa. Concentrati sulla funzione di ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto di HeyGen, sottolineando il suo ruolo critico nel facilitare la distribuzione senza soluzione di continuità dei contenuti su diverse piattaforme social, utilizzando abilmente modelli video professionali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi di Soluzioni

Crea facilmente video esplicativi coinvolgenti in pochi minuti, trasformando soluzioni complesse in storie visive chiare e d'impatto che risuonano con il tuo pubblico.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script preparato direttamente nell'editor. La nostra capacità di "creazione di testo in video" convertirà istantaneamente il tuo testo in uno storyboard visivo, preparando il terreno per il tuo video esplicativo.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Personalizza il tuo video esplicativo selezionando da una vasta gamma di "avatar AI". Questi presentatori realistici trasmetteranno il tuo messaggio con realismo professionale, migliorando il coinvolgimento degli spettatori.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti AI
Utilizza la nostra avanzata "generazione di voci narranti" per creare una narrazione dal suono naturale per il tuo script. Personalizza la voce, lo stile e la lingua per adattarsi perfettamente al tono del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta soddisfatto, "scarica video" il tuo video esplicativo di alta qualità in varie risoluzioni e rapporti d'aspetto. Condividi la tua soluzione raffinata direttamente con il tuo pubblico per promuovere comprensione e impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo delle Soluzioni

.

Dimostra il valore delle tue soluzioni creando video AI avvincenti di storie di successo dei clienti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi AI?

HeyGen semplifica il processo permettendo agli utenti di trasformare script testuali in video esplicativi AI professionali utilizzando avatar AI realistici e capacità avanzate di creazione di testo in video. Questo potente strumento video AI rende la generazione di contenuti coinvolgenti senza sforzo.

Quali strumenti di editing sono disponibili nel generatore di video esplicativi di HeyGen?

HeyGen offre un editor intuitivo drag-and-drop, con strumenti robusti per personalizzare le scene, aggiungere elementi da un'ampia libreria multimediale e utilizzare modelli video pre-progettati. Gli utenti possono facilmente perfezionare i loro video esplicativi AI con precisione.

Posso personalizzare le voci narranti e il branding per i miei video esplicativi su HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente la piena personalizzazione delle voci narranti, offrendo diverse voci AI per adattarsi al tono del tuo marchio. Puoi anche applicare controlli di branding specifici, inclusi loghi e colori, per garantire che i tuoi video esplicativi coinvolgenti siano in linea con il marchio.

Come posso esportare e utilizzare i video esplicativi creati con HeyGen?

HeyGen offre opzioni flessibili per il download dei video, permettendoti di esportare i tuoi video esplicativi di soluzioni in vari formati e rapporti d'aspetto. Questo assicura che i tuoi contenuti siano pronti per l'uso immediato su diverse piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo