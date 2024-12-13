Creatore di Video di Formazione ai Servizi: Semplifica l'Onboarding con l'AI
Crea video di formazione coinvolgenti più velocemente che mai con avatar AI per la formazione tecnica e sulla conformità.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di 45 secondi progettato per i team L&D, illustrando come aggiornare facilmente i materiali di formazione tecnica esistenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e istruttivo, con registrazioni dello schermo e spiegazioni passo-passo, supportate da una voce fuori campo precisa e informativa. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente nuove versioni.
Produci un video di formazione sulla conformità di 30 secondi rivolto a una forza lavoro globale, coprendo un aggiornamento critico delle politiche. Lo stile visivo dovrebbe essere formale e autorevole, utilizzando grafica pulita e testo sullo schermo per evidenziare le regolamentazioni importanti, mentre l'audio fornisce una narrazione calma e chiara in varie lingue. Assicurati l'accessibilità e la comprensione per un pubblico diversificato incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen, un componente chiave per un'esperienza di video player multilingue.
Progetta un video di abilitazione alle vendite di 75 secondi per motivare e formare i team di vendita su un nuovo lancio di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, incorporando dimostrazioni di prodotto, testimonianze e musica di sottofondo energica, insieme a una voce fuori campo entusiasta. Migliora l'appeal visivo e il coinvolgimento iniziando con un layout professionale utilizzando i modelli e le scene di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Memoria della Formazione.
Ottieni risultati migliori per la formazione ai servizi con video potenziati dall'AI che catturano l'attenzione e migliorano il richiamo dell'apprendimento.
Espandi la Portata della Formazione a Livello Globale.
Sviluppa contenuti di formazione diversificati per team globali, sfruttando le capacità multilingue per educare i discenti in oltre 140 lingue.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per i team L&D?
HeyGen funziona come un intuitivo creatore di video di formazione AI, permettendo ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione coinvolgenti per l'onboarding, la formazione tecnica e la formazione sulla conformità. Questo semplifica notevolmente la produzione di video di formazione e riduce i costi.
Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per la formazione globale e gli aggiornamenti facili?
HeyGen sfrutta avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità in oltre 140 lingue, garantendo che i tuoi video di formazione siano accessibili a livello globale. La sua piattaforma facilita anche aggiornamenti facili ai contenuti senza costosi rifacimenti, mantenendo il tuo materiale aggiornato.
HeyGen può supportare vari tipi di formazione ai servizi, come contenuti di conformità o tecnici?
Assolutamente. HeyGen serve come un versatile creatore di video di formazione ai servizi, ideale per creare formazione completa sulla conformità, formazione tecnica dettagliata e contenuti di abilitazione alle vendite di impatto. Utilizza avatar AI e capacità di testo-a-video per fornire istruzioni chiare.
Perché i video di formazione creati con HeyGen sono più coinvolgenti per i discenti?
HeyGen assicura video di formazione coinvolgenti presentando avatar AI realistici e voiceover AI dal suono naturale che trasformano script standard in esperienze di apprendimento dinamiche. Questa innovazione eleva significativamente l'impatto della tua produzione di video di formazione, catturando l'attenzione dei discenti.