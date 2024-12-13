Il Tuo Creatore di Video Esplicativi per Città Intelligenti per l'Innovazione Urbana

Semplifica concetti urbani complessi in spiegazioni visive dinamiche con avatar AI.

Crea un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi che mostri una soluzione 'creatore di video esplicativi per città intelligenti', progettata per i residenti urbani e i responsabili politici. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e futuristico, con un avatar AI coinvolgente che spiega come l'infrastruttura intelligente migliori la vita quotidiana, accompagnato da una voce fuori campo chiara e professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai team di marketing delle città e ai pianificatori urbani, evidenziando la facilità di avviare nuove iniziative per città intelligenti. Utilizza grafiche in movimento vivaci e musica allegra, sfruttando i 'Modelli e scene' di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio d'impatto, arricchito da una precisa 'Generazione di voce fuori campo'.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 45 secondi che spieghi concetti complessi di 'visualizzazione dei dati' nel contesto di una città intelligente per educatori e studenti. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco di grafica con infografiche chiare, generato in modo efficiente utilizzando 'Testo in video da script' e reso accessibile con 'Sottotitoli/caption' automatici.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 15 secondi per i social media per i coordinatori di sensibilizzazione della comunità, illustrando un beneficio tangibile della vita in una città intelligente. Questo 'contenuto video coinvolgente' dovrebbe presentare immagini moderne e veloci dalla 'Libreria multimediale/supporto stock', ottimizzato per varie piattaforme utilizzando 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per il massimo impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per Città Intelligenti

Crea video esplicativi coinvolgenti e professionali per concetti di città intelligenti con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI e funzionalità personalizzabili per coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Crea storie coinvolgenti incollando il tuo script direttamente nella piattaforma, utilizzando la funzione testo in video per avviare la generazione del tuo video.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Seleziona tra una varietà di modelli e scene professionali, o arricchisci il tuo video con avatar AI realistici per presentare i tuoi concetti di città intelligenti in modo dinamico.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Sottotitoli
Aggiungi una generazione di voce fuori campo professionale al tuo video, garantendo una comunicazione chiara, e genera automaticamente sottotitoli/caption per una maggiore accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta i tuoi video esplicativi professionali in vari rapporti d'aspetto, sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che siano ottimizzati per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Progetti di Città Intelligenti

.

Evidenzia l'impatto positivo delle soluzioni per città intelligenti attraverso narrazioni video coinvolgenti potenziate dall'AI che dimostrano risultati tangibili dei progetti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video esplicativi professionali e coinvolgenti utilizzando l'AI. La sua piattaforma intuitiva e i modelli diversificati semplificano il processo, permettendo una flessibilità creativa dallo script al video finale.

Posso personalizzare lo stile visivo e il branding dei miei video esplicativi con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di integrare i colori del tuo brand, stili personalizzati e immagini. Puoi anche personalizzare avatar AI e sfondi per garantire che i tuoi video animati si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella creazione di storie dinamiche con HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen sono fondamentali per creare storie dinamiche e coinvolgenti. Danno vita ai tuoi script da testo a video con una generazione di voce fuori campo realistica, fornendo una spiegazione visiva accattivante che cattura il tuo pubblico.

HeyGen supporta la produzione di vari tipi di video promozionali e per i social media?

Sì, HeyGen è progettato per la produzione efficiente di una vasta gamma di contenuti, inclusi video promozionali e brevi clip coinvolgenti per i social media. Sfruttando l'AI, puoi generare rapidamente video esplicativi professionali e arricchirli con video stock e risorse musicali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo