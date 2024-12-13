Creatore di Video per il Lancio di Singoli: Crea Video Musicali Straordinari

Produci senza sforzo video professionali per il lancio di singoli utilizzando il nostro editor online facile da usare, con una vasta libreria multimediale per visuali straordinarie.

Crea un video vivace di 30 secondi per il lancio di un singolo, pensato per artisti indipendenti che vogliono annunciare il loro nuovo brano sulle piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, con video di testi stilizzati che si animano insieme alla musica, sincronizzandosi perfettamente con il ritmo. Destina questo video a musicisti emergenti che desiderano un aspetto professionale senza competenze di editing avanzate. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per costruire rapidamente visuali coinvolgenti e accattivanti che risuonino con un pubblico giovane e nativo digitale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Un produttore musicale affermato punta a un visualizzatore musicale accattivante di 45 secondi per il singolo principale del loro album, rivolto a professionisti del settore e a un pubblico sofisticato. L'estetica dovrebbe essere astratta e futuristica, incorporando grafiche in movimento fluide che reagiscono sottilmente al flusso della canzone, creando una creazione video davvero unica. Usando gli "AI avatars" di HeyGen, immagina un personaggio surreale e interpretativo che balla o interagisce con il paesaggio visivo in evoluzione, aggiungendo un tocco artistico distintivo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un clip promozionale coinvolgente di 15 secondi destinato a influencer sui social media e artisti che lanciano una sfida virale intorno al loro nuovo singolo, ottimizzato specificamente per piattaforme come TikTok e Instagram Stories. Lo stile visivo deve essere veloce, alla moda e giocoso, utilizzando testi audaci e tagli rapidi che ricordano i popolari visuali di Spotify Canvas. Concentrati su un pubblico giovane desideroso di partecipare. Sfrutta il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per adattare senza problemi il contenuto a varie piattaforme mobile-first, garantendo la massima portata e viralità.
Prompt di Esempio 3
Immagina un teaser cinematografico di 60 secondi progettato per creare attesa per il prossimo singolo di una band, mirato direttamente ai loro fan fedeli e ai critici musicali. La narrazione visiva dovrebbe essere evocativa e misteriosa, mescolando filmati di alta qualità con effetti di animazione sottili e transizioni cinematografiche per creare un'atmosfera intrigante da "pro trailer". Una "Generazione di voiceover" profonda e risonante di HeyGen narrerà un breve copione poetico, accennando ai temi della canzone senza rivelare troppo, attirando gli spettatori più a fondo nel mondo della band.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Lancio di Singoli

Crea con facilità video musicali accattivanti per il tuo nuovo singolo. I nostri strumenti intuitivi aiutano artisti ed etichette a creare visualizzatori straordinari pronti per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da un'ampia gamma di modelli progettati professionalmente per i lanci musicali, o inizia con una tela bianca per liberare la tua visione unica per il tuo singolo.
2
Step 2
Aggiungi la Tua Musica e i Tuoi Visuali
Carica facilmente il tuo brano, la copertina dell'album e qualsiasi clip video o immagine desiderata. Usa il nostro editor drag-and-drop per disporre e sincronizzare gli elementi con il tuo ritmo.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Personalizza il tuo video con testi animati, effetti dinamici e visualizzatori. Assicurati che il video del lancio del tuo singolo catturi perfettamente l'atmosfera e il messaggio della tua musica.
4
Step 4
Esporta e Condividi Globalmente
Renderizza il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per le piattaforme social più popolari. Scarica facilmente e condividi la tua creazione con il tuo pubblico in tutto il mondo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Raccontare Storie Musicali Ispiratrici

.

Crea narrazioni visive coinvolgenti che si allineano con il messaggio della tua musica, ispirando e sollevando il tuo pubblico con ogni nuovo lancio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

HeyGen offre ai creatori un ampio controllo creativo, permettendoti di produrre facilmente video straordinari utilizzando modelli e effetti di animazione progettati professionalmente, trasformando la tua visione in realtà.

HeyGen può aiutarmi a creare Video con Testi o Visualizzatori Musicali professionali?

Assolutamente. HeyGen è un potente creatore di video musicali e generatore di video AI progettato per aiutarti a creare video con testi e visualizzatori musicali accattivanti, completi di elementi sincronizzati con il ritmo per un risultato professionale.

HeyGen è una piattaforma facile da usare per la creazione di video?

Sì, HeyGen dispone di un editor intuitivo drag-and-drop ed è un editor online facile da usare, rendendo la creazione di video professionali accessibile anche se non hai competenze di editing precedenti.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i miei contenuti video?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i tuoi video con il tuo logo e i colori del tuo marchio. Puoi anche utilizzare vari modelli di video, filtri e una ricca libreria multimediale che include video stock per creare stili video unici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo