Risparmia tempo istantaneamente con il nostro riassuntore video AI. Distilla rapidamente i punti chiave e crea riassunti coinvolgenti con generazione di Voiceover senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto a educatori e studenti, illustrando il potere di un Riassuntore Video di YouTube per estrarre i punti chiave dai contenuti educativi. Adotta uno stile visivo coinvolgente ed educativo con testo dinamico e chiaro sullo schermo e una voce narrante articolata e incoraggiante. Evidenzia la facilità di generare riassunti concisi e sfrutta la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e rafforzare l'apprendimento.
Sviluppa un video di presentazione dinamico di 1 minuto per creatori di contenuti e marketer, enfatizzando l'efficienza di un generatore di video riassuntivi per operazioni di riassunto in batch. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere creativo ed energico, con esempi di contenuti diversi e una voce narrante persuasiva. Mostra come i Template & scene di HeyGen possano essere utilizzati per adattare rapidamente i riassunti per varie piattaforme social e esigenze di marketing.
Crea un video esplicativo di 45 secondi su misura per sviluppatori e appassionati di tecnologia interessati a nuovi strumenti AI, concentrandosi sul processo tecnico di come riassumere video in testo, evidenziando specificamente la generazione di trascrizioni. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e tecnico, con registrazioni dello schermo dell'interfaccia dello strumento, supportato da una voce narrante precisa e informativa. Dimostra la chiarezza e l'accuratezza raggiunte con la generazione di Voiceover di HeyGen, garantendo una presentazione professionale e tecnica.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Riassuntivi

Trasforma rapidamente contenuti video lunghi in riassunti concisi e coinvolgenti usando l'AI, risparmiando tempo e fornendo intuizioni chiave in modo efficiente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Testo Riassuntivo
Inizia incollando il tuo testo riassuntivo esistente o script. Questo contenuto formerà la base del tuo video, sfruttando la capacità principale di HeyGen di trasformare il testo in video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di "avatar AI" per presentare il tuo riassunto. Questo porta un tocco umano al tuo video senza bisogno di una telecamera o di uno studio.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Voce
Personalizza ulteriormente il tuo video affinando lo script e generando una "generazione di Voiceover" professionale. Questo assicura che i punti chiave del tuo riassunto siano chiaramente articolati.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Con tutti gli elementi a posto, procedi a generare il tuo video riassuntivo finale. Utilizza "ridimensionamento dell'aspetto e esportazioni" per prepararlo per qualsiasi piattaforma, aiutandoti a risparmiare tempo e sforzi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e lo Sviluppo

Produci riassunti video concisi di moduli di formazione, aumentando il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni chiave per dipendenti e tirocinanti.

Domande Frequenti

Come genera HeyGen video da uno script?

HeyGen sfrutta un'AI avanzata per trasformare il tuo script in contenuti video coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e personalizzare la generazione di voiceover per dare vita al loro messaggio in modo efficiente.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, colori specifici e font per una rappresentazione coerente del marchio. Puoi anche utilizzare i nostri template & scene e l'ampia libreria multimediale per adattare il tuo video esattamente alle tue esigenze.

I video di HeyGen possono includere sottotitoli e essere ottimizzati per varie piattaforme?

Sì, HeyGen include automaticamente sottotitoli/caption con il tuo video generato per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento. Puoi anche ottimizzare il tuo output con ridimensionamento dell'aspetto e esportazioni adatte a diverse piattaforme social e di visualizzazione, inclusi YouTube.

HeyGen semplifica il flusso di lavoro di produzione video per i creatori?

HeyGen semplifica notevolmente la produzione video convertendo il testo in video da script senza soluzione di continuità. Questa piattaforma alimentata da AI automatizza diversi passaggi, permettendo ai creatori di produrre contenuti di qualità professionale in modo efficiente senza software di editing complessi, aiutando infine a risparmiare tempo.

