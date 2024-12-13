Generatore di video prodotto Shopify: Aumenta le vendite con video AI

Genera video prodotto straordinari rapidamente e aumenta i tuoi tassi di conversione con avatar AI.

Crea un video di 30 secondi vivace per mettere in risalto un prodotto, rivolto ai proprietari di negozi Shopify impegnati che desiderano creare video di prodotto coinvolgenti. Questo video dovrebbe presentare immagini nitide e dinamiche che mostrano le caratteristiche principali di un prodotto, accompagnate da una colonna sonora moderna e vivace. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per narrare chiaramente i benefici e sottotitoli/didascalie per l'accessibilità su tutte le piattaforme.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 45 secondi, conciso e in stile tutorial, per imprenditori non tecnici, illustrando la semplicità dell'uso di un Generatore di Video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e semplice, con registrazioni dello schermo dell'interfaccia user-friendly, accompagnate da musica strumentale rilassante. Mostra la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da uno script per trasformare le idee istantaneamente, e opzionalmente includi un avatar AI per guidare gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per i marketer e-commerce che mirano ad aumentare i tassi di conversione attraverso un marketing video efficace su piattaforme come Instagram Reels. L'approccio visivo dovrebbe essere consapevole delle tendenze e energico, utilizzando colori vivaci e tagli rapidi, impostato su una traccia audio popolare e senza diritti d'autore. Evidenzia il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per l'ottimizzazione della piattaforma e sfrutta il supporto della sua libreria multimediale/stock per migliorare l'appeal visivo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video immaginativo di 30 secondi specificamente per i piccoli imprenditori creativi che esplorano tecniche innovative di generazione di immagini in video per mostrare i loro video di prodotto. Il video dovrebbe possedere uno stile visivo artistico e onirico, trasformando immagini di prodotto statiche in sequenze animate affascinanti con musica di sottofondo eterea. Sottolinea come i modelli e le scene di HeyGen possano fornire un avvio rapido e come il supporto della sua libreria multimediale/stock possa ulteriormente migliorare la libertà creativa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il generatore di video prodotto Shopify

Crea video prodotto professionali e coinvolgenti senza sforzo per il tuo negozio Shopify, aumentando l'engagement dei clienti e i tassi di conversione con la creazione di video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Incolla il link del tuo prodotto
Inizia incollando l'URL del tuo prodotto Shopify. Il nostro generatore recupererà automaticamente immagini e dettagli del prodotto, sfruttando l'efficienza potenziata dall'AI per avviare la creazione del tuo video.
2
Step 2
Seleziona un modello e personalizza
Scegli tra una varietà di modelli e scene progettati professionalmente per le presentazioni di prodotto. Personalizza il tuo video con i colori, i caratteri e i messaggi del tuo brand utilizzando opzioni di personalizzazione intuitive.
3
Step 3
Aggiungi elementi coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con contenuti dinamici. Utilizza voice-over AI per una narrazione coinvolgente, incorpora musica di sottofondo e garantisci l'accessibilità con sottotitoli/didascalie per i tuoi video prodotto.
4
Step 4
Esporta e pubblica
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di alta qualità in vari formati di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ottimizzati per le pagine prodotto Shopify e i social media. Caricalo facilmente nel tuo negozio per iniziare ad attrarre più clienti e aumentare le vendite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Testimonianze di Clienti che Costruiscono Fiducia

.

Trasforma il feedback dei clienti in testimonianze video dinamiche, costruendo credibilità e incoraggiando gli acquisti nel tuo negozio Shopify.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen consente alle aziende di creare video prodotto accattivanti?

HeyGen è un avanzato Generatore di Video AI progettato per aiutarti a creare video prodotto coinvolgenti con facilità. La nostra interfaccia user-friendly ti permette di trasformare descrizioni e immagini di prodotto in contenuti video dinamici, migliorando significativamente le tue capacità di creazione video per un marketing video efficace.

HeyGen può trasformare le mie immagini o testi di prodotto esistenti in video dinamici?

Assolutamente! HeyGen eccelle nella generazione di immagini in video e nelle capacità di testo in video. Puoi caricare un'immagine o uno script, e HeyGen animerà le immagini, genererà voice-over AI e produrrà un video prodotto professionale, rendendo il tuo contenuto più coinvolgente.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video prodotto del mio brand?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video prodotto mantengano un design in linea con il brand. Puoi utilizzare vari modelli, aggiungere sovrapposizioni di testo, scegliere musica di sottofondo e incorporare elementi del brand per creare video di prodotto che risuonano con il tuo pubblico.

In che modo HeyGen può elevare la mia strategia di marketing video su diverse piattaforme?

HeyGen migliora la tua strategia di marketing video consentendo la rapida produzione di video promozionali adatti a varie piattaforme. Con funzionalità come avatar AI e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, puoi creare contenuti senza sforzo, inclusi Instagram Reels, per catturare l'engagement dei clienti e aumentare i tassi di conversione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo