Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i tecnici del supporto e gli specialisti dell'onboarding, crea un video istruttivo di 90 secondi che illustri la nuova funzione "integrazioni" all'interno del tuo prodotto, concentrandosi su "demo di prodotto" chiare. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e passo-passo con un audio calmo e rassicurante, guidando gli utenti attraverso il processo di configurazione. Incorpora i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video completo di 2 minuti rivolto a product manager e sviluppatori, mostrando le avanzate "funzionalità AI" che consentono una robusta "automazione delle demo" all'interno della tua piattaforma. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, futuristico e autorevole, impiegando grafiche dinamiche e una colonna sonora sofisticata. Sfrutta gli "Avatar AI" di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e coinvolgente, elevando la qualità complessiva della produzione.
Prompt di Esempio 3
I professionisti del marketing necessitano di una vivace presentazione di 45 secondi del "creatore di video di prodotto" che evidenzi la facilità di creazione e "condivisione di video" su varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace con una traccia di sottofondo allegra, catturando rapidamente l'attenzione. Utilizza la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per dimostrare l'adattamento senza soluzione di continuità per diversi canali social media, garantendo la massima portata e coinvolgimento.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Demo Software

Trasforma senza sforzo le caratteristiche del tuo prodotto in video demo software coinvolgenti, progettati per catturare il tuo pubblico e favorire la comprensione.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona da una libreria di modelli e scene professionali per avviare con facilità la creazione del tuo video demo di prodotto.
2
Step 2
Crea la Tua Narrazione
Crea la storia del tuo prodotto inserendo il tuo script, permettendo alla nostra funzione testo-video di costruire scene coinvolgenti per la tua demo.
3
Step 3
Migliora con le Funzionalità AI
Utilizza la generazione di voiceover AI per aggiungere una narrazione chiara e naturale, assicurando che il tuo messaggio venga consegnato perfettamente.
4
Step 4
Condividi la Tua Demo
Esporta il tuo video demo software rifinito in vari formati e rapporti d'aspetto, quindi condividilo direttamente con il tuo pubblico su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione Software con Video AI

Migliora l'apprendimento e la ritenzione creando video demo software dinamici generati dall'AI per una formazione e un onboarding del prodotto efficaci.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video demo di prodotto utilizzando le funzionalità AI?

HeyGen semplifica la creazione di video demo di prodotto sfruttando avanzate funzionalità AI, permettendoti di generare contenuti coinvolgenti da script testo-video. I nostri avatar AI e la generazione di voiceover robusta rendono la costruzione di demo di prodotto coinvolgenti efficiente e professionale.

Quali controlli tecnici offre HeyGen per personalizzare e condividere video demo software?

HeyGen offre ampi controlli tecnici per il branding, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, per garantire che i tuoi video demo software siano in linea con l'identità del tuo marchio. Puoi anche utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie integrazioni per condividere facilmente i tuoi video di prodotto rifiniti su diverse piattaforme.

HeyGen può automatizzare parti del processo di produzione di video demo di prodotto?

Sì, HeyGen automatizza significativamente la creazione di demo attraverso la sua piattaforma intuitiva, offrendo modelli e generazione di voiceover AI per accelerare il tuo flusso di lavoro. Puoi generare rapidamente demo di prodotto professionali e persino aggiungere sottotitoli/didascalie automaticamente, migliorando l'accessibilità e risparmiando tempo.

Quali tipi di demo di prodotto possono essere creati utilizzando gli strumenti di demo di HeyGen?

HeyGen funge da versatile creatore di demo di prodotto, consentendo la creazione di vari demo software e video di marketing. Con avatar AI, una ricca libreria multimediale e robuste capacità testo-video, puoi produrre animazioni coinvolgenti e walkthrough dettagliati del prodotto senza sforzo.

