Crea un video di onboarding di 60 secondi per i nuovi dipendenti, introducendoli alla cultura aziendale e alle procedure essenziali. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e professionale, con avatar AI diversificati che dimostrano compiti chiave, accompagnati da una voce fuori campo amichevole e chiara. Questo video coinvolgente utilizzerà gli avatar AI di HeyGen per personalizzare l'esperienza di apprendimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi progettato per i team L&D, illustrando come aggiornare facilmente i materiali di formazione tecnica esistenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e istruttivo, con registrazioni dello schermo e spiegazioni passo-passo, supportate da una voce fuori campo precisa e informativa. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente nuove versioni.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione sulla conformità di 30 secondi rivolto a una forza lavoro globale, coprendo un aggiornamento critico delle politiche. Lo stile visivo dovrebbe essere formale e autorevole, utilizzando grafica pulita e testo sullo schermo per evidenziare le regolamentazioni importanti, mentre l'audio fornisce una narrazione calma e chiara in varie lingue. Assicurati l'accessibilità e la comprensione per un pubblico diversificato incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen, un componente chiave per un'esperienza di video player multilingue.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di abilitazione alle vendite di 75 secondi per motivare e formare i team di vendita su un nuovo lancio di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, incorporando dimostrazioni di prodotto, testimonianze e musica di sottofondo energica, insieme a una voce fuori campo entusiasta. Migliora l'appeal visivo e il coinvolgimento iniziando con un layout professionale utilizzando i modelli e le scene di HeyGen.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione ai Servizi

Crea senza sforzo video di formazione ai servizi coinvolgenti per il tuo team con l'AI, garantendo esperienze di apprendimento coerenti ed efficaci.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo il tuo contenuto di formazione o incollando uno script esistente. La nostra funzione di testo-a-video trasforma le tue parole in un video professionale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. La nostra piattaforma offre anche voiceover AI per narrare perfettamente il tuo script.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi e Branding
Integra il logo della tua azienda e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding. Aggiungi media rilevanti dalla nostra libreria per rendere i tuoi video di formazione più coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di formazione ai servizi in vari formati di aspetto. Condividi facilmente il tuo contenuto su più piattaforme per un apprendimento diffuso del team.

Semplifica Argomenti di Servizio Complessi

Spiega chiaramente processi di servizio intricati e informazioni tecniche, garantendo comprensione e conformità in tutta la tua forza lavoro.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per i team L&D?

HeyGen funziona come un intuitivo creatore di video di formazione AI, permettendo ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione coinvolgenti per l'onboarding, la formazione tecnica e la formazione sulla conformità. Questo semplifica notevolmente la produzione di video di formazione e riduce i costi.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per la formazione globale e gli aggiornamenti facili?

HeyGen sfrutta avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità in oltre 140 lingue, garantendo che i tuoi video di formazione siano accessibili a livello globale. La sua piattaforma facilita anche aggiornamenti facili ai contenuti senza costosi rifacimenti, mantenendo il tuo materiale aggiornato.

HeyGen può supportare vari tipi di formazione ai servizi, come contenuti di conformità o tecnici?

Assolutamente. HeyGen serve come un versatile creatore di video di formazione ai servizi, ideale per creare formazione completa sulla conformità, formazione tecnica dettagliata e contenuti di abilitazione alle vendite di impatto. Utilizza avatar AI e capacità di testo-a-video per fornire istruzioni chiare.

Perché i video di formazione creati con HeyGen sono più coinvolgenti per i discenti?

HeyGen assicura video di formazione coinvolgenti presentando avatar AI realistici e voiceover AI dal suono naturale che trasformano script standard in esperienze di apprendimento dinamiche. Questa innovazione eleva significativamente l'impatto della tua produzione di video di formazione, catturando l'attenzione dei discenti.

