Progetta un video dinamico di 45 secondi su misura per potenziali clienti aziendali, mostrando la portata globale e l'efficienza di una compagnia di spedizioni. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando infografiche animate mescolate con rapidi tagli di consegne di successo, completati da una narrazione vivace e sicura di un avatar AI che spiega i servizi chiave, facilmente creato utilizzando la funzione AI avatars di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale convincente di 30 secondi rivolto a piccole e medie imprese di spedizioni che cercano di ottimizzare il loro marketing, evidenziando soluzioni logistiche rapide. Adotta uno stile visivo pulito e illustrativo con colori vivaci e una voce narrante amichevole e informativa, utilizzando efficacemente i vasti Templates & scenes di HeyGen per avviare la creazione e trasmettere un'immagine professionale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di annuncio conciso di 60 secondi per clienti esistenti e nuovi, svelando il nuovo servizio di consegna espressa di una compagnia di spedizioni. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e coinvolgente, con filmati di alta qualità e branding personalizzato, sottolineato da una voce narrante professionale e autorevole generata senza sforzo attraverso la capacità di Voiceover generation di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo di 40 secondi progettato per nuovi dipendenti o clienti per comprendere un complesso processo di spedizione passo dopo passo. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e istruttivo, impiegando grafica e sovrapposizioni di testo facili da seguire, con la narrazione derivata in modo esperto da un copione dettagliato utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen per garantire accuratezza e coerenza.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Compagnie di Spedizioni

Crea facilmente video di marketing e social media professionali per la tua attività logistica di spedizione con l'AI, migliorando la tua presenza online.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando tra vari **modelli video** pre-progettati o inserendo direttamente il tuo copione. Questo avvio rapido ti aiuta a strutturare il tuo messaggio per il massimo impatto, rendendo la creazione del video semplice ed efficiente.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Narrazione
Popola le tue scene con immagini coinvolgenti per illustrare i tuoi servizi. Aumenta il coinvolgimento e la professionalità incorporando la **narrazione di avatar AI** per trasmettere efficacemente il tuo copione.
3
Step 3
Personalizza per il Tuo Brand
Personalizza il tuo video con il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i **controlli di branding** di HeyGen. Questo ti consente di **personalizzare il video**, assicurando che rifletta l'identità professionale della tua compagnia di spedizioni e si distingua su qualsiasi piattaforma.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Una volta perfezionato il tuo video, **esporta facilmente il video** in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, dai social media al tuo sito web. Condividi i tuoi contenuti di alta qualità per raggiungere efficacemente il tuo pubblico e comunicare il tuo valore.

Casi d'Uso

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Produci video potenti alimentati dall'AI che evidenziano consegne di successo e testimonianze dei clienti per costruire fiducia e credibilità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione di video di marketing creativi?

L'avanzato video maker AI di HeyGen semplifica la creazione di video di marketing coinvolgenti. Utilizza la nostra potente funzione Text-to-video from script e la narrazione di avatar AI per produrre contenuti di alta qualità che catturano l'attenzione.

HeyGen può aiutare la mia compagnia di spedizioni a creare video professionali rapidamente?

Assolutamente. HeyGen offre un editor video intuitivo con una gamma di modelli video professionali progettati per soddisfare le esigenze del tuo creatore di video logistici di spedizione. Personalizza facilmente i contenuti video con il tuo branding e messaggi specifici per aumentare le vendite.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per raccontare storie video dinamiche?

HeyGen offre agli utenti la narrazione dinamica di avatar AI e sofisticate capacità di Voiceover generation. Crea video animati accattivanti e arricchisci il tuo messaggio con una libreria multimediale diversificata, rendendo le tue storie davvero impattanti.

HeyGen è adatto per creare video per i social media e altri contenuti personalizzati?

Sì, HeyGen è progettato per la versatilità. Il nostro editor drag-and-drop ti consente di personalizzare facilmente i contenuti video per varie piattaforme, inclusi i video per i social media. Puoi esportare facilmente i video in diversi rapporti d'aspetto per adattarli perfettamente alle tue esigenze di distribuzione.

