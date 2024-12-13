creatore di video sem ad per annunci video ad alte prestazioni

Aumenta i risultati della tua campagna pubblicitaria e riduci i costi video sfruttando la potente funzionalità Text-to-video da script.

Immagina di creare senza sforzo annunci video AI ad alto impatto per la tua prossima campagna. Questo spot di 30 secondi è rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, mostrando quanto sia facile creare annunci video utilizzando gli avatar AI di HeyGen per dare vita al tuo messaggio con un'estetica professionale e moderna e una voce chiara.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi per creatori di contenuti e marchi di e-commerce, dimostrando come trasformare concetti video UGC grezzi in annunci social media coinvolgenti. Lo stile visivo energico, combinato con musica di tendenza, metterà in evidenza il processo senza soluzione di continuità di utilizzo della funzione Text-to-video di HeyGen per creare narrazioni coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 60 secondi rivolto ad agenzie di marketing e product manager, illustrando come produrre efficacemente potenti annunci video testimonial. Lo stile visivo raffinato, con illuminazione calda e musica di sottofondo ispiratrice, enfatizza l'uso dei diversi Template & scene di HeyGen per adattare e personalizzare rapidamente i modelli video per un impatto massimo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video diretto e conciso di 30 secondi per startup e team di marketing snelli, spiegando come utilizzare un creatore di video sem ad per ridurre significativamente i costi video. Lo stile visivo minimalista e la generazione di Voiceover autorevole comunicheranno chiaramente l'efficienza di HeyGen nel creare annunci professionali senza le spese tradizionali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video SEM Ad

Crea senza sforzo annunci video SEM ad alte prestazioni con AI. Trasforma il tuo testo pubblicitario e le idee creative in immagini coinvolgenti in pochi minuti, ottimizzando le tue campagne per un impatto massimo.

1
Step 1
Crea il tuo script o scegli un modello
Inizia il tuo progetto inserendo direttamente il tuo testo pubblicitario o genera script utilizzando l'AI. Per un avvio più rapido, seleziona dalla nostra vasta libreria di Template & scene professionali ottimizzati per vari tipi di annunci.
2
Step 2
Scegli il tuo talento AI e i tuoi elementi visivi
Dai vita al tuo annuncio selezionando un avatar AI espressivo per narrare il tuo messaggio, o carica i tuoi media personalizzati. Migliora i tuoi elementi visivi con filmati e immagini stock pertinenti dalla nostra vasta libreria.
3
Step 3
Aggiungi branding e affina gli elementi
Assicura la coerenza del marchio applicando il tuo logo, colori personalizzati e font utilizzando i nostri controlli di Branding completi (logo, colori). Organizza facilmente gli elementi, aggiungi sottotitoli e affina il flusso del tuo video con il nostro editor intuitivo.
4
Step 4
Esporta e distribuisci il tuo annuncio
Finalizza la tua creazione utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare il tuo video a qualsiasi piattaforma. Genera file di alta qualità pronti per essere distribuiti nelle tue campagne di marketing sui motori di ricerca, massimizzando la portata e il coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti con Video AI

.

Trasforma le testimonianze dei clienti e le storie di successo in annunci video AI coinvolgenti per costruire fiducia e guidare le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video AI?

HeyGen semplifica la creazione di annunci video AI offrendo un potente creatore di annunci video AI dove puoi selezionare tra vari avatar AI e trasformare il tuo testo in un video coinvolgente. Questo consente ai marchi di generare risorse di alta qualità in modo efficiente per le loro campagne.

Quali strumenti offre HeyGen per creare rapidamente annunci video?

HeyGen offre un editor intuitivo drag-and-drop combinato con una ricca libreria di modelli video per accelerare il tuo flusso di lavoro. Puoi facilmente produrre annunci video efficaci per varie piattaforme, garantendo un'esperienza di generazione video end-to-end.

HeyGen può creare contenuti video testimonial e UGC per annunci?

Sì, HeyGen è altamente capace di creare annunci video testimonial dinamici e contenuti video UGC autentici. La sua piattaforma versatile ti aiuta a produrre annunci social media coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen offre funzionalità avanzate come avatar AI e Text-to-video per annunci?

Assolutamente, HeyGen sfrutta avatar AI all'avanguardia e tecnologia sofisticata Text-to-video per dare vita ai tuoi script. Questo assicura che la creazione di annunci video AI di impatto sia accessibile ed efficiente, potenziando il tuo motore creativo.

