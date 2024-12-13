Generatore di Formazione per Piccole Imprese: Crea Corsi Velocemente

Ottimizza la formazione dei dipendenti con il nostro generatore di formazione per piccole imprese. Crea facilmente corsi interattivi trasformando copioni in video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 45 secondi rivolto a formatori interni e dipartimenti L&D, illustrando come i moduli di microlearning possano aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo è moderno e interattivo, con testo animato e immagini dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, abbinato a una generazione di voce maschile professionale che spiega chiaramente i vantaggi di costruire corsi interattivi rapidamente per esigenze di formazione diversificate.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispiratore di 30 secondi per i fondatori di piccole imprese, dimostrando il potere di un'esperienza di formazione personalizzabile. Lo stile visivo è minimalista e orientato alla soluzione, mostrando vari modelli professionali e scene facilmente adattabili a un percorso di apprendimento personalizzato, con sovrapposizioni di testo nitide e musica di sottofondo edificante. Il video si concluderà mostrando come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen garantiscano che i contenuti appaiano ottimi ovunque.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 75 secondi progettato per i team di marketing e successo del cliente, evidenziando la facilità di creazione di corsi video per un'educazione superiore del cliente. Lo stile visivo è amichevole ma sofisticato, presentando una guida passo-passo sull'uso di uno strumento di authoring per creare contenuti coinvolgenti, migliorati da sottotitoli/caption chiari per l'accessibilità. Un avatar AI femminile amichevole guida gli spettatori, rendendo il processo di costruzione di corsi video completi semplice ed efficace.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Generatore di Formazione per Piccole Imprese

Crea senza sforzo corsi di formazione professionali e coinvolgenti per il tuo team o i tuoi clienti, trasformando le tue idee in esperienze di apprendimento impattanti.

1
Step 1
Crea il Contenuto del Tuo Corso
Inizia scrivendo il tuo copione di formazione. La nostra potente capacità di trasformazione del testo in video trasformerà le tue parole in lezioni video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da istruttore coinvolgente, dando vita al tuo materiale di formazione con espressioni e voci naturali.
3
Step 3
Personalizza con il Tuo Branding
Personalizza il tuo corso applicando i colori unici e il logo della tua azienda utilizzando i nostri robusti controlli di branding, assicurando un aspetto coerente e professionale per tutti i tuoi materiali di formazione.
4
Step 4
Esporta la Tua Formazione Completata
Una volta completato il tuo corso, esportalo facilmente in vari formati adatti al tuo software di formazione online preferito o LMS, pronto per potenziare i tuoi dipendenti.

Casi d'Uso

Microlearning Dinamico & Aggiornamenti

Produci rapidamente brevi clip video coinvolgenti per moduli di microlearning, aggiornamenti rapidi o onboarding dei dipendenti, ottimizzando i tuoi sforzi di formazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen ottimizzare la creazione dei miei corsi video?

HeyGen ti consente di trasformare rapidamente i copioni in corsi video professionali utilizzando avatar AI e avanzate capacità di trasformazione del testo in video. Questo generatore di corsi AI semplifica notevolmente il processo di creazione di corsi video, permettendoti di produrre contenuti educativi di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen offre opzioni personalizzabili per il branding dei materiali di formazione?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori specifici del tuo marchio in tutti i tuoi materiali di formazione video. Questo rende HeyGen un generatore di formazione ideale per piccole imprese per creare formazione professionale e coerente con il marchio.

Quali strumenti offre HeyGen per sviluppare contenuti di microlearning interattivi?

HeyGen funge da strumento di authoring intuitivo, offrendo una ricca libreria di modelli e scene diverse per creare corsi coinvolgenti e interattivi. Con la generazione di voiceover AI e opzioni di sottotitoli, è perfetto per creare esperienze di microlearning efficaci.

Come facilita HeyGen la progettazione semplice e la creazione di contenuti scalabili?

HeyGen semplifica il processo di progettazione con la sua interfaccia user-friendly e un'ampia libreria multimediale, permettendo una creazione di contenuti rapida e scalabile. Puoi facilmente ridimensionare i video per varie piattaforme, assicurando che i tuoi materiali educativi siano sempre ottimizzati.

