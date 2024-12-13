Crea presentazioni mozzafiato con Music Video Maker

Trasforma le tue foto in presentazioni dinamiche con musica di sottofondo sincronizzata e avatar AI per un'esperienza affascinante.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi suggerimenti.

Prompt 1
Crea un video diapositive fotografiche di 45 secondi che racconti una storia avvincente con l'aiuto della funzione di HeyGen che trasforma il testo in video. Pensato per individui creativi e piccole imprese che desiderano mostrare i loro prodotti o servizi, questo video combina avatar AI e generazione di voiceover per aggiungere un tocco personale. Lo stile visivo è elegante e professionale, con un'enfasi sulla chiarezza e l'impatto, rendendolo adatto per LinkedIn e presentazioni professionali.
Prompt 2
Immergete il vostro pubblico in un'esperienza di creazione di video slideshow di 30 secondi con intelligenza artificiale, dove ogni immagine prende vita con musica di sottofondo sincronizzata e transizioni video accattivanti. Rivolto agli organizzatori di eventi e ai professionisti del marketing, questo video sfrutta i template e le scene di HeyGen per creare una narrazione lucidata e coesa. Lo stile visivo è moderno e dinamico, perfetto per coinvolgere gli spettatori durante conferenze o webinar online.
Prompt 3
Coinvolgi i tuoi follower con una presentazione di 60 secondi con musica utilizzando un creatore di video che combina immagini sorprendenti e una colonna sonora accattivante. Ideale per influencer e creatori di contenuti, questo video sfrutta la libreria multimediale/il supporto stock di HeyGen per arricchire la tua presentazione con immagini e clip di alta qualità. Lo stile visivo è moderno ed energico, pensato per risuonare con un pubblico giovane su piattaforme come YouTube e Snapchat.
Copia il prompt
Incolla nel riquadro di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun equipaggio. Nessun taglio. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione video End-to-End

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Intento

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come funziona un creatore di video presentazioni con musica

Crea video di presentazioni affascinanti con musica sincronizzata utilizzando il nostro intuitivo creatore di video.

1
Step 1
Crea la tua presentazione
Inizia caricando le tue foto sul creatore di video presentazioni. Utilizza i nostri modelli e scene per organizzare le tue immagini in una presentazione dinamica che racconti la tua storia.
2
Step 2
Aggiungi musica di sottofondo sincronizzata
Arricchisci la tua presentazione aggiungendo musica. Scegli dalla nostra libreria multimediale per trovare la traccia perfetta che complemente le tue immagini e crei un'esperienza coinvolgente.
3
Step 3
Applica transizioni ed effetti video
Rendi la tua presentazione più dinamica applicando transizioni video ed effetti. Queste funzionalità aiutano a fondere senza soluzione di continuità le tue immagini e a mantenere l'interesse dello spettatore.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video
Una volta che sei soddisfatto della tua creazione, esporta il video della presentazione nel formato desiderato. Condividilo facilmente sui social media o con amici e familiari per mostrare il tuo lavoro.

Casi d'uso

HeyGen rivoluziona la creazione di video presentazioni con musica sfruttando strumenti potenziati dall'intelligenza artificiale per migliorare la creatività e la precisione tecnica. Che tu stia realizzando presentazioni dinamiche o coinvolgenti slideshow per i social media, funzionalità di HeyGen come il creatore di video slideshow AI e la musica di sottofondo sincronizzata assicurano che i tuoi contenuti catturino l'attenzione del pubblico senza sforzo.

Metti in evidenza le storie di successo dei clienti

.

Highlight customer achievements with engaging slideshow videos, utilizing AI to add music and dynamic effects for impactful storytelling.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia presentazione con la creazione di video musicali?

HeyGen offre un creatore di video presentazioni alimentato da intelligenza artificiale che ti permette di aggiungere musica ai tuoi slideshow in modo fluido, creando presentazioni dinamiche con musica di sottofondo sincronizzata e transizioni video coinvolgenti.

Cosa rende unico il creatore di video presentazioni AI di HeyGen?

Il creatore di video presentazioni di HeyGen si distingue per la sua capacità di incorporare avatar AI e generazione di voiceover, fornendo un tocco personalizzato ai tuoi video di presentazioni fotografiche.

Posso creare presentazioni per i social media utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di creare coinvolgenti slideshow per i social media grazie alla sua vasta libreria multimediale e ai modelli personalizzabili, assicurando che il tuo contenuto sia sia professionale che visivamente attraente.

HeyGen supporta la creazione di video presentazione da testo a diapositive?

Certamente, HeyGen ti permette di trasformare testi in coinvolgenti video presentazione, sfruttando le sue capacità di conversione da testo a video per creare narrazioni avvincenti con facilità.

