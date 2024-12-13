Creatore di Video di Orientamento al Servizio per Elevare l'Onboarding dei Nuovi Assunti
Crea video di onboarding coinvolgenti senza sforzo con avatar AI, migliorando la ritenzione delle conoscenze in tutto il tuo team.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video tutorial tecnico di 90 secondi per guidare i dipendenti esistenti attraverso un nuovo aggiornamento software. Il video dovrebbe adottare un approccio preciso e passo-passo, utilizzando la funzione Testo-a-video da script per generare una voce fuori campo chiara e istruzioni testuali sullo schermo, garantendo che ogni dettaglio sia perfettamente articolato per video di formazione efficaci.
Progetta un video ispiratore di 2 minuti focalizzato sulla promozione di una forte cultura dell'orientamento al servizio all'interno dell'azienda, perfetto per qualsiasi creatore di video di onboarding. Destina questo video a tutti i dipendenti, mostrando l'importanza della cura del cliente attraverso scenari relazionabili e immagini vivaci. Utilizza Modelli e scene per creare una narrazione visivamente ricca e coinvolgente, arricchita da immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per rafforzare il branding aziendale e creare video veramente coinvolgenti.
Produci un video istruttivo conciso di 45 secondi per tutto il personale riguardo agli aggiornamenti recenti delle politiche, garantendo un'immediata ritenzione delle conoscenze. Questo pezzo di video istruttivo dovrebbe essere diretto e chiaro, ottimizzato per varie piattaforme sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Incorpora sottotitoli per garantire l'accessibilità in tutti gli ambienti di visualizzazione e aiutare a trasmettere rapidamente informazioni complesse.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Corsi di Orientamento Completi.
Crea e distribuisci facilmente contenuti di orientamento al servizio e formazione estesi a tutti i nuovi assunti, garantendo un'ampia portata e un apprendimento coerente.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione delle Conoscenze.
Utilizza l'AI per produrre video di orientamento e formazione coinvolgenti che catturano l'attenzione dei nuovi dipendenti, migliorando significativamente il richiamo e l'applicazione delle informazioni.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti con l'AI?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video da script, permettendo agli utenti di produrre facilmente video coinvolgenti per la formazione o tutorial tecnici senza bisogno di telecamere o attori. Questo semplifica il processo di produzione video per creare video istruttivi efficaci.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei video di onboarding?
Assolutamente. HeyGen offre modelli personalizzabili e controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video di onboarding. Questo assicura esperienze coerenti e rafforza la cultura aziendale per i nuovi assunti.
Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'esperienza di apprendimento nei contenuti istruttivi?
HeyGen migliora le esperienze di apprendimento attraverso la generazione integrata di voce fuori campo e sottotitoli automatici, rendendo i tuoi video istruttivi accessibili e facili da comprendere. Queste funzionalità aiutano a semplificare informazioni complesse, migliorando la ritenzione delle conoscenze per gli spettatori.
Quanto è facile da usare l'editor video di HeyGen per creare video di orientamento professionali?
L'editor video intuitivo di HeyGen presenta funzionalità di trascinamento e una vasta selezione di modelli personalizzabili, rendendolo incredibilmente facile da usare per creare video professionali. Questo semplifica l'intero processo, aiutando i team a ottimizzare il processo di onboarding e altre esigenze video in modo efficiente.