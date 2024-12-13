Creatore di Video di Spedizione: Crea Aggiornamenti di Consegna Coinvolgenti

Trasforma le tue notifiche di spedizione in video AI accattivanti con la generazione di testo in video, mantenendo i clienti informati e aumentando le vendite online.

Produci un video dinamico di 45 secondi progettato per le aziende di e-commerce desiderose di aumentare le vendite mostrando professionalmente il loro processo di consegna. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, con tagli rapidi di pacchi in preparazione e spedizione, accompagnati da una voce narrante vivace e professionale. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per trasformare senza sforzo i tuoi messaggi di marketing in una narrazione coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video vibrante di 30 secondi per i professionisti del marketing che vogliono creare contenuti video di spedizione che si distinguano. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico con colori vivaci e grafiche in movimento coinvolgenti, abbinato a una traccia di sottofondo stimolante. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per personalizzare facilmente l'aspetto e il tono, assicurando che il messaggio del tuo brand risplenda in ogni annuncio di consegna.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi con AI su misura per le aziende di logistica e i dipartimenti di servizio clienti, concentrandosi sulla comunicazione trasparente. Lo stile visivo dovrebbe presentare un avatar umano AI amichevole ma autorevole che spiega le politiche di spedizione o le FAQ comuni in modo chiaro e conciso, supportato da musica di sottofondo rilassante. Impiega gli avatar AI avanzati di HeyGen per dare un volto personalizzato e affidabile ai tuoi aggiornamenti per i clienti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo conciso di 20 secondi perfetto per i rivenditori online e i gestori di social media che cercano di generare video per aggiornamenti rapidi. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo veloce e accattivante con sovrapposizioni di testo audaci e musica royalty-free vivace, ideale per le piattaforme social. Assicurati la massima portata e accessibilità utilizzando la funzione di sottotitoli/caption automatici di HeyGen, rendendo le tue notizie di spedizione digeribili anche senza audio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Spedizione

Crea facilmente video di spedizione professionali con AI per comunicare chiaramente i dettagli di consegna e aumentare la soddisfazione del cliente.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia scegliendo un modello video pronto all'uso o inserendo direttamente il tuo script per utilizzare la funzione 'Testo in video da script', impostando la base per il tuo video di spedizione.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e Avatar
Migliora il tuo video selezionando avatar AI coinvolgenti e aggiungendo media pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare efficacemente il tuo processo di spedizione.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo e Sottotitoli
Dai vita al tuo script con la generazione di voce fuori campo realistica e aggiungi automaticamente sottotitoli/caption per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di spedizione utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, quindi condividilo facilmente con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il successo dei clienti nella spedizione

.

Sviluppa video AI d'impatto che presentano esperienze positive dei clienti con i tuoi servizi di spedizione, costruendo fiducia e attirando nuovi affari senza sforzo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di spedizione?

HeyGen ti consente di generare video di spedizione professionali senza sforzo utilizzando la tecnologia video AI. Il nostro intuitivo Editor AI ti permette di convertire il testo in video, trasformando i tuoi aggiornamenti di spedizione in contenuti coinvolgenti con facilità.

Posso personalizzare i miei video di spedizione con un branding unico?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per aggiungere il tuo logo e i tuoi colori. Puoi facilmente personalizzare i video di spedizione con diversi modelli video e foto e grafiche di stock per rendere ogni video unico.

HeyGen supporta l'aggiunta di avatar umani AI ai video esplicativi per la spedizione?

Sì, HeyGen ti consente di includere avatar umani AI realistici o video con teste parlanti per narrare i tuoi aggiornamenti di spedizione o video esplicativi. Puoi anche caricare clip e foto dalla tua libreria multimediale per migliorare l'appeal visivo del tuo video.

Quali tipi di video posso generare con HeyGen oltre agli aggiornamenti di spedizione standard?

Oltre agli aggiornamenti di spedizione standard, HeyGen è un creatore di video versatile che ti permette di generare video per vari scopi, inclusi marketing e social media. Puoi creare video esplicativi coinvolgenti o video di trasporto, pronti per essere condivisi online.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo