Il Tuo Creatore di Video per Contenuti Social Media

Trasforma rapidamente il testo in video accattivanti per i social media utilizzando potenti funzionalità di testo in video da script.

Crea un video energico di 30 secondi per i social media che mostri quanto sia facile creare video accattivanti con i modelli e le scene estese di HeyGen. Rivolto a piccoli imprenditori e marketer in cerca di soluzioni rapide per i contenuti, utilizzando uno stile visivo vivace con musica di sottofondo moderna e dinamica per trasmettere efficienza ed entusiasmo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial professionale di 45 secondi che dimostri come i creatori di contenuti e gli influencer possano creare video con un avatar AI personalizzato per potenziare la loro presenza online. Utilizza uno stile visivo pulito e invitante con una voce fuori campo amichevole e chiara per evidenziare la potenza e la semplicità degli avatar AI di HeyGen per raccontare storie coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un sofisticato video di marketing di 60 secondi progettato per team di marketing e brand manager, illustrando come HeyGen consenta un branding coerente su tutte le piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e ispirante, accompagnato da una narrazione sicura generata tramite la funzione di generazione vocale di HeyGen, enfatizzando come creare contenuti video di marketing accattivanti che risuonino con il loro pubblico.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video animato giocoso di 30 secondi rivolto a educatori, formatori e marketer digitali, dimostrando come HeyGen trasformi semplici testi in video dinamici per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere illustrativo e coinvolgente, accompagnato da un audio chiaro e conciso, mostrando la creazione senza sforzo di video animati per scopi educativi o promozionali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Contenuti Social Media

Crea video accattivanti per i social media in pochi minuti. Sfrutta l'AI, i modelli e un potente editor per potenziare la tua strategia di contenuti su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona tra una vasta gamma di modelli progettati professionalmente per avviare il tuo video per i social media, oppure inizia con una tela bianca per costruire la tua visione unica.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto con l'AI
Utilizza potenti funzionalità AI per generare contenuti video da uno script, aggiungere avatar AI o creare voiceover dal suono naturale, rendendo i tuoi video per i social media coinvolgenti ed efficienti.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Branding e Media
Aggiungi il logo del tuo marchio, regola i colori e incorpora media stock o le tue risorse utilizzando l'editor intuitivo per garantire che il tuo video rifletta perfettamente l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi su Tutte le Piattaforme
Esporta il tuo video per i social media finito in formato MP4 di alta qualità, ridimensionandolo facilmente per varie piattaforme come Instagram Reels o YouTube, e condividi il tuo contenuto accattivante con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in storie di successo video coinvolgenti che costruiscono fiducia e attraggono nuovi lead.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video coinvolgenti per i social media?

HeyGen ti consente di creare facilmente contenuti di alta qualità per i social media utilizzando un'AI avanzata e un editor drag-and-drop intuitivo. Puoi trasformare rapidamente il testo in video accattivanti, perfetti per potenziare i tuoi sforzi di video marketing su tutte le piattaforme.

HeyGen offre strumenti per il branding professionale nei miei video?

Assolutamente, HeyGen fornisce ampi controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, per garantire che i tuoi video mantengano un'identità di marca coerente. I nostri modelli e scene diversificati ti aiutano a produrre reel social media raffinati e altri video di marketing che si distinguono.

Che tipo di risorse visive posso utilizzare per migliorare i miei video con HeyGen?

HeyGen offre una ricca libreria multimediale con video stock e opzioni per incorporare elementi animati, rendendo i tuoi contenuti video più dinamici. Puoi facilmente esportare le tue creazioni in formato MP4, pronte per piattaforme come YouTube e Instagram.

È facile produrre video professionali con avatar AI utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen rende incredibilmente semplice creare video con avatar AI realistici e generare voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script. Questa innovativa capacità di testo in video semplifica l'intero processo di editing video, permettendoti di creare video in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo