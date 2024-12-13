Creatore di Video di Onboarding del Servizio: Coinvolgi e Fidelizza gli Utenti

Crea esperienze di onboarding personalizzate per dipendenti e clienti utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen per una creazione di contenuti senza sforzo.

Scopri come semplificare il processo di onboarding per i nuovi assunti con un video professionale di 1 minuto. Progettato per i Responsabili delle Risorse Umane e i Coordinatori della Formazione, questo video dovrebbe presentare uno stile visivo nitido e aziendale con una traccia audio vivace e incoraggiante. Utilizza i numerosi Modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente sequenze di benvenuto coinvolgenti e panoramiche delle politiche, garantendo un inizio coerente e stimolante per ogni dipendente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi progettato per gli Specialisti L&D e i Responsabili delle Operazioni, dimostrando come standardizzare efficacemente la documentazione dei processi utilizzando il video. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diagrammatico, completato da una generazione di Voiceover chiara e autorevole. Spiega i flussi di lavoro complessi passo dopo passo, assicurandoti di includere Sottotitoli/caption precisi per l'accessibilità e la chiarezza, garantendo che ogni membro del team riceva video di formazione coerenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video demo di prodotto dinamico di 45 secondi specificamente per i Product Manager e i Team di Supporto Tecnico, mostrando le funzionalità principali di un servizio. Lo stile visivo deve essere moderno e coinvolgente, con segmenti di registrazione dello schermo senza soluzione di continuità e un audio esplicativo e sicuro. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente narrazioni precise che evidenziano le caratteristiche e i benefici chiave, migliorando la chiarezza per i nuovi utenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di benvenuto e informativo di 2 minuti per i Team Leader Globali e i Dipartimenti HR Internazionali, concentrandoti sull'onboarding video personalizzato per una forza lavoro diversificata. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e inclusivo, con una traccia audio amichevole e multilingue. Spiega i benefici dei contenuti di Formazione Multilingue e dimostra come il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen garantiscano che i tuoi video di benvenuto personalizzati appaiano perfetti su qualsiasi dispositivo, facendo sentire i dipendenti globali veramente connessi fin dal primo giorno.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding del Servizio

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti e informativi per accogliere nuovi utenti o dipendenti e semplificare il loro percorso con una piattaforma facile da usare.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli personalizzabili progettati per diversi scenari di onboarding per avviare rapidamente il tuo progetto video.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Arricchisci il tuo video aggiungendo script per la narrazione AI, caricando i tuoi voiceover o incorporando registrazioni dello schermo.
3
Step 3
Personalizza il Branding
Applica i colori e il logo del tuo marchio e incorpora sottotitoli per garantire un aspetto coerente e professionale ai tuoi video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente il tuo video di onboarding finito in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip di Benvenuto e Istruzione Coinvolgenti

.

Genera rapidamente clip video brevi e coinvolgenti per accogliere i nuovi assunti o spiegare i passaggi chiave del servizio, rendendo l'onboarding più dinamico.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding del servizio?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding del servizio coinvolgenti utilizzando l'automazione basata su AI. Gli utenti possono facilmente generare video professionali da script di testo con avatar AI e personalizzarli con una vasta gamma di modelli, rendendolo una piattaforma facile da usare per un onboarding efficace dei dipendenti.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video di onboarding dei dipendenti?

Sì, HeyGen consente esperienze di onboarding video personalizzate attraverso i suoi avatar AI e sofisticati voice over AI. Puoi creare video dinamici e coinvolgenti che risuonano personalmente con i nuovi assunti, favorendo un'introduzione accogliente ed efficace alla tua azienda.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per una produzione video efficiente?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche come l'automazione basata su AI per la generazione di video, avanzati voice over AI e generazione automatica di sottotitoli. Queste capacità semplificano il processo di produzione video, consentendo aggiornamenti rapidi e una gestione efficiente dei contenuti all'interno di un flusso di lavoro intelligente.

Come possono le aziende garantire la coerenza del marchio nei loro contenuti di onboarding con HeyGen?

Con HeyGen, le aziende possono mantenere una forte coerenza del marchio in tutti i loro video di onboarding utilizzando modelli personalizzabili e controlli di branding completi per loghi e colori. Questo consente di standardizzare il processo di onboarding e scalare facilmente la produzione di contenuti mantenendo l'identità del marchio.

