Creatore di Video di Prova Sociale: Crea Testimonianze Autentiche Velocemente

Crea senza sforzo video di prova sociale autentici che trasformano i lead in clienti fedeli, grazie alle capacità intuitive di testo-a-video da script.

Un video di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing che desiderano creare testimonianze professionali dei clienti. Visivamente, presenta un'estetica pulita e moderna con transizioni fluide e un branding sottile, accompagnato da una colonna sonora di sottofondo vivace ma professionale e una voce fuori campo chiara e articolata. Questo video mette in evidenza come i diversi "Modelli e scene" di HeyGen semplifichino la creazione di video di prova sociale raffinati.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I marketer digitali e i brand di e-commerce sono il pubblico di riferimento per questo video dinamico di 30 secondi, che mostra il potere di un "Creatore di Video Recensioni AI" per testimonianze coinvolgenti. Lo stile visivo è elegante ed energico, incorporando grafiche in movimento e palette di colori vivaci, con un avatar AI accattivante che trasmette messaggi chiave attraverso una "Generazione di voce fuori campo" esperta.
Prompt di Esempio 2
Per i creatori di contenuti e i gestori di social media, questo video veloce di 60 secondi dimostra la creazione senza sforzo di video di prova sociale. Il flusso visivo è rapido e coinvolgente, con testo a schermo sincronizzato con montaggi dinamici, tutto alimentato dalla funzionalità "Da testo a video da script" e arricchito con "Sottotitoli/caption" generati automaticamente per la massima portata. L'audio è una combinazione di musica moderna e incalzante e narrazione chiara.
Prompt di Esempio 3
Le startup e le agenzie di branding possono sfruttare questo spot vibrante di 15 secondi focalizzato sulla creazione di testimonianze video autentiche con facilità. Lo stile visivo è altamente personalizzabile e allineato al brand, utilizzando il "Supporto libreria multimediale/stock" per arricchire le scene e dimostrando la flessibilità del "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme. L'audio consiste in una voce fuori campo amichevole e incoraggiante e una musica di sottofondo sottile e ispiratrice.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Prova Sociale

Trasforma storie autentiche dei clienti in video testimonianze coinvolgenti per costruire fiducia e aumentare l'engagement senza sforzo.

1
Step 1
Raccogli Testimonianze
Raccogli facilmente il feedback dei tuoi clienti o importa testimonianze esistenti. Utilizza Da testo a video da script per trasformare elogi scritti in contenuti visivi coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli professionali per abbinare l'estetica del tuo brand. Personalizza le scene con gli elementi e lo stile del tuo brand utilizzando Modelli e scene.
3
Step 3
Rifinisci il Tuo Video
Migliora il tuo video con avatar AI, aggiungi una generazione di voce fuori campo naturale e assicurati l'accessibilità con sottotitoli/caption automatici per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara il tuo video di alta qualità per qualsiasi piattaforma. Regola il layout con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, quindi scarica e distribuisci la tua prova sociale su tutti i tuoi canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Video ad Alto Impatto con Prova Sociale

.

Integra contenuti di testimonianze potenti in annunci video ad alte prestazioni, guidando le conversioni e dimostrando un valore reale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare testimonianze professionali dei clienti?

Il Creatore di Video Recensioni AI di HeyGen ti consente di creare facilmente testimonianze professionali dei clienti utilizzando modelli personalizzabili e avatar AI realistici. Questo ti aiuta a generare video testimonianze coinvolgenti che fungono da potente prova sociale.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i miei video di testimonianza?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione con i suoi modelli personalizzabili, permettendoti di applicare i controlli del tuo brand come loghi e colori. Puoi anche ridimensionare i tuoi video brevi e raffinati per varie piattaforme social utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto.

HeyGen può convertire script di testo in video testimonianze?

Sì, HeyGen sfrutta la tecnologia AI per convertire i tuoi script di testo in video testimonianze coinvolgenti, completi di avatar AI realistici e generazione di voce fuori campo di alta qualità. Questo semplifica il tuo processo di creazione di contenuti.

Come supporta HeyGen la condivisione di video testimonianze su piattaforme social?

HeyGen ti consente di ottimizzare i tuoi video testimonianze per vari canali social media, offrendo ridimensionamento del rapporto d'aspetto e sottotitoli/caption automatici. Questo assicura che il tuo contenuto sia pronto per il download e la pubblicazione per il massimo impatto.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo