Generatore di Video Semplice: Crea Video Professionali con l'AI

Trasforma facilmente le tue idee in contenuti video coinvolgenti utilizzando il nostro potente Text-to-video da copione.

Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come un semplice generatore di video possa trasformare rapidamente un copione in contenuti coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con tagli rapidi e testi in evidenza sullo schermo, accompagnati da una voce fuori campo vivace e sicura. Sottolinea la facilità di utilizzo del Text-to-video da copione per generare promo dall'aspetto professionale per i loro prodotti o servizi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 15 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, dimostrando come creare rapidamente post pronti per diventare virali. I visual dovrebbero essere veloci e alla moda, utilizzando transizioni dinamiche e colori vivaci, con un avatar AI che consegna un messaggio entusiasta e conversazionale. Evidenzia la potenza degli avatar AI per personalizzare i messaggi e aumentare l'engagement per i loro contenuti sui social media.
Prompt di Esempio 2
Progetta un tutorial educativo informativo di 60 secondi per formatori aziendali e creatori di e-learning, spiegando una funzione software complessa. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e organizzato, con registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni animate, supportate da una voce fuori campo calma e autorevole. Dimostra come la piattaforma generi automaticamente sottotitoli, garantendo accessibilità e chiarezza per i loro contenuti educativi.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale accattivante di 45 secondi per organizzatori di eventi che annunciano una prossima conferenza virtuale. I visual dovrebbero essere moderni ed eleganti, incorporando grafiche sorprendenti e filmati di stock professionali, accompagnati da una voce fuori campo entusiasmante e concisa. Illustra l'efficienza dell'utilizzo di Templates & scenes per avviare la creazione e produrre video promozionali di alta qualità con il minimo sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Semplice

Trasforma senza sforzo le tue idee in video coinvolgenti con la nostra piattaforma AI intuitiva, progettata per una creazione senza intoppi e risultati professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia inserendo il tuo copione o i tuoi prompt testuali per generare istantaneamente contenuti video iniziali utilizzando la nostra potente funzione text-to-video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare efficacemente il tuo messaggio e coinvolgere il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Elementi del Brand
Assicura la coerenza del brand applicando il tuo logo, colori e altri controlli di branding per allinearti perfettamente con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Infine, esporta il tuo video professionale in vari formati di aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Produci facilmente video AI coinvolgenti per evidenziare le testimonianze dei clienti e costruire fiducia con il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di marketing coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video di marketing e contenuti per i social media in modo semplice e senza sforzo utilizzando il suo avanzato generatore di video AI. Basta inserire il tuo copione text-to-video, selezionare tra diversi avatar AI, e HeyGen lo trasformerà in storie visive accattivanti, perfette per promozioni e social media.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un eccellente editor video online per vari contenuti?

HeyGen funziona come un potente editor video online, progettato per creare contenuti diversi come contenuti educativi e video promozionali. La sua interfaccia intuitiva consente una facile integrazione di voiceover professionali, sottotitoli e un'ampia gamma di media dalla sua libreria, semplificando l'intero processo di produzione.

Posso personalizzare i miei video con branding e stili unici usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen permette una personalizzazione completa dello stile nelle tue creazioni video. Puoi sfruttare le funzionalità del kit di branding per incorporare i tuoi loghi e colori, migliorando la coerenza del marchio. Inoltre, integra animazioni, grafiche e scegli tra una gamma di avatar AI per assicurarti che i tuoi video siano unici e in linea con la tua visione.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per i professionisti impegnati?

HeyGen è progettato come un semplice generatore di video, semplificando la produzione di contenuti brevi e coinvolgenti. Con la sua interfaccia intuitiva e user-friendly, i professionisti possono generare rapidamente video da semplici prompt testuali, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo richiesti rispetto ai metodi di editing tradizionali.

logo
