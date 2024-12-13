Creatore di Video sulla Consapevolezza della Sicurezza per una Formazione Coinvolgente

Crea facilmente video di consapevolezza sulla sicurezza coinvolgenti con avatar AI per aumentare la ritenzione e garantire la conformità.

Crea un video di formazione coinvolgente di 60 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandoti su consigli cruciali di sicurezza informatica come l'identificazione delle email di phishing. Lo stile visivo dovrebbe essere un video esplicativo animato con una voce fuori campo amichevole e chiara, utilizzando la funzione di HeyGen Text-to-video da script per dare vita al copione in modo rapido ed efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi sulla consapevolezza della sicurezza per tutto il personale aziendale, illustrando le migliori pratiche per le password. Questo video dovrebbe presentare avatar AI realistici che dimostrano errori comuni e metodi sicuri, accompagnati da una voce fuori campo autorevole generata utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, garantendo coerenza del marchio e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 90 secondi sulla formazione alla conformità per i membri del team remoto, dettagliando le migliori pratiche per la gestione sicura dei dati al di fuori dell'ufficio. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e passo-passo, completata da un tono audio calmo e rassicurante e sottotitoli automatici generati da HeyGen, rendendolo accessibile a tutti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 30 secondi sulla sicurezza sul lavoro per i visitatori dell'ufficio e i nuovi assunti, evidenziando i protocolli chiave di sicurezza fisica all'ingresso dei locali. Lo stile dovrebbe essere vivace e visivamente accattivante con tagli rapidi, sfruttando i modelli e le scene pre-progettati di HeyGen per una creazione rapida e un facile ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per vari schermi di visualizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video sulla Consapevolezza della Sicurezza

Crea facilmente video di formazione sulla consapevolezza della sicurezza professionali e coinvolgenti in pochi minuti per proteggere la tua organizzazione e garantire la conformità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo contenuto di consapevolezza sulla sicurezza o selezionando un modello pronto per la conformità. HeyGen utilizzerà quindi la sua capacità di Text-to-video per trasformare il tuo testo in immagini coinvolgenti per i tuoi video di formazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Rafforza il tuo messaggio scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI e personalizzando la generazione di voiceover per trasmettere i tuoi messaggi di sicurezza cruciali con impatto e chiarezza.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Personalizza il tuo video con immagini, video e musica pertinenti dalla libreria multimediale. Applica i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza nei tuoi video di consapevolezza sulla sicurezza.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video esplicativo, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto per la distribuzione su diverse piattaforme, inclusa l'integrazione con LMS per una formazione alla conformità senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti di Sicurezza Complessi

.

Trasforma politiche di sicurezza intricate e minacce in video esplicativi animati chiari e facili da comprendere e video di formazione alla conformità.

background image

Domande Frequenti

Come fa HeyGen a creare video di consapevolezza sulla sicurezza coinvolgenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in video esplicativi dinamici e video di consapevolezza sulla sicurezza. Il nostro AI Video Maker ti consente di creare video di formazione coinvolgenti con avatar AI e funzionalità Text-to-Video, assicurando che il tuo messaggio catturi l'attenzione in modo efficace.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per la formazione alla conformità?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con LMS per distribuire la tua formazione alla conformità e i video di consapevolezza sulla sicurezza. Puoi facilmente esportare i video in vari formati, assicurando che i tuoi contenuti soddisfino gli standard di sicurezza di livello Enterprise e siano pronti per le piattaforme di apprendimento della tua organizzazione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per creare video di consapevolezza sulla sicurezza con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta gamma di avatar AI e modelli video diversi. Puoi personalizzare i contenuti con controlli di branding, scene uniche e generazione di voiceover per allinearti perfettamente alle esigenze specifiche della formazione sulla consapevolezza della sicurezza della tua azienda.

HeyGen è una soluzione efficiente per produrre video di formazione di alta qualità?

Assolutamente. L'interfaccia user-friendly di HeyGen e gli strumenti potenziati dall'AI riducono significativamente il tempo e lo sforzo tradizionalmente richiesti per la creazione di video di formazione, portando a notevoli risparmi sui costi. Con il supporto multilingue e la capacità di convertire PowerPoint in video, puoi rapidamente scalare i tuoi sforzi di formazione a livello globale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo