Crea un video di 30 secondi su un prodotto per la cura della pelle rivolto agli appassionati di skincare e beauty blogger, mostrando i benefici luminosi di un nuovo siero. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e arioso, con primi piani di pelle radiosa, accompagnati da musica di sottofondo rilassante e ambientale e una voce narrante professionale e informativa. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione del prodotto raffinata e visivamente accattivante.

