Shopping Ad Video Maker per Video Annunci ad Alta Conversione
Crea straordinari video annunci per lo shopping sui social media. Aumenta le conversioni per il tuo brand di e-commerce con strumenti potenziati dall'AI e modelli video personalizzabili e scene.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video professionale di 45 secondi progettato per campagne di marketing, rivolto a imprenditori e marketer desiderosi di aumentare le conversioni. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e persuasivo, utilizzando testo chiaro sullo schermo e una voce sicura e professionale. Enfatizza la facilità di aggiungere elementi di forte 'call-to-action' e come la funzione 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen assicuri che il messaggio sia accessibile e d'impatto su varie piattaforme.
Sviluppa un annuncio pubblicitario di 15 secondi per i social media, specificamente per creatori di contenuti e manager di social media che necessitano di 'video ads' accattivanti al volo. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e alla moda, incorporando grafiche audaci e una traccia di sottofondo vivace. Mostra come gli 'AI avatars' di HeyGen possano personalizzare i messaggi e produrre rapidamente contenuti dall'aspetto professionale che catturano l'attenzione nei feed social brevi.
Progetta un video informativo di 60 secondi che dimostri la versatilità di HeyGen per qualsiasi 'shopping ad video maker', rivolto alle aziende che necessitano di creare creativi pubblicitari diversificati per più canali. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e istruttivo, impiegando una voce narrante calma e guida e mostrando transizioni senza soluzione di continuità tra diversi rapporti d'aspetto. Illustra come la capacità di 'Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto' di HeyGen consenta il posizionamento ottimale dei contenuti del 'video ad maker' su varie piattaforme pubblicitarie.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Video Annunci AI ad Alte Prestazioni.
Crea video annunci per lo shopping d'impatto in pochi minuti utilizzando l'AI, progettati per catturare l'attenzione e aumentare le conversioni.
Campagne Coinvolgenti sui Social Media.
Produci rapidamente video annunci dinamici per le piattaforme social, migliorando la presenza del brand e la visibilità del prodotto.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare le mie campagne di video annunci?
HeyGen è un AI Video Maker progettato per semplificare la creazione di video annunci ad alto impatto, permettendoti di produrre creativi pubblicitari accattivanti rapidamente per tutte le tue campagne di marketing e aumentare le conversioni.
Quali strumenti offre HeyGen per creare efficaci video annunci per lo shopping?
HeyGen offre un potente editor video online con un'interfaccia drag-and-drop, insieme a modelli video personalizzabili specificamente ottimizzati per generare video annunci per lo shopping coinvolgenti e contenuti video di prodotto.
HeyGen è in grado di produrre diversi video annunci per le piattaforme social?
Sì, gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen e l'ampia libreria di modelli video rendono semplice creare una vasta gamma di video annunci per i social media su misura per varie piattaforme, beneficiando in particolare i brand di e-commerce.
HeyGen può generare video annunci professionali completi di voiceover e sottotitoli?
Assolutamente. HeyGen utilizza capacità avanzate di AI per generare voiceover professionali e integrare sottotitoli, assicurando che i tuoi video annunci siano raffinati e accessibili a un pubblico più ampio senza un'estesa modifica manuale.