Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video introduttivo di 90 secondi per piccoli imprenditori, spiegando la facilità di creare contenuti professionali senza competenze avanzate di montaggio video. L'estetica visiva dovrebbe essere amichevole e illustrativa, con un editor drag-and-drop e animazioni semplici. Una voce narrante calda e coinvolgente, creata facilmente tramite la funzione di testo-a-video di HeyGen, narrerà il processo, dimostrando come chiunque possa diventare un efficace creatore di video esplicativi.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo di 2 minuti rivolto ai dipartimenti di formazione aziendale, dettagliando il processo di onboarding per una nuova funzionalità software. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e chiaro, utilizzando scene diverse e personaggi coinvolgenti dalla vasta libreria di Template & scene di HeyGen per guidare gli utenti attraverso ogni passaggio. L'audio dovrebbe presentare una voce narrante calma e istruttiva, accompagnata da una musica di sottofondo sottile, assicurando che i video esplicativi animati trasmettano efficacemente informazioni complesse.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale conciso di 45 secondi per i responsabili di prodotto e-commerce, evidenziando una nuova offerta di servizi. La presentazione visiva deve essere dinamica e focalizzata sul prodotto, con tagli rapidi e animazioni vivaci che catturano l'attenzione. Una voce narrante AI sicura e persuasiva, perfezionata con la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, articolerà la proposta di valore, dimostrando come questo generatore di video esplicativi per servizi possa elevare i loro sforzi di marketing.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Esplicativi per Servizi

Crea video esplicativi per servizi coinvolgenti con strumenti AI, dal copione a visual straordinari, in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia il tuo viaggio nel video esplicativo selezionando da una libreria diversificata di template professionali o avvia un progetto da zero per un controllo creativo completo.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Popola le tue scene con visual coinvolgenti, scegliendo tra una varietà di avatar AI realistici e trasformando facilmente il tuo copione in elementi animati coinvolgenti.
3
Step 3
Genera Voce e Musica
Eleva il tuo messaggio con la generazione di voiceover dal suono naturale dal tuo testo, poi migliora l'atmosfera con musica di sottofondo perfettamente sincronizzata.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e scaricalo nei formati ottimali, preparandolo per una condivisione senza problemi su piattaforme social media o per l'incorporamento sul tuo sito web.

Migliora la Formazione con Spiegazioni AI per Servizi

Migliora la comprensione e la ritenzione dei dipendenti su processi di servizio complessi o caratteristiche di prodotto attraverso video esplicativi coinvolgenti e potenziati dall'AI per la formazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi?

HeyGen sfrutta la creazione di video "AI-powered" avanzata per semplificare il processo. La sua "interfaccia user-friendly" ti permette di trasformare il testo in "video esplicativi" professionali con facilità, eliminando l'editing complesso.

HeyGen può generare avatar e voci AI realistici per i video?

Sì, HeyGen offre un potente "generatore di voci AI" e consente l'uso di "avatar AI" realistici per narrare i tuoi contenuti. Questo permette di avere "voiceover" diversificati che migliorano il coinvolgimento e la professionalità nei tuoi video.

Qual è l'approccio di HeyGen per trasformare i copioni in video?

HeyGen eccelle nella "creazione di testo-a-video", permettendoti di inserire semplicemente il tuo copione per generare istantaneamente contenuti video. Con un potente "editor drag-and-drop" e "template" personalizzabili, hai il pieno controllo sull'organizzazione delle scene e sugli elementi visivi.

HeyGen supporta il branding e l'esportazione facile dei video?

Assolutamente, HeyGen consente controlli essenziali di branding come l'aggiunta del tuo logo e colori personalizzati. Una volta completato il video, puoi facilmente "scaricare il video" in vari formati per la distribuzione su piattaforme "social media" o presentazioni.

