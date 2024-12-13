Snapchat Ads Video Maker: Crea Annunci Coinvolgenti Velocemente

Crea annunci video Snapchat straordinari con avatar AI, producendo contenuti coinvolgenti che migliorano le prestazioni dei tuoi annunci.

Crea un video verticale di 15 secondi per una campagna pubblicitaria su Snapchat di un marchio di moda, mirata alla Generazione Z con una nuova collezione streetwear. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente dinamico, con tagli rapidi di modelli diversi in ambienti urbani, una colorazione vivace e una colonna sonora hip-hop di tendenza per creare video coinvolgenti. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare rapidamente il flusso narrativo iniziale e il testo sullo schermo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 30 secondi progettato per giovani adulti (18-25 anni) che introduce una nuova funzionalità di un'app per il benessere, presentato come un annuncio video su Snapchat. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, moderna e coinvolgente, con musica di sottofondo morbida e calmante e un tono amichevole e rassicurante dal presentatore. Questo video presenterà in modo prominente gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio, fornendo un volto relazionabile e professionale per il marchio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio Story accattivante di 10 secondi per annunciare una vendita lampo di un'app di giochi per dispositivi mobili, mirata a giocatori occasionali e acquirenti mobili. Il video deve essere visivamente energico con grafiche audaci, transizioni rapide, effetti sonori giocosi e una voce fuori campo urgente ed entusiasmante per stimolare un'azione immediata. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un pezzo promozionale ad alto impatto utilizzando le migliori pratiche creative.
Prompt di Esempio 3
Immagina un annuncio immersivo di 20 secondi che dimostri un'esperienza AR per una nuova app di arredamento per la casa, destinata ai primi adottanti che apprezzano la tecnologia innovativa e il design moderno. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, futuristico e altamente raffinato, mostrando le funzionalità di realtà aumentata integrate perfettamente in ambienti reali, accompagnate da musica di sottofondo ambientale e sofisticata per una generazione efficace di annunci video. Il messaggio principale dovrebbe essere trasmesso attraverso la generazione di voiceover di HeyGen, fornendo una narrazione chiara e allettante.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare Video Annunci su Snapchat

Progetta rapidamente annunci video Snapchat accattivanti che catturano l'attenzione e stimolano il coinvolgimento utilizzando potenti strumenti AI e risorse creative.

1
Step 1
Scegli un Modello di Annuncio
Inizia il tuo progetto di annunci video su Snapchat in modo efficiente selezionando tra una varietà di modelli pubblicitari pre-progettati per una creazione rapida.
2
Step 2
Genera il Tuo Script con AI
Trasforma i tuoi contenuti scritti in discorsi coinvolgenti utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen per semplificare la produzione del tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI
Eleva i tuoi contenuti visivi incorporando avatar AI realistici per narrare il tuo messaggio, rendendo i tuoi contenuti creativi più dinamici e memorabili.
4
Step 4
Esporta per Annunci su Snapchat
Finalizza il tuo annuncio video coinvolgente utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per assicurarti che sia perfettamente ottimizzato e pronto per la tua campagna di annunci su Snapchat.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci di Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa annunci di storie di successo dei clienti convincenti per Snapchat, costruendo fiducia e stimolando conversioni con testimonianze autentiche.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video su Snapchat?

HeyGen funge da generatore di annunci AI intuitivo, semplificando il processo di creazione di video coinvolgenti per gli annunci Snapchat. Utilizza i suoi strumenti creativi e avatar AI per produrre rapidamente annunci video di alta qualità e professionali, ottimizzati per vari formati pubblicitari.

Posso utilizzare gli avatar AI per migliorare i miei Story Ads su Snapchat?

Assolutamente. HeyGen offre una selezione di avatar AI realistici che puoi integrare nei tuoi annunci video, inclusi gli Story Ads, per aumentare il coinvolgimento e trasmettere efficacemente il messaggio del tuo marchio. Questa funzione, combinata con i controlli di branding, rende i tuoi video unici.

Quali risorse creative offre HeyGen per generare annunci video?

HeyGen è uno strumento creativo potente per la produzione video, offrendo una vasta gamma di modelli pubblicitari e un editor video robusto. La nostra piattaforma ti consente di generare annunci video accattivanti e creare script video con facilità, garantendo il rispetto delle migliori pratiche creative per le tue campagne.

Come assicura HeyGen che i miei annunci video siano ottimizzati per diverse piattaforme e formati pubblicitari?

HeyGen supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, permettendoti di adattare senza problemi i tuoi video coinvolgenti per diverse piattaforme, inclusi i requisiti specifici per gli annunci video su Snapchat e altri formati di esperienza AR. Questo assicura che i tuoi contenuti abbiano sempre un aspetto professionale.

