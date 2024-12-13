Generatore di Video di Onboarding Software per una Formazione Utente Senza Problemi

Crea facilmente video di onboarding professionali senza competenze necessarie, trasformando script in contenuti coinvolgenti utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen.

Immagina di creare un video istruttivo di 60 secondi per nuovi utenti di software, rivolto specificamente ai proprietari di piccole imprese sopraffatti da configurazioni complesse. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo chiaro e amichevole con elementi animati che guidano gli utenti passo dopo passo, accompagnati da una voce fuori campo entusiasta e facile da comprendere. Mostra come un "generatore di video di onboarding software" semplifica la curva di apprendimento iniziale, facendo sembrare che "non siano necessarie competenze" per iniziare. Sfrutta la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare senza sforzo le tue istruzioni scritte in contenuti visivi coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video professionale di 45 secondi per l'"onboarding dei dipendenti" rivolto ai responsabili delle risorse umane, introducendo la cultura aziendale e i valori fondamentali ai nuovi assunti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e accogliente, utilizzando colori tenui e grafiche professionali, completato da una voce fuori campo calma e rassicurante. Sottolinea l'efficienza di creare tali contenuti utilizzando un "generatore di video AI" per ottimizzare il processo. Il video deve presentare in modo prominente gli "AI avatars" di HeyGen per trasmettere messaggi chiave, dando un tocco personale senza bisogno di un presentatore dal vivo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un tutorial dinamico di 30 secondi per un "creatore di video di onboarding" per i team di successo clienti, per aiutare gli utenti a navigare in una nuova funzionalità del prodotto, con l'obiettivo di "ridurre il churn" fornendo valore immediato. Questo video veloce dovrebbe utilizzare colori vivaci e transizioni rapide, supportato da una musica di sottofondo energica e ispiratrice. Evidenzia la facilità d'uso e la velocità di creazione. Crea questo personalizzando uno dei "Templates & scenes" di HeyGen per adattare rapidamente i design esistenti alle tue esigenze specifiche.
Prompt di Esempio 3
Crea un walkthrough personalizzato di 60 secondi per i team di marketing che mostri le funzionalità avanzate di una nuova applicazione, promuovendo la "piena personalizzazione" per evidenziare i benefici di nicchia. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e interattiva, con elementi di branding personalizzati e una "voce fuori campo generata dall'AI" professionale e sofisticata che può essere adattata per corrispondere al tono del marchio. Illustra come la "Voiceover generation" di HeyGen assicura una narrazione audio di alta qualità senza dover assumere talenti esterni, rendendo il "Creatore di Video di Onboarding" veramente versatile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding Software

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e informativi per dipendenti o clienti con strumenti potenziati dall'AI, migliorando comprensione e ritenzione.

1
Step 1
Crea il tuo contenuto video
Inizia generando il tuo script o scegliendo tra una varietà di modelli video per delineare rapidamente il tuo messaggio di onboarding.
2
Step 2
Seleziona il tuo avatar AI
Personalizza il tuo video di onboarding scegliendo un avatar AI per presentare il tuo contenuto, rendendolo coinvolgente e relazionabile per i tuoi nuovi utenti o dipendenti.
3
Step 3
Affina con elementi personalizzati
Migliora il tuo messaggio aggiungendo branding personalizzato, musica di sottofondo e personaggi animati per rendere i tuoi video di formazione dinamici e memorabili.
4
Step 4
Esporta e distribuisci
Genera i tuoi video di onboarding rifiniti in vari formati e condividili facilmente sulle tue piattaforme preferite per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Ottimizza la Produzione di Video

Produci rapidamente video di onboarding software di livello professionale in pochi minuti utilizzando l'AI, eliminando processi di produzione complessi e risparmiando tempo prezioso.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding coinvolgenti e personalizzabili?

HeyGen consente agli utenti di progettare video di onboarding completamente personalizzati utilizzando una vasta gamma di modelli video e personaggi animati. Puoi sfruttare i nostri avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio, garantendo un'esperienza di onboarding professionale e creativa.

È difficile creare video di onboarding professionali con HeyGen?

Assolutamente no. Il generatore di video AI intuitivo di HeyGen semplifica il processo, permettendo a chiunque di creare video di onboarding professionali senza competenze di editing video. Basta inserire il tuo script e HeyGen può trasformarlo in un video coinvolgente con voci fuori campo generate dall'AI.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per l'onboarding e la formazione software?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding software efficaci e contenuti di formazione, aiutando a ridurre il churn fornendo istruzioni chiare. La nostra piattaforma ti consente di trasformare rapidamente i tuoi script in video di alta qualità, garantendo un onboarding dei dipendenti coerente e scalabile.

HeyGen può personalizzare e brandizzare i video di onboarding?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video di onboarding. Puoi anche utilizzare avatar AI e aggiungere sottotitoli per una facile localizzazione, rendendo i tuoi contenuti accessibili e personalizzati a livello globale.

