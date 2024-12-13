Generatore di Video Tutorial Software: Guide Potenziate dall'AI

Trasforma facilmente software complessi in video tutorial chiari online, sfruttando il testo-a-video intelligente da script.

Crea un video tutorial conciso di 1 minuto che dimostri una specifica funzionalità software, rivolto a professionisti del settore tecnologico che necessitano di soluzioni rapide. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, con registrazioni dello schermo arricchite da sottotitoli animati per maggiore chiarezza, e una voce narrante generata dall'AI energica. Utilizza le capacità di generazione di voiceover e sottotitoli/caption di HeyGen per semplificare questa guida tecnica.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione professionale di 2 minuti per i nuovi assunti, spiegando processi interni complessi all'interno di una piattaforma di AI generativa. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che espone le informazioni in uno stile aziendale chiaro e coinvolgente, con transizioni fluide e musica di sottofondo sottile. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e le funzionalità di testo-a-video da script per produrre contenuti educativi accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida dettagliata di 90 secondi per generatori di video tutorial software per sviluppatori, mostrando l'impostazione di una nuova integrazione API. L'approccio visivo dovrebbe includere registrazioni dello schermo ad alta risoluzione con annotazioni precise, completate da una voce narrante calma e istruttiva. Concentrati sull'utilizzo della funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e del supporto della libreria multimediale/stock per eventuali elementi visivi supplementari per rendere i video tutorial passo-passo altamente efficaci.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo dinamico di 45 secondi che annuncia un aggiornamento significativo del prodotto, rivolto ai clienti esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e coinvolgente, utilizzando i modelli video di HeyGen per una produzione rapida e incorporando una narrazione concisa testo-a-voce con sottotitoli animati prominenti. Questo contenuto prodotto dall'editor video AI dovrebbe sfruttare i Modelli & scene e i Sottotitoli/caption di HeyGen per un annuncio informativo e ben rifinito.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generator di Video Tutorial Software

Crea tutorial software coinvolgenti e passo-passo senza sforzo con l'AI. Nessuna competenza di editing video necessaria per produrre contenuti di qualità professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Tutorial
Scrivi o incolla il tuo script tutorial passo-passo. La funzione di testo-a-voce della piattaforma genererà automaticamente un voiceover professionale, ponendo le basi per il tuo contenuto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo tutorial, aggiungendo un tocco umano professionale e coinvolgente senza dover essere davanti alla telecamera.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo tutorial con diversi media dalla libreria e incorpora il tuo logo e colori unici utilizzando i controlli di branding. Questo assicura che il tuo video rifletta l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo tutorial, esportalo nel formato e nella risoluzione desiderati. Condividilo istantaneamente su varie piattaforme online per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Funzionalità Software Complesse

.

Scomponi le funzionalità software intricate in video tutorial facili da comprendere, migliorando la comprensione e l'adozione da parte degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial software?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per semplificare la produzione di video tutorial software professionali. Permette agli utenti di trasformare script in contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici e testo-a-voce di alta qualità, eliminando la necessità di competenze complesse di editing video.

Posso aggiungere voiceover generati dall'AI e sottotitoli animati ai miei video tutorial HeyGen?

Sì, HeyGen offre una generazione di voiceover robusta con testo-a-voce dal suono naturale, supportando oltre 140 lingue. Puoi anche aggiungere e personalizzare facilmente sottotitoli o caption animati per migliorare l'accessibilità e la comprensione da parte degli spettatori dei tuoi video tutorial passo-passo.

Quali strumenti fornisce HeyGen per la rapida creazione di video online?

HeyGen è una piattaforma AI generativa online dotata di un potente editor video AI e di un registratore dello schermo integrato. Fornisce numerosi modelli video e una libreria multimediale gratuita per produrre rapidamente video di alta qualità, video esplicativi e video di formazione senza configurazioni estese.

HeyGen include un registratore dello schermo per tutorial software dettagliati?

Assolutamente, HeyGen integra un registratore dello schermo, rendendo facile catturare azioni passo-passo direttamente nei tuoi video tutorial software. Puoi quindi utilizzare l'editor video AI per perfezionare queste registrazioni, aggiungere avatar AI e incorporare voiceover generati dall'AI per un'istruzione completa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo