Generatore di Video di Formazione: Crea Corsi Coinvolgenti

Genera voiceover autentici in oltre 140 lingue con la nostra potente generazione di voiceover, rendendo i tuoi video di formazione accessibili a livello globale.

Immagina di creare un video dinamico di 45 secondi per i nuovi assunti, mostrando con facilità i passaggi essenziali del "Onboarding dei Dipendenti". Questo prompt incoraggia gli utenti a "creare video di formazione" che siano visivamente moderni e professionali, utilizzando i "Modelli e scene" di HeyGen per impostare rapidamente l'atmosfera e la struttura. L'audio dovrebbe essere un voiceover vivace e amichevole, perfettamente adatto a un pubblico di nuovi arrivati nel loro ruolo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un elegante video esplicativo di 60 secondi per i team di marketing nel settore tecnologico, evidenziando come HeyGen funzioni come un avanzato "generatore di video AI" per una rapida "produzione video". Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e informativo, con animazioni di testo nitide sullo schermo e mockup dell'interfaccia utente del prodotto. Il voiceover di accompagnamento, generato attraverso le funzionalità "Da testo a video da script" e "Generazione di voiceover" di HeyGen, deve essere autorevole ma coinvolgente, rendendo le caratteristiche complesse facilmente comprensibili per gli spettatori esperti di tecnologia.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo conciso di 30 secondi progettato per i "team L&D" che dimostri il processo di implementazione di "aggiornamenti senza sforzo" ai moduli di formazione esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, diretto e caratterizzato da grafiche semplici e d'impatto, con l'audio che sia un voiceover calmo e professionale. Sottolinea l'uso degli "avatar AI" di HeyGen per fornire un messaggio coerente e "Sottotitoli/didascalie" per garantire l'accessibilità a tutti i discenti, rendendo la revisione dei contenuti un gioco da ragazzi.
Prompt di Esempio 3
Produci un video vibrante di 20 secondi per il "Sales Enablement" destinato ai team interni, illustrando un consiglio rapido o un differenziatore di prodotto per aumentare la fiducia durante le interazioni con i clienti, rendendolo un perfetto "video di formazione". Punta a uno stile visivo dinamico e coinvolgente, possibilmente incorporando elementi dalla vasta "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen. Il voiceover dovrebbe essere sicuro e persuasivo, e il risultato finale dovrebbe essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto", garantendo la massima portata e impatto per i professionisti delle vendite in movimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione

Crea video di formazione coinvolgenti e professionali con l'AI, progettati per potenziare i team L&D e semplificare l'educazione dei dipendenti.

1
Step 1
Crea da Script o Modello
Inizia il tuo progetto incollando direttamente il tuo script o selezionando tra una gamma di modelli professionali per una rapida creazione di contenuti utilizzando l'ampia libreria di HeyGen.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente i tuoi contenuti di formazione, migliorando la qualità complessiva della produzione video e il coinvolgimento.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover AI
Migliora il tuo video con voiceover AI realistici in oltre 140 lingue, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e universalmente compreso dal tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente i tuoi video di formazione di alta qualità in vari formati di rapporto d'aspetto, pronti per l'integrazione nel tuo LMS o nei canali di distribuzione interni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Educazione Specializzata

.

Chiarisci argomenti complessi come quelli medici attraverso video generati dall'AI coinvolgenti, rendendo l'educazione specializzata sulle competenze accessibile ed efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione coinvolgenti in modo efficiente?

HeyGen ti consente di creare video di formazione di alta qualità con il suo intuitivo generatore di video AI, trasformando gli script in contenuti coinvolgenti. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di produzione video, rendendo veloce e semplice lo sviluppo di materiali di formazione efficaci.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per la produzione del mio video di formazione?

HeyGen offre un ampio controllo creativo per i tuoi video di formazione, inclusi modelli personalizzabili, gestione delle scene e controlli di branding per integrare il tuo logo e i tuoi colori. Puoi anche utilizzare la nostra libreria multimediale e le risorse stock per migliorare i tuoi contenuti, garantendo una produzione video unica e personalizzata.

Il generatore di video AI di HeyGen può supportare pubblici diversi con video di formazione multilingue?

Assolutamente. Il potente generatore di video AI di HeyGen supporta oltre 140 lingue, permettendoti di produrre video di formazione multilingue con facilità. Questa capacità, combinata con i Voiceover AI e le opzioni del Lettore Video Multilingue, assicura che i tuoi contenuti di formazione raggiungano efficacemente un pubblico globale.

Come assicura HeyGen aggiornamenti senza sforzo per i contenuti video di formazione sulle competenze?

HeyGen rende l'aggiornamento dei tuoi contenuti video di formazione sulle competenze straordinariamente semplice. La nostra piattaforma consente modifiche rapide a script, elementi visivi e voiceover, garantendo che i tuoi materiali di formazione rimangano aggiornati e accurati senza la necessità di complesse riprese o una vasta produzione video.

