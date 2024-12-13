Crea video straordinari con Sneak Peek Video Maker
Crea senza sforzo promozioni coinvolgenti utilizzando modelli personalizzabili e avatar AI per un tocco professionale.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi suggerimenti.
Cattura l'essenza del lancio del tuo prossimo prodotto in un video promozionale di 60 secondi pensato per i marketer esperti di tecnologia. Questo video sfrutta l'interfaccia drag-and-drop di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per creare un'esperienza visiva mozzafiato. Lo stile audio è vivace e coinvolgente, progettato per mantenere gli spettatori incollati dal principio alla fine. Con la possibilità di aggiungere sottotitoli/didascalie, il tuo messaggio sarà chiaro e accessibile a tutti.
Crea interesse intorno al tuo ultimo evento con un video anteprima di 30 secondi, ideale per influencer sui social media che cercano di ampliare la loro portata. Il video presenta le funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, assicurando che il tuo contenuto appaia perfetto su qualsiasi piattaforma. Lo stile visivo è vivace ed energetico, abbinato a una traccia musicale orecchiabile che ne definisce il tono. Con il controllo creativo a portata di mano, puoi personalizzare ogni dettaglio per allinearlo al tuo marchio.
Presenta il tuo nuovo servizio con un video promozionale di 45 secondi, creato per i proprietari di piccole imprese desiderosi di fare colpo. Utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen, questo video combina una narrazione professionale con immagini sorprendenti provenienti dalle funzionalità di template e scene. Lo stile audio è caldo e accogliente, pensato per costruire fiducia e connessione con il tuo pubblico. Con il video editor di HeyGen, puoi regolare ogni elemento per creare un prodotto finale raffinato.
Motore Creativo
Nessun equipaggio. Nessun taglio. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro
Creazione di Video Nativi
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generazione video End-to-End
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Costruito con Struttura e Intento
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casi d'uso
HeyGen fornisce agli creatori uno strumento per creare anteprime video, offrendo modelli di video personalizzabili e un'interfaccia intuitiva drag-and-drop per una creazione di video senza intoppi. Migliora il tuo branding e coinvolgi il pubblico sui canali social con soluzioni video guidate dall'intelligenza artificiale.
Crea video coinvolgenti per i social media.
Create captivating sneak peek videos for social media in minutes, boosting audience engagement and brand visibility.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Quickly produce high-performing promotional videos using AI, ensuring your brand message reaches the right audience effectively.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la creazione del mio video promozionale?
HeyGen offre un potente creatore di video promozionali con modelli personalizzabili e un'interfaccia trascina e rilascia, che ti permette di creare contenuti promozionali coinvolgenti senza sforzo. Con accesso a media senza diritti d'autore e controlli di branding, puoi assicurarti che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.
Quali funzionalità offre il creatore di video anteprima di HeyGen?
Il creatore di video anteprima di HeyGen offre controllo creativo con avatar AI e capacità di testo in video, permettendoti di creare anteprime affascinanti. La piattaforma supporta varie risoluzioni video e include strumenti per aggiungere didascalie e tracce musicali per migliorare le tue anteprime.
Il video editor di HeyGen supporta i canali dei social media?
Sì, l'editor video di HeyGen è progettato per ottimizzare i contenuti per i canali dei social media. Con la ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le opzioni di esportazione, puoi facilmente adattare i tuoi video per piattaforme come Instagram, Facebook e altri, assicurando che il tuo contenuto sia perfetto ovunque.
Perché scegliere HeyGen per la creazione di video?
HeyGen si distingue nella creazione di video con le sue funzionalità guidate dall'intelligenza artificiale, incluse la generazione di voiceover e una vasta libreria multimediale. L'interfaccia intuitiva della piattaforma e l'ampia gamma di modelli di video la rendono ideale sia per principianti che per professionisti alla ricerca di soluzioni video efficienti e creative.