Immagina un dinamico video pubblicitario di 30 secondi progettato per piccoli imprenditori e responsabili marketing, che mostra quanto sia facile generare annunci video accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con tagli rapidi tra diversi scenari aziendali aspirazionali, sottolineati da una colonna sonora contemporanea e vivace. La narrazione audio, fornita con una chiara voce AI, metterà in evidenza la semplicità di creare annunci video straordinari sfruttando la funzione di testo a video di HeyGen, trasformando un semplice testo in un annuncio professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dimostrativo di prodotto di 45 secondi, mirato a product manager e startup, enfatizzando la chiarezza e l'impatto delle loro presentazioni di prodotto. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, concentrandosi su transizioni fluide tra riprese dell'interfaccia utente del prodotto e grafica animata, accompagnata da una colonna sonora sofisticata ma accessibile. Un avatar AI coinvolgente, utilizzando la capacità di avatar AI di HeyGen, articolerà le caratteristiche e i benefici chiave, spiegando come le voci AI diano vita alle loro dimostrazioni con un tono naturale e persuasivo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di creazione di annunci ispiratore di 60 secondi su misura per i digital marketer e i brand di e-commerce che cercano di scalare le loro campagne. Visivamente, il video sarà energico e diversificato, mostrando rapidamente un montaggio di diversi stili di annunci e settori, riflettendo la versatilità del contenuto di marketing. L'audio presenterà una traccia pop moderna ed energica, con una voce AI amichevole e sicura che spiega come personalizzare il contenuto con l'AI utilizzando la ricca libreria di modelli e scene di HeyGen per costruire rapidamente campagne pubblicitarie di impatto che risuonano con specifici pubblici.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale conciso di 30 secondi specificamente per sviluppatori software e aziende SaaS, illustrando l'efficienza di un generatore di annunci demo software. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce e illustrativo, con registrazioni dinamiche dello schermo e animazioni eleganti per dimostrare la funzionalità del prodotto, il tutto accompagnato da un design sonoro tecnologico e d'impatto. Una generazione di voce fuori campo sicura ed entusiasta, alimentata da HeyGen, guiderà gli spettatori attraverso il processo senza soluzione di continuità di trasformare caratteristiche software complesse in coinvolgenti annunci video di prodotto, evidenziando la rapida consegna dei contenuti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Annunci Demo Software

Crea rapidamente ed efficacemente annunci video AI per le tue demo software, trasformando le tue presentazioni di prodotto in campagne coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia redigendo il tuo copione o generandone uno con l'AI. Questo copione costituirà la base per il tuo demo "AI Video Ad Maker", permettendo alla piattaforma di produrre visual dinamici dal tuo testo utilizzando la funzione di testo a video.
2
Step 2
Personalizza con Voce AI
Eleva la tua demo software selezionando tra una gamma di voci professionali. Utilizza la generazione di Voiceover per creare una narrazione accattivante per i tuoi "demo di prodotto", garantendo una presentazione chiara e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Sottotitoli
Migliora il tuo "video di prodotto" con media coinvolgenti. Genera facilmente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e l'engagement degli spettatori su diverse piattaforme.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio Finale
Finalizza la tua "creazione di annunci" ottimizzando il rapporto d'aspetto e la risoluzione. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che il tuo annuncio demo sia perfettamente adatto a vari canali.

Casi d'Uso

Mostra Demo di Prodotti e Successi

Trasforma testimonianze dei clienti e demo di prodotto in video AI coinvolgenti che costruiscono fiducia e illustrano il valore.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo di creazione di annunci video?

HeyGen rivoluziona la creazione di annunci video permettendoti di generare rapidamente annunci video AI coinvolgenti con avatar AI personalizzabili. Questo semplifica l'intero processo, dal copione al video finale, rendendo la produzione di annunci sofisticati accessibile a tutti.

Posso personalizzare il mio contenuto video con l'AI di HeyGen?

Assolutamente! HeyGen ti consente di personalizzare i contenuti con l'AI utilizzando vari modelli e opzioni di branding personalizzate. Puoi facilmente applicare gli elementi del tuo kit di brand, come loghi e colori, per garantire che tutti i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

Che tipo di video di prodotto posso creare usando HeyGen?

HeyGen è un generatore ideale di annunci demo software per creare video di prodotto di alta qualità e tutorial coinvolgenti. Puoi trasformare caratteristiche di prodotto complesse in storie visive accattivanti che risuonano con il tuo pubblico e stimolano l'engagement.

HeyGen supporta la creazione di annunci video in stile contenuto generato dagli utenti?

Sì, HeyGen è perfetto per generare annunci video UGC dinamici che catturano un fascino autentico. La sua piattaforma intuitiva ti consente di produrre contenuti accattivanti adatti a vari social media, inclusi formati ottimizzati per un annuncio su Instagram.

