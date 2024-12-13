Generatore di Video Promozionali per Social Media: Crea Annunci Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in promozioni accattivanti per i social media rapidamente con la potente funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Crea un video promozionale di 30 secondi per un nuovo gadget, rivolto a piccole imprese e negozi di e-commerce desiderosi di aumentare le vendite. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con tagli rapidi, evidenziazioni animate del prodotto e una traccia di sottofondo energica, completata da una voce narrante professionale AI che spiega i benefici chiave. Utilizza i vari modelli video di HeyGen per semplificare il processo di produzione e catturare immediatamente l'attenzione del tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi per i social media, rivolto ad agenzie di marketing e creatori di contenuti che necessitano di introdurre rapidamente nuovi servizi o concetti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e amichevole, incorporando semplici animazioni e testo a schermo per chiarire i punti, il tutto consegnato da un avatar AI di HeyGen che personifica il tuo marchio e rende accessibili idee complesse.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale ispiratore di 60 secondi per annunciare una prossima conferenza virtuale, specificamente per organizzatori di eventi e manager di comunità che cercano di massimizzare la partecipazione. Lo stile visivo dovrebbe essere cinematografico e ad alta energia, mostrando filmati di repertorio di eventi precedenti o B-roll pertinenti, con sovrapposizioni di testo dinamiche che evidenziano i relatori chiave e le date. Una voce narrante AI chiara e convincente, generata direttamente in HeyGen, guiderà gli spettatori attraverso la proposta di valore dell'evento.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video conciso di 15 secondi con un consiglio o tutorial per coach online ed educatori, dimostrando un rapido trucco di produttività. Questo video dovrebbe essere veloce e visivamente vibrante, utilizzando tagli rapidi e grafica animata per trasmettere informazioni in modo efficiente, garantendo un alto coinvolgimento anche senza audio. Impiega i sottotitoli automatici di HeyGen per rendere il contenuto accessibile a tutti gli spettatori, massimizzando la sua portata sui social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali per Social Media

Crea rapidamente video promozionali straordinari per i social media per potenziare la tua presenza online e coinvolgere il tuo pubblico con il nostro intuitivo generatore di video.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello Video
Inizia il tuo video promozionale per i social media selezionando tra una vasta gamma di "Modelli e scene" progettati professionalmente per adattarsi al tuo marchio e messaggio, rendendo la creazione rapida e semplice.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio e Voce
Integra il tuo script o testo, quindi utilizza la nostra potente funzione di "Generazione di voci narranti" per creare "voci narranti AI" coinvolgenti che catturano il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Visivi e Branding
Migliora i tuoi "video promozionali" utilizzando l'ampia "Libreria multimediale/supporto di repertorio" per visivi straordinari, o carica le tue risorse per mantenere un'identità di marca unica.
4
Step 4
Esporta per i Social Media
Finalizza il tuo progetto e sfrutta il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare perfettamente il tuo video di alta qualità a varie piattaforme "social media" e raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

.

Mostra visivamente testimonianze autentiche dei clienti e storie di successo per costruire credibilità e guidare le conversioni per il tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video promozionali coinvolgenti per i social media?

HeyGen è un potente creatore di video promozionali AI che semplifica la creazione di video promozionali coinvolgenti per i social media. Utilizza i nostri ampi modelli video, voci narranti AI e titoli animati per produrre video promozionali di qualità professionale che catturano l'attenzione.

HeyGen può generare video esplicativi per la mia azienda o i miei prodotti?

Assolutamente! HeyGen ti consente di generare rapidamente video esplicativi professionali utilizzando l'AI. Basta convertire i tuoi suggerimenti di testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voci narranti di alta qualità.

Quali risorse creative sono disponibili all'interno di HeyGen per migliorare i miei video?

HeyGen offre una ricca libreria multimediale con risorse royalty-free, inclusi video di repertorio, grafica e musica, per stimolare idee creative. Puoi anche aggiungere loghi personalizzati del marchio e titoli animati utilizzando il nostro intuitivo editor video online.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per campagne di marketing?

HeyGen semplifica il processo per le campagne di marketing fornendo modelli video personalizzabili per video pubblicitari e video promozionali di prodotti. Il suo editor drag-and-drop facile da usare ti consente di produrre rapidamente video professionali per qualsiasi promozione di marketing.

