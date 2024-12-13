Creatore di Video per la Cura della Pelle: Crea Video di Prodotti Straordinari Facilmente

Trasforma i tuoi script in coinvolgenti video di prodotti per la cura della pelle senza sforzo con la nostra avanzata funzione di testo in video, perfetta per il marketing sui social media.

Crea un video di 30 secondi su un prodotto per la cura della pelle rivolto agli appassionati di skincare e beauty blogger, mostrando i benefici luminosi di un nuovo siero. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e arioso, con primi piani di pelle radiosa, accompagnati da musica di sottofondo rilassante e ambientale e una voce narrante professionale e informativa. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione del prodotto raffinata e visivamente accattivante.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi su un prodotto di bellezza rivolto ai proprietari di marchi di skincare indipendenti che vogliono lanciare la loro ultima crema con un appeal fresco e moderno. Questo video dovrebbe presentare un "avatar AI" che spiega gli ingredienti unici e i benefici del prodotto in un tono amichevole e coinvolgente, accompagnato da musica di sottofondo contemporanea e vivace. Lo stile visivo deve essere pulito e minimalista, concentrandosi sulle texture del prodotto e sul packaging, sfruttando la "Generazione di voiceover" di HeyGen per una narrazione coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial di 60 secondi progettato per i nuovi utenti che navigano in routine di skincare complesse, dimostrando l'applicazione precisa di un regime multi-step. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e istruttivo passo-passo con musica di sottofondo calma, rendendo il processo facile da seguire. Incorpora la funzionalità "Testo in video da script" di HeyGen per garantire una guida accurata e includi "Sottotitoli/didascalie" per una maggiore accessibilità e chiarezza, dettagliando ogni fase della routine.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 15 secondi in formato breve per i marketer sui social media che promuovono una nuova maschera viso illuminante, puntando a un coinvolgimento rapido e accattivante. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e vibrante, mostrando persone diverse che provano la maschera, accompagnato da musica energica e di tendenza. Utilizza il "Supporto libreria multimediale/stock" di HeyGen per scatti di prodotto visivamente accattivanti e "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzare il contenuto per varie piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Cura della Pelle

Crea senza sforzo video professionali di prodotti per la cura della pelle con strumenti potenziati dall'AI, progettati per un impatto sui social media e nel marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia inserendo i dettagli del tuo prodotto in uno script o scegli tra i nostri diversi "Modelli di video" per delineare rapidamente la narrazione e i visual del tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI e la Voce
Seleziona un coinvolgente "Avatar AI" per presentare il tuo prodotto per la cura della pelle, quindi genera un voiceover dal suono naturale per narrare il tuo messaggio con chiarezza.
3
Step 3
Aggiungi Visual e Branding
Arricchisci il tuo video con media ricchi dalla nostra libreria e applica "Controlli di branding (logo, colori)" personalizzati per mantenere un'identità di marca coerente attraverso varie "funzionalità di editing".
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato, "esporta" il tuo video di prodotto per la cura della pelle di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per la condivisione immediata su piattaforme "social media".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Testimonianze Autentiche dei Clienti

.

Crea video potenti potenziati dall'AI con storie di successo e testimonianze reali dei clienti per i tuoi prodotti per la cura della pelle, costruendo fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video professionali di prodotti per la cura della pelle?

HeyGen offre un creatore di video per la cura della pelle completo con modelli di video personalizzabili, permettendoti di produrre rapidamente video di prodotti di alta qualità. La sua interfaccia intuitiva e le diverse funzionalità di editing semplificano il processo creativo dall'inizio alla fine.

Gli avatar AI di HeyGen possono migliorare il marketing dei miei video di prodotti di bellezza?

Assolutamente. Gli avatar AI di HeyGen possono fungere da portavoce virtuali per i tuoi video di prodotti di bellezza, trasmettendo il tuo messaggio con capacità di testo in video perfettamente sincronizzate. Questo consente una generazione di voiceover di livello professionale senza la necessità di un presentatore fisico.

Quali tipi di contenuti video in formato breve posso creare con HeyGen per i social media?

HeyGen è un editor video versatile perfetto per contenuti video in formato breve su tutte le piattaforme social. Puoi facilmente creare video dimostrativi di prodotti coinvolgenti, video tutorial e contenuti di marketing, con opzioni per ridimensionare per vari rapporti d'aspetto.

HeyGen consente la personalizzazione del branding nei miei video di prodotti?

Sì, HeyGen assicura che il tuo branding sia coerente e professionale in tutti i tuoi video di prodotti. Puoi applicare controlli di branding personalizzati, inclusi il tuo logo e i colori del marchio, e integrare i tuoi media nella robusta libreria multimediale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo