Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 45 secondi per i digital marketer focalizzati sulla generazione di buzz sui social media, con uno stile grafico pulito e audio ispirante. Illustra la potenza di HeyGen come creatore di video AI dimostrando come creare rapidamente contenuti accattivanti utilizzando avatar AI personalizzabili e la nostra funzione da Testo a video da script, trasformando il testo in immagini d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo conciso di 60 secondi progettato per startup che cercano di chiarire servizi complessi, adottando un approccio visivo amichevole ma professionale con animazioni chiare e musica di sottofondo. Evidenzia la capacità di HeyGen di semplificare la creazione di video promozionali utilizzando Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità e sfruttando l'ampio supporto della Libreria multimediale/stock per trovare le immagini perfette.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio video incisivo di 15 secondi rivolto alle aziende di e-commerce che necessitano di chiamate all'azione rapide e dirette, con immagini di prodotto accattivanti e messaggi concisi. Sottolinea l'efficienza del nostro creatore di video promozionali mostrando come creare rapidamente annunci video efficaci con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo una consegna senza interruzioni su varie piattaforme.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali

Crea rapidamente video promozionali coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI e modelli personalizzabili, perfetti per qualsiasi campagna di marketing.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia il tuo video promozionale scegliendo tra una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente o genera contenuti da uno script.
2
Step 2
Personalizza le Tue Scene con un Editor Drag-and-Drop
Aggiungi facilmente gli elementi del tuo brand, immagini e testo utilizzando l'intuitivo editor drag-and-drop per adattare ogni scena al tuo messaggio specifico.
3
Step 3
Migliora con le Funzionalità AI
Utilizza avanzate funzionalità AI per generare voiceover realistici, aggiungere avatar AI coinvolgenti o creare testo animato per un video promozionale veramente dinamico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Promozionale per i Social Media
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo video promozionale di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme social.

Casi d'Uso

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in video coinvolgenti potenziati dall'AI che costruiscono fiducia e promuovono efficacemente il valore del tuo brand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video promozionali?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI progettato per semplificare la creazione dei tuoi video promozionali. Puoi facilmente generare video promozionali coinvolgenti utilizzando avatar AI, testo a video da script e un editor drag-and-drop, garantendo un output di alta qualità per le tue esigenze di marketing.

HeyGen offre modelli video per semplificare la creazione di video promozionali?

Sì, HeyGen fornisce una vasta libreria di modelli video professionali perfetti per creare rapidamente video promozionali d'impatto. Questi modelli si adattano a vari usi, dai video esplicativi ai video dimostrativi di prodotto, garantendo un inizio veloce e creativo.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per creare video promozionali coinvolgenti?

HeyGen sfrutta potenti funzionalità AI, inclusi avatar AI realistici e avanzate capacità di testo a video, permettendoti di trasformare semplici suggerimenti di testo in video promozionali dinamici. Puoi anche aggiungere voiceover di alta qualità e testo animato per migliorare i tuoi contenuti.

Posso personalizzare il branding dei miei video promozionali usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen consente un'ampia personalizzazione del brand per tutti i tuoi video promozionali. Puoi incorporare i colori specifici del tuo brand, il logo e altri elementi visivi per mantenere un'identità di brand coerente e professionale in tutti i tuoi annunci video.

