Creatore di Video di Orientamento al Servizio per Elevare l'Onboarding dei Nuovi Assunti

Crea video di onboarding coinvolgenti senza sforzo con avatar AI, migliorando la ritenzione delle conoscenze in tutto il tuo team.

Crea un video di benvenuto di 1 minuto per i nuovi assunti, progettato per semplificare il processo di onboarding. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI coinvolgente che trasmette i valori chiave dell'azienda e le istruzioni iniziali in un tono amichevole e professionale, accompagnato da immagini chiare dell'ambiente ufficio. Assicurati che il contenuto includa sottotitoli automatici per l'accessibilità, rendendolo una risorsa eccellente per l'onboarding dei dipendenti.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial tecnico di 90 secondi per guidare i dipendenti esistenti attraverso un nuovo aggiornamento software. Il video dovrebbe adottare un approccio preciso e passo-passo, utilizzando la funzione Testo-a-video da script per generare una voce fuori campo chiara e istruzioni testuali sullo schermo, garantendo che ogni dettaglio sia perfettamente articolato per video di formazione efficaci.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video ispiratore di 2 minuti focalizzato sulla promozione di una forte cultura dell'orientamento al servizio all'interno dell'azienda, perfetto per qualsiasi creatore di video di onboarding. Destina questo video a tutti i dipendenti, mostrando l'importanza della cura del cliente attraverso scenari relazionabili e immagini vivaci. Utilizza Modelli e scene per creare una narrazione visivamente ricca e coinvolgente, arricchita da immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per rafforzare il branding aziendale e creare video veramente coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video istruttivo conciso di 45 secondi per tutto il personale riguardo agli aggiornamenti recenti delle politiche, garantendo un'immediata ritenzione delle conoscenze. Questo pezzo di video istruttivo dovrebbe essere diretto e chiaro, ottimizzato per varie piattaforme sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni. Incorpora sottotitoli per garantire l'accessibilità in tutti gli ambienti di visualizzazione e aiutare a trasmettere rapidamente informazioni complesse.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Orientamento al Servizio

Crea senza sforzo video di onboarding e formazione coinvolgenti per i nuovi assunti con strumenti potenziati dall'AI, garantendo un'esperienza di benvenuto coerente e professionale.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli da una libreria di modelli personalizzabili e scene per impostare rapidamente il contesto per il tuo video di orientamento al servizio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto con Avatar AI
Arricchisci il tuo video con avatar AI che possono trasmettere il tuo messaggio in modo naturale e professionale, semplificando il processo di onboarding dei dipendenti.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra i controlli di branding della tua azienda come loghi e colori per assicurarti che il tuo video si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato, esporta facilmente il tuo video di orientamento al servizio di alta qualità con varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, pronto per i tuoi nuovi assunti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto e Cultura Personalizzati

Genera video di benvenuto caldi e personalizzati e panoramiche della cultura aziendale coinvolgenti per i nuovi dipendenti, favorendo un senso di appartenenza fin dal primo giorno.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti con l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video da script, permettendo agli utenti di produrre facilmente video coinvolgenti per la formazione o tutorial tecnici senza bisogno di telecamere o attori. Questo semplifica il processo di produzione video per creare video istruttivi efficaci.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei video di onboarding?

Assolutamente. HeyGen offre modelli personalizzabili e controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video di onboarding. Questo assicura esperienze coerenti e rafforza la cultura aziendale per i nuovi assunti.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'esperienza di apprendimento nei contenuti istruttivi?

HeyGen migliora le esperienze di apprendimento attraverso la generazione integrata di voce fuori campo e sottotitoli automatici, rendendo i tuoi video istruttivi accessibili e facili da comprendere. Queste funzionalità aiutano a semplificare informazioni complesse, migliorando la ritenzione delle conoscenze per gli spettatori.

Quanto è facile da usare l'editor video di HeyGen per creare video di orientamento professionali?

L'editor video intuitivo di HeyGen presenta funzionalità di trascinamento e una vasta selezione di modelli personalizzabili, rendendolo incredibilmente facile da usare per creare video professionali. Questo semplifica l'intero processo, aiutando i team a ottimizzare il processo di onboarding e altre esigenze video in modo efficiente.

