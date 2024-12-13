Generatore di Video per Competenze Trasversali: Formazione AI Semplificata

Crea facilmente video formativi coinvolgenti per l'upskilling interno con avatar AI professionali.

Crea un video di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come HeyGen semplifica i loro video di marketing con uno stile visivo vivace e professionale e una voce narrante energica. Utilizza la funzione di testo-a-video da script per trasformare senza sforzo i contenuti scritti in materiale promozionale coinvolgente per i loro servizi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 60 secondi per creatori di contenuti e manager dei social media, caratterizzato da un'estetica visiva dinamica e moderna con transizioni fluide e un avatar AI conversazionale. Questo video dimostrerebbe quanto facilmente possano migliorare i loro video sui social media e gli sforzi complessivi di creazione di contenuti senza dover apparire in video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 30 secondi rivolto a professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo, presentando uno stile visivo chiaro, istruttivo e professionale con una voce narrante amichevole. Evidenzia la capacità di HeyGen di generare contenuti video formativi, concentrandosi specificamente sulle competenze trasversali, sfruttando sottotitoli/didascalie per garantire la massima accessibilità e comprensione per tutti i discenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video convincente di 50 secondi per product manager o team di vendita che introduce nuove funzionalità, impiegando uno stile visivo elegante, pulito e dimostrativo con grafica animata e una voce narrante concisa. Sottolinea come i modelli e le scene di HeyGen semplifichino la creazione di spiegazioni di prodotto raffinate, dal concetto all'esportazione finale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Competenze Trasversali

Crea facilmente video formativi sulle competenze trasversali con l'AI. Trasforma i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti, con avatar AI realistici e branding personalizzabile.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi il dialogo per la tua formazione sulle competenze trasversali. La nostra piattaforma utilizza il tuo input di testo-a-video da script per generare il contenuto parlato per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI professionali per essere il presentatore o il personaggio nel tuo video formativo sulle competenze trasversali.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Migliora il tuo video selezionando tra vari modelli e scene, e applica i tuoi controlli di branding come loghi e colori per rispecchiare l'identità della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza il tuo video sulle competenze trasversali e utilizza le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per prepararlo alla condivisione senza problemi su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Motivazionali di Impatto

.

Genera video motivazionali coinvolgenti che potenziano gli individui, favoriscono mentalità positive e rinforzano efficacemente i principi chiave delle competenze trasversali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di contenuti per marketing e social media?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti permettendoti di generare video di marketing e social media di alta qualità utilizzando avatar AI e avanzate capacità di testo-a-video. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli per produrre contenuti visivi coinvolgenti in modo efficiente.

Che tipo di controllo creativo ho sugli avatar AI e sull'estetica dei video in HeyGen?

HeyGen offre un ampio controllo creativo sui tuoi video, permettendoti di personalizzare gli avatar AI, applicare controlli di branding e utilizzare modelli per visuali cinematografiche. Puoi anche arricchire i tuoi video con adesivi e grafiche dalla libreria multimediale per ottenere animazioni originali.

HeyGen può trasformare contenuti esistenti in formati video dinamici?

Sì, HeyGen ti consente di trasformare vari contenuti esistenti, come PDF, PowerPoint e immagini, in video dinamici. Questa capacità semplifica la creazione di video end-to-end, rendendola ideale per spiegazioni di prodotto o video formativi senza bisogno di editing complesso.

Come converte HeyGen i prompt di testo in video professionali generati dall'AI?

HeyGen eccelle nel convertire i prompt di testo in video sorprendenti generati dall'AI utilizzando una tecnologia avanzata di testo-a-video. Basta inserire il tuo script, e gli avatar AI di HeyGen forniranno voiceover professionali e visuali sincronizzati, insieme a sottotitoli automatici, offrendo controllo creativo sul tuo output.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo