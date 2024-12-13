Generatore di Video di Formazione sulle Competenze: Crea Corsi Coinvolgenti con l'AI

Crea facilmente video di formazione professionali per l'apprendimento e lo sviluppo utilizzando avatar AI, senza necessità di competenze di editing o costi elevati.

Crea un video conciso di 1 minuto che spieghi una nuova funzionalità software per l'onboarding dei dipendenti. Questo video tecnico dovrebbe avere uno stile visivo professionale e diretto, completo di una chiara voce narrante generata dall'AI. Utilizza la potente capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire le tue istruzioni dettagliate in un video di formazione raffinato, rivolto ai nuovi dipendenti che necessitano di una rapida familiarizzazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team interni e gli utenti del software, immagina un video istruttivo di 90 secondi progettato per spiegare a fondo un nuovo modulo software. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente coinvolgente e diretto, con un avatar AI realistico che guida gli spettatori attraverso passaggi complessi con dimostrazioni sullo schermo. Sfruttare gli avatar AI di HeyGen fornirà un volto coerente e professionale per i tuoi video di formazione completi, rendendo le funzionalità avanzate accessibili a tutti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di prodotto coinvolgente di 45 secondi rivolto a potenziali clienti o team di vendita, evidenziando la facilità d'uso di un nuovo prodotto tecnologico. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo vibrante e moderno, incorporando ricche immagini di supporto dalla libreria multimediale e musica di sottofondo coinvolgente, con sottotitoli automatici per l'accessibilità. Sottolinea la proposta di valore del prodotto utilizzando la robusta libreria multimediale di HeyGen per creare una presentazione professionale ed economica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione sulla conformità di 2 minuti per tutto il personale aziendale, garantendo l'accessibilità globale. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole ma accessibile, utilizzando una varietà di modelli e scene professionali e voci narranti chiare in più lingue, e dovrebbe essere facilmente aggiornabile. Implementa i diversi modelli e scene di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti per iniziative di apprendimento e sviluppo, affrontando efficacemente le esigenze di formazione aziendale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione sulle Competenze

Rivoluziona il tuo apprendimento e sviluppo con la creazione di video potenziata dall'AI. Trasforma il testo in moduli di formazione coinvolgenti e semplifica l'onboarding dei dipendenti con risultati professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione. Incolla il tuo testo direttamente o utilizza l'AI Course Creator per generare facilmente script per i tuoi video di formazione coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Migliora il coinvolgimento visivo scegliendo da una vasta libreria di avatar AI e modelli professionali. Personalizza le scene per adattarle perfettamente al tuo marchio e agli obiettivi di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Professionali
Affina il tuo video con un generatore vocale AI, sottotitoli multilingue e controlli di branding come loghi e colori. Assicurati che la tua formazione sia chiara, accessibile e in linea con il marchio.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo video di formazione ed esportalo facilmente in vari formati e rapporti d'aspetto. Integra senza problemi il tuo nuovo contenuto nel tuo LMS per un apprendimento e sviluppo efficienti.

Semplifica l'Istruzione di Competenze Complesse

Trasforma procedure intricate o concetti tecnici in lezioni video facili da comprendere, rendendo le competenze complesse accessibili a tutti i discenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulle competenze?

Il generatore di video AI di HeyGen trasforma il testo in video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e generazione vocale naturale AI. Questo consente una rapida produzione di contenuti senza la necessità di competenze di editing estese, semplificando le tue iniziative di apprendimento e sviluppo.

Quali capacità avanzate di AI offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen sfrutta avatar AI all'avanguardia e un potente generatore di testo in video per creare contenuti professionali. Questa piattaforma video AI fornisce sofisticate funzionalità di generazione vocale e sottotitolazione automatica, garantendo un output di alta qualità e accessibile per diverse esigenze di formazione.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di apprendimento e sviluppo esistenti?

Sì, HeyGen è progettato per supportare un'integrazione LMS senza soluzione di continuità con varie piattaforme di apprendimento e sviluppo, migliorando i tuoi programmi di onboarding dei dipendenti e di formazione continua. Questa capacità garantisce aggiornamenti facili e una distribuzione efficiente dei tuoi video di formazione generati dall'AI.

HeyGen supporta la creazione di video multilingue per team globali?

Assolutamente. HeyGen offre traduzioni con un solo clic e una robusta sottotitolazione automatica, permettendoti di produrre video di formazione in oltre 100 lingue. Questo lo rende un potente generatore di video AI per creare contenuti accessibili e inclusivi per l'apprendimento e lo sviluppo globale.

