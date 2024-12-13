Generatore di Video di Formazione al Servizio: Crea Corsi Coinvolgenti

Potenzia i tuoi team con video di formazione coinvolgenti e guide pratiche di alta qualità, creati senza sforzo utilizzando avatar AI.

Crea un video introduttivo di formazione di 60 secondi progettato per i nuovi dipendenti, concentrandoti sui valori fondamentali dell'azienda. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che consegna un messaggio di benvenuto e una panoramica, utilizzando la generazione di voiceover professionale per chiarezza. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, mescolando professionalità aziendale con un tocco di animazione moderna per rendere l'esperienza di onboarding dei dipendenti informativa e accessibile.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci una guida pratica di 30 secondi che dimostri una nuova funzionalità software per i clienti esistenti. Il video dovrebbe essere visivamente dinamico e utilizzare un approccio 'Modelli e scene' per un assemblaggio rapido, convertendo un semplice script in un video raffinato tramite il generatore di testo in video di HeyGen. L'audio dovrebbe essere vivace e istruttivo, con un focus su visualizzazioni chiare e passo-passo per informare rapidamente gli utenti sulla nuova funzionalità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di marketing persuasivo di 45 secondi rivolto a potenziali clienti, mostrando i vantaggi di un nuovo servizio. Questo video necessita di uno stile visivo elegante e moderno, sfruttando l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per illustrare i concetti chiave. Dovrebbe incorporare sottotitoli/caption nitidi per migliorare l'accessibilità e garantire che il messaggio, consegnato da una voce AI sicura, risuoni fortemente con gli obiettivi di abilitazione alle vendite.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dettagliato di 90 secondi per i team tecnici interni, fornendo una documentazione video completa per un aggiornamento procedurale complesso. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e precisa, con una voce AI calma e autorevole che guida gli spettatori attraverso ogni fase del materiale di formazione. Assicurati che il video possa essere facilmente adattato per diverse piattaforme tramite il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, mantenendo alta qualità per tutte le esperienze di formazione interna.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video di Formazione al Servizio

Trasforma i tuoi contenuti di formazione in video coinvolgenti e dinamici senza sforzo. Sfrutta l'AI per semplificare la creazione di potenti materiali di formazione al servizio che catturano e istruiscono il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione. Sfrutta la nostra capacità di testo in video da script per convertire istantaneamente il tuo testo in uno storyboard video, rendendo il processo di creazione senza soluzione di continuità per il tuo generatore di video di formazione al servizio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore e la Scena
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per essere il volto della tua formazione. Personalizza ulteriormente il tuo video scegliendo tra vari modelli video e scene per adattarsi al tuo marchio e contenuto, utilizzando efficacemente i nostri avatar AI.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Voce
Arricchisci il tuo video con tocchi personalizzati. Applica i tuoi controlli di branding personalizzati, aggiungi musica di sottofondo o genera una narrazione dal suono naturale utilizzando il nostro generatore di voce AI per mantenere coerenza e coinvolgimento del marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione professionale. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare il tuo video a diverse piattaforme e pubblici, assicurando che i tuoi video di formazione di alta qualità siano pronti per una distribuzione senza soluzione di continuità e un apprendimento impattante.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Formazione Tecnica

.

Trasforma procedure tecniche e di servizio complesse in video chiari e facili da comprendere per uno sviluppo delle competenze efficiente e conformità.

background image

Domande Frequenti

Come può il generatore di video AI di HeyGen semplificare la creazione di video di formazione?

Il potente generatore di video AI di HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente video di formazione coinvolgenti convertendo il testo in video con avatar AI realistici. Questo semplifica il processo di sviluppo di materiale di formazione di alta qualità e contenuti di onboarding per i dipendenti.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei contenuti video?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici e font nei modelli video, garantendo coerenza del marchio in tutti i tuoi video di marketing e documentazione video. Questo aiuta a rafforzare l'identità del tuo marchio senza sforzo.

Quali sono le capacità di HeyGen per creare video in più lingue?

HeyGen supporta la creazione di video in oltre 140 lingue, offrendo traduzioni video senza soluzione di continuità con un avanzato generatore di voce AI e audio sincronizzato. Questo consente alle aziende di raggiungere efficacemente un pubblico globale con contenuti localizzati, come guide pratiche e video di abilitazione alle vendite.

Quali caratteristiche di HeyGen semplificano la creazione di video di marketing e guide pratiche?

L'intuitivo Studio Editor di HeyGen e i diversi modelli video semplificano la creazione, permettendoti di trasformare prompt di testo in video di marketing professionali e guide pratiche. Questo potente generatore di testo in video consente una rapida produzione di contenuti e aggiornamenti facili, risparmiando significativamente tempo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo