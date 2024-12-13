Creatore di Video per il Rilascio di Software: Lancia il Tuo Prodotto Più Velocemente

Crea video straordinari per il rilascio di software senza sforzo con i nostri strumenti di creazione video AI facili da usare, caratterizzati da potenti funzionalità di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing, illustrando la facilità di creazione di video con un nuovo creatore di video per prodotti. Utilizza uno stile visivo pulito e professionale con un avatar AI amichevole e informativo che fornisce la narrazione su una musica di sottofondo leggera, dimostrando quanto la piattaforma renda semplici i compiti complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un teaser accattivante di 15 secondi per i social media rivolto a un pubblico generale e utenti curiosi, evidenziando una caratteristica unica di un editor video. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo alla moda con tagli rapidi e contenuti visivamente stimolanti impostati su musica di sottofondo popolare e senza diritti d'autore, sfruttando i sottotitoli/caption di HeyGen per trasmettere messaggi concisi e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video sofisticato di 60 secondi di approfondimento delle funzionalità per utenti esistenti e clienti aziendali, enfatizzando i vantaggi di un'opzione di esportazione video ad alta risoluzione all'interno di un potente creatore di video per il rilascio di software. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e autorevole, mostrando dimostrazioni dell'interfaccia utente eleganti, supportate da una voce fuori campo professionale e una musica di sottofondo aziendale sottile, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire la presentazione.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per il Rilascio di Software

Scopri come creare rapidamente video professionali per il rilascio di software con una piattaforma intuitiva. Condividi efficacemente gli aggiornamenti del tuo prodotto e coinvolgi il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli video progettati per i rilasci di software o inizia da zero per gettare rapidamente le basi del tuo progetto video.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Incorpora facilmente gli aggiornamenti del tuo prodotto utilizzando la registrazione dello schermo o caricando media pertinenti. Puoi anche convertire il testo in contenuti video dinamici.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Dai vita al tuo messaggio aggiungendo avatar AI o generando voci fuori campo professionali. Applica i colori e i loghi unici del tuo marchio per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ad alta risoluzione ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso immediatamente sui tuoi canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora i Video Esplicativi delle Funzionalità del Prodotto

.

Migliora la comprensione e il coinvolgimento delle nuove funzionalità del software con video esplicativi potenziati dall'AI per la formazione interna o esterna.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video creativi per le aziende?

HeyGen è una piattaforma avanzata di creazione video AI progettata per semplificare la creazione di video creativi. Offre una suite completa di strumenti, inclusi avatar AI e un'ampia libreria di modelli video, permettendo agli utenti di produrre in modo efficiente contenuti di qualità professionale come video di prodotto o materiali di marketing.

HeyGen è un editor video facile da usare per produrre contenuti rapidamente?

Sì, HeyGen presenta un editor intuitivo drag-and-drop che rende la creazione di video straordinariamente facile da usare per tutti i livelli di competenza. Puoi generare rapidamente video coinvolgenti, trasformando script in visual dinamici senza richiedere competenze tecniche estese.

Posso usare HeyGen per creare video esplicativi e video di rilascio software con avatar AI?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare video esplicativi coinvolgenti e video di rilascio software utilizzando la sua potente tecnologia di avatar AI e le capacità di testo-a-video. Questo permette una narrazione efficiente e la consegna di informazioni complesse in un formato coinvolgente.

Che tipo di contenuti video ad alta risoluzione posso produrre con HeyGen per i social media?

HeyGen ti consente di produrre contenuti video ad alta risoluzione diversificati ottimizzati per le piattaforme social. Puoi creare di tutto, dai brevi clip promozionali a pezzi informativi più lunghi, utilizzando funzionalità come filmati stock e garantendo la creazione di video in formato MP4 per una compatibilità ampia e un impatto massimo.

