Generatore di Video per Programmi Sociali per Coinvolgere i Social Media

Crea video per i social media che fermano lo scorrimento istantaneamente, sfruttando avatar AI avanzati per catturare il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team di marketing e i creatori di contenuti, crea un video di marketing di 45 secondi che illustri elegantemente l'efficienza della creazione di contenuti di alta qualità. Adotta uno stile visivo pulito e informativo con una voce narrante chiara e autorevole, enfatizzando come i modelli e le scene di HeyGen accelerino la produzione di video professionali.
Prompt di Esempio 2
Educatori e formatori possono semplificare argomenti complessi con un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi. Attraverso visuali amichevoli e chiare, grafica dettagliata sullo schermo e una voce narrante calda e coinvolgente generata da HeyGen, gli utenti vedranno quanto sia facile rendere l'apprendimento accessibile e divertente con l'AI da testo a video.
Prompt di Esempio 3
Aiuta influencer dei social media e startup a catturare il loro pubblico con un video promozionale ad alta energia di 15 secondi. Questo video dovrebbe essere un turbine di visuali vivaci e audio energico e di tendenza, evidenziando l'impatto immediato della trasformazione di un semplice script in una storia visiva coinvolgente utilizzando la capacità di testo a video da script di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Programmi Sociali

Crea senza sforzo video per programmi sociali di impatto utilizzando l'AI, dal testo a visuali sorprendenti, progettati per una comunicazione ed un coinvolgimento efficaci.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La nostra capacità di testo a video da script convertirà le tue parole nella base per il tuo video per programmi sociali, garantendo un messaggio chiaro e convincente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo programma e trasmettere il tuo messaggio. Questo aggiunge un tocco umano e rende i tuoi video per programmi sociali più coinvolgenti per il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Arricchisci il tuo video con immagini, video e musica pertinenti dalla vasta libreria di media/supporto stock. Applica loghi e colori personalizzati per un aspetto professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per prepararlo per qualsiasi piattaforma. I tuoi video per i social media rifiniti sono ora pronti per raggiungere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo del Programma

Crea facilmente video AI coinvolgenti per mostrare l'impatto positivo e le storie di successo del tuo programma sociale, costruendo fiducia e supporto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per i social media?

HeyGen è un generatore di video AI che trasforma il testo in video coinvolgenti per i social media. Puoi sfruttare i suoi avatar AI, vari modelli e voiceover AI per creare video professionali rapidamente.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video professionali?

HeyGen fornisce strumenti avanzati per la creazione di video AI, inclusi modelli personalizzabili, avatar AI diversi e la possibilità di aggiungere i tuoi controlli di branding come loghi e colori. Puoi facilmente generare video di marketing o promozionali di alta qualità a partire dal testo.

Posso utilizzare le mie immagini o visuali generate dall'AI all'interno di HeyGen?

Sì, HeyGen supporta l'incorporazione dei tuoi media, permettendoti di combinarli con avatar AI e suggerimenti di testo per creare contenuti dinamici da immagine a video. Questo migliora il tuo controllo creativo sul video finale.

Come aiuta HeyGen a creare video brevi coinvolgenti in modo efficiente?

La capacità di testo a video AI di HeyGen consente agli utenti di convertire rapidamente script in video brevi coinvolgenti, inclusi video esplicativi o video che fermano lo scorrimento per varie piattaforme. I suoi strumenti intuitivi di editing video semplificano l'intero processo di creazione video.

