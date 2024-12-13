Generatore di Annunci Social AI: Progetta Annunci in Minuti

Sfrutta il nostro generatore di annunci social potenziato dall'AI per creare creativi pubblicitari accattivanti e aumentare le conversioni, trasformando i tuoi script in video dinamici senza sforzo.

Immagina un video moderno e veloce di 30 secondi che mostri come i proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing possano generare facilmente creativi pubblicitari straordinari. Questo video, con una musica di sottofondo vivace e ispirante, dovrebbe evidenziare l'ampia gamma di Template e scene di HeyGen, rendendo il processo di generazione di annunci social semplice ed efficiente, dal concetto alla realizzazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video pulito e professionale di 45 secondi rivolto a marketer digitali e creatori di contenuti, dimostrando la potenza di un Creatore di Annunci AI. Con una narrazione chiara e una musica di sottofondo sottile, questo video dovrebbe guidare gli spettatori nella trasformazione dei loro testi pubblicitari in creativi video coinvolgenti utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, arricchita dalla generazione di Voiceover realistici per risparmiare tempo e risorse.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 60 secondi, raffinato e visivamente ricco, progettato per imprenditori di e-commerce e responsabili di brand, enfatizzando come uno strumento AI per la pubblicità possa elevare le loro campagne. Con uno stile visivo sofisticato e una musica di sottofondo calma ma coinvolgente, il video dovrebbe illustrare come ottenere una perfetta Coerenza del Brand negli Annunci di Prodotti E-commerce utilizzando gli avatar AI realistici di HeyGen e il vasto supporto di libreria/stock media per visuali accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico e orientato ai risultati di 30 secondi rivolto a marketer di performance e growth hacker, mostrando come la creazione di annunci semplificata porti a migliori Conversioni. Questo video d'impatto, con musica energica e testo prominente sullo schermo, dovrebbe evidenziare l'efficienza degli strumenti potenziati dall'AI e dimostrare come i Sottotitoli/caption e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen garantiscano la massima portata e coinvolgimento su tutte le piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Annunci Social

Crea senza sforzo annunci social accattivanti che risuonano con il tuo pubblico e stimolano l'engagement, tutto all'interno di una potente piattaforma potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia sfruttando il Generatore di Annunci AI per convertire il tuo script pubblicitario in un video accattivante. Scegli tra vari template per avviare rapidamente la creazione del tuo annuncio con testo-a-video da script.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Visuali
Migliora i tuoi creativi pubblicitari selezionando da una ricca libreria/stock media o caricando i tuoi asset per abbinare perfettamente l'estetica del tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Incorpora una potente generazione di voiceover o aggiungi un avatar AI per narrare i tuoi Testi Pubblicitari, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto su tutte le piattaforme.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza
Finalizza il tuo annuncio utilizzando il generatore di annunci social per esportarlo in vari rapporti d'aspetto, assicurandoti che sia perfettamente ottimizzato per tutte le piattaforme social target con ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Produci testimonianze video autentiche e coinvolgenti potenziate dall'AI e storie di successo, costruendo fiducia e aumentando la credibilità del tuo brand.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di annunci AI per creativi accattivanti?

HeyGen funge da potente Generatore di Annunci AI, consentendo agli utenti di produrre rapidamente creativi pubblicitari coinvolgenti con avatar AI realistici e capacità di testo-a-video efficienti. Questo semplifica l'intero processo di creazione di annunci, fornendo contenuti video ad alto impatto per qualsiasi campagna.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand in tutti i creativi video?

Sì, HeyGen assicura una forte Coerenza del Brand fornendo controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il tuo logo, i colori del brand e avatar AI coerenti in ogni creativo video. Questo è ideale per gli Annunci di Prodotti E-commerce e per mantenere un'identità di brand coesa.

Quali strumenti offre HeyGen per una creazione di annunci efficiente?

HeyGen funziona come un Creatore di Annunci AI intuitivo, offrendo una vasta gamma di template e scene professionali, insieme a generazione avanzata di testo-a-video e voiceover. Questi strumenti potenziati dall'AI ti aiutano a produrre rapidamente creativi pubblicitari di alta qualità senza una vasta esperienza in design grafico.

Come migliorano i creativi video gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen?

HeyGen sfrutta i suoi sofisticati strumenti potenziati dall'AI per trasformare gli script in creativi video dinamici utilizzando avatar AI, generazione di voiceover e sottotitoli automatici. Questo fornisce un controllo creativo e un'efficienza senza pari, migliorando significativamente la qualità dei tuoi sforzi di creazione di annunci.

