Software Overview Video Maker per Spiegazioni Coinvolgenti

Genera voiceover accattivanti istantaneamente per video di panoramica software chiari e professionali che risuonano con il tuo pubblico.

464/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi per i professionisti del marketing, evidenziando l''interfaccia intuitiva' di HeyGen e le capacità di 'editing drag-and-drop' per creare contenuti di marketing coinvolgenti. Adotta un'estetica pulita e professionale con movimenti dinamici della telecamera che mostrano l'interfaccia utente, accompagnati da una narrazione chiara, con un 'avatar AI' che presenta i vantaggi chiave per catturare l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video creativo di 60 secondi rivolto ai creatori di contenuti, illustrando la potenza dei 'modelli' estesi di HeyGen per diverse esigenze video e come la 'generazione di copioni' possa semplificare il loro flusso di lavoro. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ricco di scene diverse e transizioni fluide, con musica di sottofondo energica, utilizzando vari 'Modelli e scene' per ispirare narrazioni creative.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 30 secondi per sviluppatori di e-learning, spiegando come i 'sottotitoli' e i 'media di stock' di HeyGen supportino la creazione di contenuti educativi accessibili e coinvolgenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo educativo e informativo con testo chiaro sullo schermo, accompagnato da una voce narrante calma e coinvolgente, evidenziando specificamente la funzione automatica di 'Sottotitoli/caption' per una maggiore diffusione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Software Overview Video Maker

Crea facilmente video di panoramica software professionali con strumenti alimentati da AI, design intuitivo e funzionalità complete per mostrare efficacemente il tuo prodotto.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia creando il tuo messaggio, utilizzando la capacità di Testo-a-video da copione della piattaforma per abilitare una generazione di copioni senza soluzione di continuità per la tua panoramica.
2
Step 2
Progetta i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli e scene professionali per progettare rapidamente il flusso visivo, assicurando che la tua panoramica software sia coinvolgente fin dall'inizio.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione e Testo
Migliora la chiarezza e il coinvolgimento utilizzando la generazione di Voiceover per aggiungere una narrazione dal suono naturale, dando vita al tuo copione per il tuo pubblico.
4
Step 4
Pubblica e Condividi
Finalizza il tuo video con il branding, quindi utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per rendere la tua panoramica in vari tipi di file video comuni per una facile distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti di E-Learning e Spiegazioni Completi

.

Scala i tuoi contenuti educativi generando video esplicativi dettagliati sul software e tutorial per corsi online e studenti globali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI coinvolgenti per varie esigenze di marketing?

HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata da AI che consente agli utenti di produrre contenuti professionali e coinvolgenti senza sforzo. Sfruttando avatar AI, testo-a-video da copione e un'ampia libreria di modelli, HeyGen ti permette di generare rapidamente promozioni di marketing di alta qualità, demo di prodotti e video esplicativi senza editing complesso.

HeyGen può aiutarmi a creare video con avatar AI e voiceover naturali?

Assolutamente. HeyGen è specializzato nella generazione di avatar AI realistici che possono essere abbinati a generazione di voiceover di alta qualità dai tuoi copioni. Questa potente combinazione consente una narrazione video coinvolgente, producendo video animati che risuonano veramente con il tuo pubblico.

Quali risorse offre HeyGen per semplificare la creazione di video per le aziende?

HeyGen offre un'impressionante gamma di risorse progettate per rendere la creazione di video efficiente e professionale per le aziende. Gli utenti possono utilizzare una ricca selezione di modelli personalizzabili e accedere a una vasta libreria di media di stock, permettendo loro di produrre contenuti raffinati e coinvolgenti rapidamente e costantemente.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding e varie opzioni di output per i social media?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video per migliorare l'appeal visivo. Inoltre, con il ridimensionamento e l'esportazione flessibile del rapporto d'aspetto e i sottotitoli/caption automatici, il tuo contenuto è perfettamente ottimizzato per la distribuzione su tutte le piattaforme social.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo