Crea un video tecnico conciso di 1 minuto rivolto agli sviluppatori software, dimostrando le complessità di una nuova API utilizzando un "creatore di video dimostrativi software". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e incentrato sul codice, concentrandosi su registrazioni dello schermo chiare da uno "strumento di registrazione dello schermo" con annotazioni precise. Una voce AI informativa e calma generata tramite la "generazione di voiceover" di HeyGen dovrebbe guidare gli spettatori attraverso ogni passaggio, garantendo un'alta comprensione per un pubblico tecnicamente esperto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 90 secondi rivolto ai product manager, illustrando la potenza dei "demo interattivi potenziati dall'AI" per migliorare il coinvolgimento degli utenti. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, presentando uno dei "avatar AI" realistici di HeyGen che spiega come sfruttare gli "analytics" integrati per monitorare il comportamento degli utenti e affinare la comprensione del prodotto. L'audio dovrebbe essere coinvolgente e chiaro, adatto a una presentazione professionale ma innovativa.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo di 45 secondi per specialisti del supporto IT, mostrando un processo comune di risoluzione dei problemi utilizzando un "creatore di video dimostrativi di servizio". Lo stile visivo deve essere semplice e facile da seguire, enfatizzando le azioni chiave sullo schermo. Essenziale per l'accessibilità in vari ambienti, i "sottotitoli" di HeyGen dovrebbero accompagnare automaticamente la narrazione chiara e concisa, generata da un "generatore di sottotitoli", garantendo che ogni istruzione sia trasmessa accuratamente.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video completo di 2 minuti per ingegneri di vendita, dimostrando complesse "integrazioni" tra diverse piattaforme attraverso "registrazioni demo dal vivo". Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e dinamico, utilizzando i "Template e scene" di HeyGen per passare senza problemi tra diverse interfacce software e flussi di dati. La narrazione audio dovrebbe essere autorevole e ben ritmata, evidenziando i benefici tecnici e il funzionamento senza soluzione di continuità dei sistemi integrati per un pubblico B2B.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Dimostrativi di Servizio

Crea senza sforzo video dimostrativi di servizio professionali e coinvolgenti che mostrano le tue offerte con chiarezza e impatto, semplificando le tue vendite e l'onboarding.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Demo
Inizia selezionando un modello video adatto per stabilire la struttura di base e le scene iniziali del tuo video dimostrativo di servizio.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Audio Coinvolgenti
Migliora la tua dimostrazione incorporando avatar AI, sfruttando le capacità potenziate dall'AI per creare presentazioni dinamiche con presentatori virtuali.
3
Step 3
Personalizza con il Tuo Branding
Personalizza i tuoi demo di prodotto interattivi applicando il tuo branding personalizzato, inclusi loghi e colori del marchio, per garantire un'identità visiva coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Demo
Finalizza il tuo video ad alta risoluzione scegliendo il rapporto d'aspetto appropriato, quindi esportalo facilmente per una condivisione senza soluzione di continuità su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Produci Demo Coinvolgenti per i Social Media

Trasforma rapidamente i tuoi demo di servizio in clip condivisibili sui social media per espandere la tua portata e coinvolgere un pubblico online più ampio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di demo interattivi potenziati dall'AI?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e sofisticate capacità di testo in video per trasformare i tuoi script in dinamici video dimostrativi di servizio. Questo consente una generazione efficiente di video dimostrativi di prodotto coinvolgenti senza registrazione manuale, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

Posso personalizzare gli elementi visivi e il branding per i miei video all'interno di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti di editing completi, inclusa l'opzione di branding personalizzato per integrare il tuo logo e i colori del marchio senza soluzione di continuità. Puoi anche sfruttare una vasta gamma di modelli video e media di stock, o caricare i tuoi asset, per garantire che i tuoi video esplicativi si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per l'accessibilità video e la qualità dell'output?

HeyGen è dotato di strumenti di editing robusti che includono la generazione automatica di sottotitoli per una maggiore accessibilità nei tuoi video dimostrativi di prodotto. Inoltre, puoi utilizzare le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportare video ad alta risoluzione per adattarsi a varie piattaforme e esigenze di visualizzazione.

HeyGen offre un'alternativa agli strumenti tradizionali di registrazione dello schermo per creare demo?

Sì, HeyGen fornisce un approccio innovativo potenziato dall'AI per creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti, servendo come potente alternativa agli strumenti tradizionali di registrazione dello schermo. Puoi generare demo professionali e coerenti su larga scala, eliminando la necessità di sessioni di registrazione dal vivo.

