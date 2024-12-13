Generatore di Video Promozionali: Crea Promo Coinvolgenti

Potenzia le tue campagne di marketing e crea video promozionali coinvolgenti trasformando il tuo copione in immagini straordinarie utilizzando la nostra capacità di testo in video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come possono i marketer digitali e i creatori di contenuti elevare la loro presenza sui social media? Progetta un video promozionale di 45 secondi con montaggi moderni e veloci e sovrapposizioni di testo dinamiche, caratterizzato da una voce AI sintetica ma coinvolgente. Questo video dovrebbe mostrare potentemente la facilità di generare contenuti d'impatto da un copione, completo di sottotitoli generati automaticamente, per campagne di marketing efficaci.
Prompt di Esempio 2
Le aziende di e-commerce hanno bisogno di video di prodotto accattivanti, e un video promozionale di 60 secondi può illustrarlo perfettamente. Questa produzione dovrebbe vantare uno stile visivo elegante e professionale, arricchito dal supporto di una vasta libreria di media stock, e presentare un avatar AI coinvolgente che espone abilmente i principali vantaggi del prodotto ai potenziali clienti.
Prompt di Esempio 3
Aiuta le agenzie di marketing e i responsabili delle campagne a ottimizzare la loro strategia multipiattaforma con un video di 30 secondi. Questo pezzo richiede uno stile visivo alla moda, vibrante e d'impatto, accompagnato da musica di sottofondo vivace, dimostrando chiaramente le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione di HeyGen, insieme a sottotitoli precisi, per un'integrazione senza soluzione di continuità in qualsiasi campagna di marketing.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, perfetti per mostrare i tuoi servizi e ampliare la tua portata su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un "modello video" professionale o genera un copione con l'AI. Questo fornisce una solida base per il tuo messaggio attraverso la nostra capacità di "Modelli e scene".
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Audio
Arricchisci il tuo video con "filmati stock" di alta qualità dalla nostra libreria multimediale e genera voiceover dal suono naturale utilizzando la nostra avanzata funzione di "Generazione di voiceover". Rendi il tuo messaggio convincente.
3
Step 3
Applica il Tuo Brand
Integra la tua identità di brand unica caricando "loghi del brand" e selezionando colori personalizzati. I nostri "Controlli di branding (logo, colori)" assicurano che il tuo video promozionale si allinei perfettamente con la tua estetica.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo in "risoluzione video 1080p HD" adatta a varie piattaforme. Utilizza "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per assicurarti che il tuo contenuto appaia ottimo ovunque, dai social media al tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

Sviluppa potenti video di testimonianze e storie di successo dei clienti per costruire fiducia e promuovere efficacemente i tuoi servizi a nuovi clienti.

Domande Frequenti

Come permette HeyGen agli utenti di creare video promozionali sorprendenti e creativi?

Il generatore di video promozionali di HeyGen offre una suite di strumenti creativi tra cui avatar AI, modelli video diversificati e una vasta libreria di media con filmati stock, grafiche e musica. Questo ti consente di produrre contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione e elevano il tuo brand.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video promozionali per la rapida generazione di contenuti AI?

HeyGen semplifica la produzione video con il suo editor online intuitivo e la funzionalità di testo in video, consentendo una rapida generazione di contenuti AI da copioni. Questa piattaforma è progettata per essere un efficiente creatore di video promozionali, accelerando le tue campagne di marketing con facilità.

HeyGen può assistere nella produzione di video esplicativi professionali con una forte coerenza del brand?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video esplicativi si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand, permettendoti di aggiungere loghi e colori personalizzati. I video vengono esportati in 1080p HD, garantendo una presentazione di alta qualità e professionale per il tuo pubblico.

Come può HeyGen aiutare a ottimizzare i video promozionali per vari social media?

HeyGen offre funzionalità come voiceover AI, sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, rendendo semplice adattare i tuoi video promozionali per diversi social media. Questi strumenti assicurano che il tuo messaggio sia accessibile e d'impatto su tutti i tuoi canali.

