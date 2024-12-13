Creatore di Video per Prodotti Skincare: Potenzia il Tuo Marchio

Genera video di prodotto di livello professionale con avatar AI per aumentare significativamente le vendite e l'engagement sui social media.

Immagina di creare un video demo coinvolgente di 30 secondi per il tuo ultimo siero, rivolto agli appassionati di skincare desiderosi di routine comprovate. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e pulito, con un'illuminazione soffusa e primi piani dell'applicazione del prodotto, accompagnati da musica di sottofondo calma ed elegante. Utilizza la generazione avanzata di voiceover di HeyGen per narrare i benefici senza soluzione di continuità, guidando gli spettatori attraverso ogni fase del demo del prodotto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un promo vivace di 15 secondi per annunciare il nuovo idratante del tuo marchio, rivolto agli acquirenti di bellezza attenti alle tendenze sui social media. Questo breve e incisivo clip dovrebbe presentare un'estetica visiva moderna e dinamica con musica di tendenza e ritmata per catturare immediatamente l'attenzione. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per comunicare la notizia entusiasmante, garantendo una presentazione raffinata e coinvolgente direttamente da uno script testo-video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 45 secondi focalizzato sull'ingrediente principale della tua crema anti-età, progettato per i clienti interessati a formulazioni scientifiche. Lo stile visivo sarà educativo e pulito, incorporando grafica professionale e immagini di stock dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per evidenziare i benefici dell'ingrediente, il tutto supportato da una voce chiara e autorevole. Migliora l'accessibilità aggiungendo sottotitoli automatici di HeyGen per garantire che il tuo messaggio risuoni ampiamente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 20 secondi 'prima e dopo' che mostri i risultati drammatici del tuo trattamento per l'acne, rivolto agli acquirenti scettici in cerca di prove tangibili. Adotta uno stile visivo drammatico ma autentico con transizioni fluide e coinvolgenti tra le immagini 'prima' e 'dopo', accompagnate da musica di sottofondo ispiratrice. Utilizza l'ampia gamma di modelli e scene di HeyGen per semplificare il processo di creazione, garantendo una rivelazione professionale e d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Prodotti Skincare

Crea facilmente video di prodotto professionali per la tua linea skincare, catturando l'attenzione e mostrando i tuoi prodotti con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo i dettagli del tuo prodotto o lo script desiderato, sfruttando l'AI per aiutarti a generare contenuti coinvolgenti per il tuo video di prodotto skincare.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una varietà di modelli video pronti all'uso o carica le tue immagini di prodotto per abbinare perfettamente l'estetica del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Professionali
Arricchisci il tuo video con un voiceover generato dall'AI, musica personalizzata e animazioni di testo dinamiche per comunicare efficacemente i benefici del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Promuovi
Scarica il tuo video finito come file MP4 ad alta risoluzione, pronto per essere condiviso su piattaforme social ed e-commerce per aumentare l'engagement.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Testimonianze Autentiche dei Clienti

.

Presenta esperienze e recensioni reali dei clienti per i tuoi prodotti skincare in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e incoraggiare nuovi acquisti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video professionali per prodotti skincare?

HeyGen ti consente di creare video di prodotto di livello professionale senza sforzo. Sfruttando l'AI, HeyGen ti permette di generare video da un semplice script, scegliere tra diversi modelli di video e persino incorporare avatar AI, semplificando l'intero processo di produzione per le tue promozioni di prodotti skincare.

HeyGen consente la personalizzazione e il branding nei video di prodotto?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici ed elementi personalizzati nei tuoi video di prodotto. Questo assicura che i tuoi video promozionali per prodotti skincare riflettano costantemente l'identità unica del tuo marchio.

Quali funzionalità offre HeyGen per generare contenuti video di prodotto coinvolgenti e brevi?

HeyGen è dotato di funzionalità ottimizzate per creare contenuti video brevi e dinamici. Puoi utilizzare la generazione testo-video, aggiungere voiceover coinvolgenti e includere sottotitoli automatici, il tutto adattando facilmente i rapporti d'aspetto per varie piattaforme social.

Come aiuta HeyGen le aziende a creare video di prodotto che vendono e aumentano le vendite?

HeyGen facilita la creazione di video di prodotto ad alto impatto che vendono offrendo una suite completa di strumenti, inclusi avatar AI e b-roll di prodotto di qualità da studio. Queste funzionalità permettono alle aziende di realizzare video demo di prodotto persuasivi e video pubblicitari che coinvolgono efficacemente il pubblico e, in ultima analisi, aumentano le vendite.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo