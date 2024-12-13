Creatore di Video Pubblicitari per Social Media: Crea Annunci Straordinari Velocemente

Crea annunci video coinvolgenti per i social media con avatar AI per catturare il tuo pubblico e ridurre significativamente i costi di produzione.

Crea un vivace video prodotto di 30 secondi per piccoli imprenditori che lanciano una nuova linea di prodotti ecologici, puntando su uno stile visivo energico con musica di sottofondo allegra e senza diritti d'autore e una voce narrante chiara ed entusiasta generata utilizzando la capacità di generazione vocale di HeyGen, sfruttando modelli e scene pronti per semplificare la produzione di questo asset di Promo Video Maker coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un autentico video AI UGC di 45 secondi progettato per i responsabili marketing che necessitano di testimonianze coinvolgenti per campagne sui social media, impiegando uno stile visivo leggermente informale con un avatar AI amichevole che recita il copione e musica di sottofondo coinvolgente, facilmente creato utilizzando gli avatar AI di HeyGen e le funzionalità di testo-a-video da copione per produrre rapidamente un impattante AI Shorts Maker.
Prompt di Esempio 2
Immagina un sofisticato annuncio animato di 60 secondi per un'azienda SaaS che spiega una nuova funzionalità complessa, rivolto a potenziali clienti aziendali con un'animazione visiva moderna e pulita, una voce narrante professionale e musica di sottofondo ambientale sottile, che può essere arricchito con il supporto della vasta libreria multimediale/stock di HeyGen e garantire l'accessibilità tramite sottotitoli/caption automatici, rendendolo una soluzione efficace per la creazione di video pubblicitari.
Prompt di Esempio 3
Crea un dinamico pezzo di video pubblicitario di 15 secondi per i social media per i marketer digitali che gestiscono diversi canali online, necessitando di una rapida creazione di contenuti che presenti una presentazione visivamente dinamica e veloce con audio accattivante e di tendenza e una forte e chiara call-to-action, adattata senza sforzo su diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen e utilizzando vari modelli e scene.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Social Media

Crea rapidamente e in modo conveniente annunci video per i social media con strumenti potenziati dall'AI, progettati per catturare l'attenzione e potenziare la tua presenza online.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Annuncio
Inizia selezionando un modello video o inserendo il tuo copione per generare scene iniziali, perfette per le tue esigenze di creatore di video pubblicitari per i social media utilizzando i nostri modelli e scene.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi AI
Migliora il tuo annuncio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o trasmettere il tuo messaggio con impatto.
3
Step 3
Applica Branding e CTA
Integra i controlli del tuo marchio per adattarsi alla tua identità e posiziona strategicamente una chiara call-to-action per guidare efficacemente il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta per le Piattaforme Social
Ottimizza il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, quindi esporta i tuoi annunci video rifiniti pronti per annunci su Facebook, Instagram e altro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video pubblicitari per i social media?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video pubblicitari coinvolgenti per i social media utilizzando avatar AI avanzati e una vasta libreria di modelli video. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop rende accessibile a tutti la produzione di contenuti promozionali di alta qualità.

HeyGen può aiutare a produrre video AI UGC o contenuti brevi?

Assolutamente! HeyGen è un eccellente AI Shorts Maker, permettendoti di generare video AI UGC coinvolgenti che catturano l'attenzione su piattaforme come TikTok e Instagram. Sfrutta i nostri strumenti potenziati dall'AI per dare vita alle tue visioni creative per campagne dinamiche e brevi.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per video animati e di prodotto?

HeyGen funge da potente Promo Video Maker, offrendo strumenti per creare annunci animati accattivanti e video di prodotto dettagliati. Puoi facilmente integrare avatar AI e personalizzare scene per mettere in risalto efficacemente le tue offerte.

È semplice creare un video pubblicitario utilizzando i modelli di HeyGen?

Creare un video pubblicitario con HeyGen è semplice grazie alla nostra vasta gamma di modelli video e a un editor drag-and-drop facile da usare. Questo ti consente di personalizzare rapidamente e finalizzare i tuoi annunci video creativi senza bisogno di competenze avanzate di editing.

