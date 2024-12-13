Generatore di Video di Onboarding del Servizio per Semplificare la Formazione con l'AI

Crea video di onboarding coinvolgenti senza sforzo, riducendo il tempo al valore con potenti Text-to-video da script.

442/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di benvenuto accattivante di 1 minuto per i nuovi clienti, progettato per introdurli a un nuovo servizio software. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico, coinvolgente e accogliente, utilizzando Template e scene predefinite con musica di sottofondo vivace. Questo video dovrebbe creare video di onboarding senza sforzo, trasformando un semplice script in una presentazione raffinata tramite Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione dettagliato di 2 minuti per formatori aziendali, spiegando un nuovo protocollo di conformità. Adotta uno stile strutturato e visivamente supportato, utilizzando Text-to-video da script per convertire documenti di policy densi in un formato facilmente comprensibile, rinforzato da Sottotitoli/caption accurati. L'audio dovrebbe mantenere una voce calma e autorevole per garantire video di formazione efficaci.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale conciso di 45 secondi che mostri una nuova funzionalità per un generatore di video di onboarding del servizio. I visual devono essere moderni, eleganti ed energici, accompagnati da una voce sicura e persuasiva, potenziata dal generatore di video HeyGen AI. Incorpora filmati di stock diversificati dalla libreria multimediale/supporto stock per dimostrare visivamente i benefici chiave e coinvolgere potenziali utenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Onboarding del Servizio

Crea senza sforzo video di onboarding del servizio coinvolgenti in soli quattro semplici passaggi, sfruttando l'AI per ottimizzare la produzione dei tuoi contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando il tuo script o dettagliando il contenuto per il tuo video di onboarding. Il generatore utilizzerà la sua funzionalità "Text-to-video da script" per guidare la narrazione del tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visual
Migliora il tuo video scegliendo tra vari "Template e scene" pre-progettati o aggiungendo i tuoi media. Puoi anche selezionare un avatar AI per presentare il tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Personalizzati
Personalizza il tuo video con "Controlli di branding" come loghi e colori. Genera voiceover dal suono naturale utilizzando l'AI e aggiungi sottotitoli per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di onboarding di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto. La funzione di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" della piattaforma assicura che il tuo contenuto sia pronto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti medici e migliora l'educazione sanitaria

.

Chiarisci procedure e informazioni di servizio complesse utilizzando video potenziati dall'AI, migliorando la comprensione e accelerando la competenza degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding utilizzando l'AI?

Il generatore di video AI di HeyGen trasforma `Text-to-video da script` in contenuti di onboarding professionali, caratterizzati da `avatar AI` e `generazione di Voiceover` per ottimizzare l'intero processo. Questo consente una `generazione di video end-to-end` efficiente per la formazione e l'onboarding del servizio.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video di onboarding?

HeyGen fornisce strumenti di `editing video` robusti e `controlli di branding` che permettono una completa personalizzazione dei tuoi video di onboarding. Puoi integrare il tuo logo, regolare i colori, utilizzare `template e scene`, e accedere a una completa `libreria multimediale` per mantenere la coerenza del brand.

HeyGen può aiutare a localizzare i video di onboarding per un pubblico globale?

Assolutamente, HeyGen eccelle nella creazione di `contenuti multilingue` per `onboarding di dipendenti` e `onboarding di clienti` globali. Le sue funzionalità di `voice over AI` e generazione automatica di `sottotitoli` facilitano una `localizzazione` senza soluzione di continuità, garantendo che il tuo messaggio sia accessibile a team diversi.

Oltre alla creazione iniziale, come supporta HeyGen gli aggiornamenti continui per i video di onboarding?

HeyGen ottimizza significativamente il tuo flusso di lavoro con lo `strumento di creazione video` permettendo rapide conversioni `Text-to-video da script` e `collaborazione in tempo reale`. Questa piattaforma guidata dall'AI rende facile generare nuovi contenuti o `aggiornare automaticamente` i `video di formazione` esistenti per le esigenze di onboarding del servizio in evoluzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo