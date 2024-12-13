Crea uno spot pubblicitario vivace di 15 secondi su "video accattivanti per Snapchat" per un caffè locale, rivolto a giovani adulti in pausa pranzo. Lo stile visivo dovrebbe essere rapido con tagli dinamici di cibo delizioso e clienti soddisfatti, il tutto accompagnato da una traccia di pop moderno. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente una promozione professionale e attraente.

