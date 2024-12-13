Shopping Ad Video Maker per Video Annunci ad Alta Conversione

Crea straordinari video annunci per lo shopping sui social media. Aumenta le conversioni per il tuo brand di e-commerce con strumenti potenziati dall'AI e modelli video personalizzabili e scene.

Produci un video dinamico di 30 secondi che presenti un nuovo prodotto, rivolto a piccoli brand di e-commerce che desiderano lanciare rapidamente. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con immagini nitide del prodotto e una voce narrante amichevole ed entusiasta. Sottolinea come le ampie 'Templates & scenes' di HeyGen possano aiutare a creare video di prodotto accattivanti senza sforzo, stimolando le vendite iniziali per i nuovi lanci.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video professionale di 45 secondi progettato per campagne di marketing, rivolto a imprenditori e marketer desiderosi di aumentare le conversioni. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e persuasivo, utilizzando testo chiaro sullo schermo e una voce sicura e professionale. Enfatizza la facilità di aggiungere elementi di forte 'call-to-action' e come la funzione 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen assicuri che il messaggio sia accessibile e d'impatto su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio pubblicitario di 15 secondi per i social media, specificamente per creatori di contenuti e manager di social media che necessitano di 'video ads' accattivanti al volo. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e alla moda, incorporando grafiche audaci e una traccia di sottofondo vivace. Mostra come gli 'AI avatars' di HeyGen possano personalizzare i messaggi e produrre rapidamente contenuti dall'aspetto professionale che catturano l'attenzione nei feed social brevi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 60 secondi che dimostri la versatilità di HeyGen per qualsiasi 'shopping ad video maker', rivolto alle aziende che necessitano di creare creativi pubblicitari diversificati per più canali. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e istruttivo, impiegando una voce narrante calma e guida e mostrando transizioni senza soluzione di continuità tra diversi rapporti d'aspetto. Illustra come la capacità di 'Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto' di HeyGen consenta il posizionamento ottimale dei contenuti del 'video ad maker' su varie piattaforme pubblicitarie.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona lo Shopping Ad Video Maker

Crea senza sforzo video annunci per lo shopping che catturano il tuo pubblico e stimolano l'engagement, tutto con il nostro intuitivo AI video maker per brand di e-commerce.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo dalla nostra vasta libreria di modelli video progettati professionalmente e ottimizzati per annunci di shopping. Le nostre Templates & scenes offrono un avvio rapido per qualsiasi prodotto o campagna.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video di Prodotto
Carica le immagini e i video del tuo prodotto. Usa l'interfaccia intuitiva per disporre gli elementi, assicurandoti che il tuo video di prodotto mostri efficacemente i tuoi articoli. Sfrutta il nostro supporto per la libreria multimediale/stock per risorse aggiuntive.
3
Step 3
Migliora con il Branding
Integra l'identità unica del tuo brand. Applica il tuo logo, i colori e i font del brand utilizzando i nostri controlli di Branding completi (logo, colori) per far risaltare i tuoi creativi pubblicitari e allinearli con le tue campagne di marketing.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo annuncio per lo shopping è perfetto, utilizza il Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto per prepararlo per varie piattaforme. Scarica facilmente e condividi il tuo video su tutti i tuoi canali social media per raggiungere il tuo pubblico di riferimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Converti con Testimonianze dei Clienti

Sfrutta video AI coinvolgenti per mostrare storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e convertendo gli spettatori in acquirenti per i tuoi prodotti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne di video annunci?

HeyGen è un AI Video Maker progettato per semplificare la creazione di video annunci ad alto impatto, permettendoti di produrre creativi pubblicitari accattivanti rapidamente per tutte le tue campagne di marketing e aumentare le conversioni.

Quali strumenti offre HeyGen per creare efficaci video annunci per lo shopping?

HeyGen offre un potente editor video online con un'interfaccia drag-and-drop, insieme a modelli video personalizzabili specificamente ottimizzati per generare video annunci per lo shopping coinvolgenti e contenuti video di prodotto.

HeyGen è in grado di produrre diversi video annunci per le piattaforme social?

Sì, gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen e l'ampia libreria di modelli video rendono semplice creare una vasta gamma di video annunci per i social media su misura per varie piattaforme, beneficiando in particolare i brand di e-commerce.

HeyGen può generare video annunci professionali completi di voiceover e sottotitoli?

Assolutamente. HeyGen utilizza capacità avanzate di AI per generare voiceover professionali e integrare sottotitoli, assicurando che i tuoi video annunci siano raffinati e accessibili a un pubblico più ampio senza un'estesa modifica manuale.

