Crea istantaneamente video di formazione professionali per i dipendenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentazioni dinamiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per consentire ai dipendenti esistenti di apprendere rapidamente una nuova funzionalità software, utilizzando uno stile visivo pulito e professionale con testo chiaro sullo schermo e una narrazione nitida e informativa, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per una creazione rapida.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale di formazione di 30 secondi per potenziali clienti, mantenendo una forte coerenza del marchio con immagini dinamiche e marchiate e musica di sottofondo vivace, garantendo accessibilità e coinvolgimento attraverso la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Immagina di creare un video di formazione completo di 75 secondi per team remoti, trasformando un copione dettagliato in un video raffinato con uno stile visivo professionale e coinvolgente e una voce fuori campo chiara e autorevole, ottimizzato dalla capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione per Piccole Imprese

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti per la tua piccola impresa per educare dipendenti e clienti con una piattaforma facile da usare, migliorando l'efficienza dell'apprendimento.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello di Video di Formazione
Seleziona tra una varietà di modelli e scene pre-progettati su misura per i video di formazione. Questo fornisce un punto di partenza strutturato, semplificando il processo iniziale di creazione dei tuoi contenuti.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script per la Generazione del Video
Semplicemente incolla il tuo script di formazione e la nostra piattaforma lo convertirà in un video dinamico utilizzando sofisticate tecnologie di conversione testo in video da script. Questo include la generazione automatica della voce.
3
Step 3
Applica il Branding e Affina
Migliora l'aspetto professionale del tuo video applicando i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i robusti controlli di branding. Aggiungi sottotitoli o didascalie dinamiche per migliorare l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi per l'Apprendimento On-Demand
Esporta facilmente il tuo video finito in vari formati e proporzioni. Condividilo sulle piattaforme desiderate per facilitare un apprendimento on-demand senza soluzione di continuità per il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti di Formazione Complessi

Semplifica argomenti intricati o tecnici in video di formazione chiari e comprensibili per migliorare la comprensione all'interno del tuo team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di formazione?

HeyGen rende la creazione di video di formazione professionali semplice grazie alla sua piattaforma intuitiva. Puoi facilmente generare contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI, sfruttare una vasta gamma di modelli e convertire il testo in voce per voiceover realistici, fungendo da potente creatore di video di formazione per qualsiasi azienda.

HeyGen può supportare le piccole imprese nello sviluppo di video di formazione efficaci per i dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video di formazione ideale per piccole imprese, consentendo alle aziende di produrre contenuti di formazione per i dipendenti di alta qualità in modo efficiente. Funzionalità come i controlli di branding garantiscono la coerenza del marchio e gli strumenti collaborativi semplificano l'intero processo della piattaforma di creazione video.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per migliorare i video di formazione?

HeyGen offre funzionalità avanzate per migliorare i tuoi video di formazione, tra cui robuste capacità di conversione testo in voce per voiceover dinamici e opzioni di registrazione dello schermo per catturare dimostrazioni software. Il suo editor video integrato consente di perfezionare senza soluzione di continuità i tuoi video esplicativi.

Quali tipi di video di formazione possono essere creati con HeyGen?

La versatile piattaforma di creazione video di HeyGen ti consente di produrre vari video di formazione, inclusi video animati e video esplicativi, perfetti per l'apprendimento on-demand. Sfrutta una moltitudine di modelli e funzionalità AI per ottimizzare lo sviluppo dei contenuti e la creazione di storyboard.

