Crea un video dimostrativo di prodotto di 60 secondi, progettato per i professionisti delle vendite, per mostrare le nuove funzionalità del software ai potenziali clienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace ed energico, mescolando registrazioni dello schermo dal vivo con grafica animata. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per presentare i vantaggi principali e guidare attraverso l'interfaccia utente, rendendo la dimostrazione altamente coinvolgente e personalizzata. Questo video dimostrativo mira a informare rapidamente ed entusiasmare il pubblico target sul valore del prodotto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo di abilità di 90 secondi, su misura per i nuovi dipendenti in un ruolo tecnico, spiegando procedure software complesse. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e istruttivo con catture dello schermo passo-passo e un tono audio professionale e calmo. Sfrutta la "Voiceover generation" di HeyGen per fornire una narrazione precisa e facile da comprendere, assicurando che il pubblico target possa seguire senza difficoltà. Questo video esplicativo servirà come risorsa formativa cruciale.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video dimostrativo rapido di 45 secondi per una campagna sui social media rivolta ai proprietari di piccole imprese, mostrando un nuovo servizio online. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e pulita con testi in grassetto, accompagnata da musica di sottofondo allegra e senza diritti d'autore. Massimizza l'efficienza utilizzando i "Templates & scenes" di HeyGen per produrre rapidamente e apportare aggiornamenti facili a questo breve e incisivo video dimostrativo di prodotto, assicurandoti che risuoni con gli imprenditori alla ricerca di soluzioni semplificate.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo breve e incisivo di 30 secondi da inserire su una pagina prodotto di e-commerce, progettato per evidenziare i punti di forza unici di un gadget fisico per consumatori esperti di tecnologia. L'approccio visivo deve essere elegante e professionale, incorporando riprese ravvicinate del prodotto in azione, accompagnate da una colonna sonora elettronica nitida. Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento del pubblico target includendo i "Subtitles/captions" automatici di HeyGen, assicurando che ogni spettatore comprenda le caratteristiche principali di questo affascinante video dimostrativo, anche senza audio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Dimostrativi di Abilità

Trasforma facilmente la tua esperienza in video dimostrativi di prodotto coinvolgenti e presentazioni di abilità con strumenti potenziati dall'AI, migliorando il coinvolgimento e la chiarezza.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Dimostrativo
Inizia redigendo il tuo script e trasformandolo istantaneamente in una presentazione visiva utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua dimostrazione, dando vita al tuo contenuto senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Aggiungi Audio e Visivi Professionali
Migliora il tuo video con la generazione di voiceover dal suono naturale, assicurando una comunicazione chiara per la tua dimostrazione di abilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Finale
Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare il tuo video a qualsiasi piattaforma, quindi scarica il tuo MP4 ad alta risoluzione per una condivisione immediata.

Casi d'Uso

Condividi Dimostrazioni di Abilità sui Social Media

Genera rapidamente video dimostrativi di abilità brevi e incisivi ottimizzati per le piattaforme social per mostrare competenze e attirare coinvolgimento.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video dimostrativi di prodotto?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video a partire da uno script, semplificando la creazione di video dimostrativi di prodotto accattivanti. Utilizza modelli video professionali, presentatori AI e voiceover AI per mostrare il tuo prodotto in modo efficiente e senza bisogno di telecamere o microfoni.

Quali caratteristiche uniche di AI offre HeyGen per creare video dimostrativi coinvolgenti?

HeyGen offre agli utenti avatar AI all'avanguardia e voiceover AI realistici per creare video dimostrativi coinvolgenti. Queste caratteristiche, combinate con un editor video integrato e asset di marca completamente personalizzabili, assicurano che il tuo messaggio risuoni professionalmente.

HeyGen può aiutarmi a creare o aggiornare rapidamente video dimostrativi di abilità?

Sì, HeyGen è progettato per l'efficienza, permettendoti di produrre e aggiornare rapidamente video dimostrativi di abilità. Con un editor drag-and-drop facile da usare e una vasta selezione di modelli video, apportare modifiche è semplice e veloce.

Come possono le aziende beneficiare dell'uso di HeyGen per video di marketing e spiegazione?

Le aziende possono migliorare significativamente i loro sforzi di marketing e abilitazione alle vendite con HeyGen generando video esplicativi di alta qualità e video dimostrativi di prodotto. Il generatore di video AI di HeyGen semplifica la creazione di contenuti, rendendo più facile comunicare idee complesse in modo efficace.

