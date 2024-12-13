Crea Video Prodotto Coinvolgenti con il Nostro Creatore di Video Guida allo Shopping

Produci senza sforzo video prodotto ad alta conversione per la tua attività con la generazione avanzata di voiceover.

Crea un video prodotto di 30 secondi per appassionati di tecnologia, dimostrando le caratteristiche innovative di un dispositivo smart. Utilizzando avatar AI con uno stile visivo elegante e futuristico e una voce narrante professionale generata da AI, questo clip è rivolto agli imprenditori dell'e-commerce.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video tutorial completo di 45 secondi per rivenditori online, guidando i clienti nell'installazione di elettronica domestica. Questa esperienza visiva, costruita con modelli e scene vivaci, dovrebbe presentare uno stile animato ed energico, accompagnato da sottotitoli chiari e musica vivace, funzionando come un video esplicativo efficace.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video guida allo shopping dinamico di 60 secondi rivolto ai marketer dei social media, illustrando gli articoli 'indispensabili' per una fuga estiva, trasformati direttamente da un copione conciso utilizzando il testo in video da script. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e ispirante con tagli rapidi e musica vivace, arricchita da sovrapposizioni di testo animate per catturare l'attenzione degli spettatori sulle piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Produci un video pubblicitario accattivante di 30 secondi per blogger di lifestyle che mostra una nuova macchina da caffè in un ambiente domestico accogliente, sfruttando una vasta libreria multimediale per filmati di lifestyle. Il video dovrebbe avere uno stile visivo caldo e invitante con illuminazione naturale e musica di sottofondo morbida, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare per diverse piattaforme social, servendo come un video prodotto convincente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Guida allo Shopping

Crea senza sforzo video guida allo shopping coinvolgenti che mostrano i tuoi prodotti e catturano il tuo pubblico, aumentando l'engagement su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia la tua guida allo shopping scegliendo tra una varietà di modelli professionali o inserendo direttamente il tuo script per la generazione di testo in video.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi del Prodotto
Carica le foto e i video clip dei tuoi prodotti, o seleziona dalla vasta libreria multimediale per migliorare visivamente la tua guida allo shopping.
3
Step 3
Genera Voiceover Coinvolgenti
Dai vita al tuo script con voiceover di alta qualità generati da AI, assicurando una narrazione chiara e avvincente per la presentazione del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Guida
Ottimizza la tua guida allo shopping per varie piattaforme con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, quindi esporta il tuo video di alta qualità per una distribuzione senza interruzioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video Esplicativi e Guide Pratiche Complete

Crea facilmente video esplicativi dettagliati e guide pratiche che educano i clienti sui prodotti, migliorando la comprensione e la soddisfazione degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video prodotto coinvolgenti?

Il generatore di video AI di HeyGen ti consente di produrre video prodotto ad alta conversione in modo efficiente. Utilizza avatar AI e la capacità di trasformare testo in video da script per creare narrazioni avvincenti, perfette per il video marketing e le dimostrazioni di prodotto nell'e-commerce.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per video esplicativi e guide pratiche?

HeyGen semplifica la creazione di video esplicativi e guide pratiche con modelli intuitivi e un editor drag-and-drop. Puoi facilmente aggiungere voiceover generati da AI, sottotitoli e filmati di repertorio per chiarire descrizioni passo-passo per qualsiasi guida utente.

HeyGen può personalizzare i video per specifiche campagne di branding e social media?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand in qualsiasi video. Questo assicura che i tuoi annunci video e contenuti sui social media mantengano un'identità di brand coerente, migliorando la consapevolezza del brand su tutte le piattaforme.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per vari tipi di contenuti?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti offrendo una piattaforma versatile di generazione video AI per tutte le tue esigenze, dai video guida allo shopping alle dimostrazioni di prodotto. Con la sua robusta libreria multimediale, effetti visivi e animazioni, HeyGen ti aiuta a produrre rapidamente video professionali per qualsiasi scopo.

