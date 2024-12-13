Generatore di Video Acquistabili: Aumenta le Vendite con Contenuti Interattivi

Crea facilmente video acquistabili coinvolgenti utilizzando la nostra capacità di testo-a-video da script, trasformando le descrizioni dei tuoi prodotti in vetrine dinamiche.

Crea un video vivace di 30 secondi per piccole imprese di e-commerce, mostrando come il generatore di video acquistabili di HeyGen semplifica la promozione dei prodotti. Utilizza immagini moderne e una colonna sonora vivace, evidenziando la facilità di utilizzo di 'Modelli e scene' per lanciare rapidamente contenuti accattivanti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 45 secondi che dimostri ai brand come possono sfruttare i contenuti generati dagli utenti (UGC) per creare video di prodotto coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico e relazionabile, accompagnato da una voce fuori campo in stile testimonianza naturale, generata in modo efficiente con la funzione 'Generazione di voce fuori campo' di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
I team di marketing affrontano la sfida di migliorare la scoperta dei prodotti; illustra in un video di 60 secondi come le esperienze video interattive forniscano la soluzione. Impiega un design elegante e professionale con 'Avatar AI' sicuri di HeyGen per presentare i benefici chiave e mostrare strategie di video marketing coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico di 15 secondi per i marketer dei social media, offrendo consigli rapidi sulla creazione di contenuti efficaci utilizzando modelli di formato pubblicitario. Il video dovrebbe essere accattivante con immagini vivaci e musica alla moda, dimostrando come la funzione 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen assicuri una visualizzazione ottimale su varie piattaforme.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Acquistabili

Crea facilmente video acquistabili interattivi che trasformano gli spettatori in clienti e migliorano la scoperta dei prodotti con i nostri strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Prodotto
Crea un nuovo video utilizzando i nostri strumenti potenziati dall'AI, scegliendo tra una varietà di modelli e scene progettati per video di prodotto coinvolgenti.
2
Step 2
Aggiungi Link ai Prodotti
Integra il tuo catalogo prodotti aggiungendo link acquistabili diretti all'interno del tuo video. La nostra Integrazione con il Marketplace assicura connessioni senza interruzioni per gli spettatori.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Affina i tuoi video acquistabili utilizzando il nostro editor video intuitivo. Applica lo stile unico del tuo brand con controlli di branding, inclusi loghi e colori.
4
Step 4
Genera il Tuo Video Acquistabile
Finalizza il tuo video, regolando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, quindi esporta il tuo video acquistabile di alta qualità pronto per il video marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il successo dei prodotti con le storie dei clienti

.

Presenta testimonianze autentiche dei clienti e recensioni di prodotti in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e incoraggiare gli acquisti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video acquistabili coinvolgenti?

HeyGen potenzia la tua visione creativa sfruttando il suo generatore di video acquistabili con avatar AI e modelli diversi, consentendo la creazione di contenuti di marketing potenti per le tue esigenze video di e-commerce. Puoi facilmente sviluppare esperienze video interattive coinvolgenti che catturano il tuo pubblico.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i video di prodotto?

HeyGen fornisce funzionalità innovative per elevare i tuoi video di prodotto, come la possibilità di aggiungere link ai prodotti direttamente, garantendo un'esperienza acquistabile senza interruzioni. Supporta l'integrazione con i marketplace, incluso Shopify, per massimizzare l'impatto del tuo video marketing e favorire la scoperta dei prodotti.

Come semplificano gli strumenti AI di HeyGen la creazione di contenuti video?

Gli strumenti AI di HeyGen semplificano la creazione di contenuti consentendoti di generare video di prodotto di alta qualità da script testo-a-video, riducendo significativamente i costi di produzione. Il suo editor video intuitivo semplifica l'intero processo creativo per le diverse esigenze di video marketing.

Posso personalizzare i modelli di video acquistabili con HeyGen?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli di video acquistabili completamente personalizzabili per allinearsi con l'estetica e la visione creativa del tuo brand. Puoi facilmente integrare UGC o utilizzare avatar AI applicando controlli di branding per contenuti di video marketing unici.

