Produci straordinari video di marketing stagionale con facilità, sfruttando i modelli e le scene estensive di HeyGen per ogni campagna.

Immagina un video promozionale vibrante di 30 secondi progettato per marchi di e-commerce, che cattura l'attenzione dei clienti per le loro prossime campagne stagionali con offerte irresistibili per le festività. Il suo stile visivo dovrebbe essere luminoso e festoso, accompagnato da una colonna sonora vivace e una chiara generazione di Voiceover, facilmente assemblata utilizzando i modelli e le scene estensive di HeyGen per lanciare video di marketing accattivanti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un annuncio di lancio prodotto di 45 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e ai primi adottanti, evidenziando un nuovo gadget innovativo. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno con transizioni energiche, presentando un avatar AI che trasmette i messaggi chiave derivati da un chiaro testo-a-video da script, enfatizzando le capacità di HeyGen come generatore di video AI.
Che ne dici di un video conciso di 15 secondi con un consiglio di marketing sui social media per i piccoli imprenditori, dimostrando dinamicamente una strategia rapida per l'engagement? Ha bisogno di uno stile visivo ricco di tagli rapidi e testo sullo schermo, abbinato a musica di sottofondo accattivante e sottotitoli essenziali, garantendo una visione ottimale su varie piattaforme social attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Progetta un video di contenuto di marca caldo e invitante di 60 secondi per una campagna di email marketing, parlando direttamente ai clienti esistenti di offerte esclusive. Lo stile visivo e audio dovrebbe sembrare personalizzato con una colonna sonora musicale delicata, sfruttando una ricca libreria multimediale/supporto stock per creare risorse video di marca che risuonano, migliorando la fedeltà dei clienti e stimolando acquisti ripetuti attraverso campagne di email marketing efficaci.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Marketing Stagionale

Crea video di marketing stagionale accattivanti e ad alto tasso di conversione per le tue campagne con gli strumenti AI di HeyGen, progettati per marchi di e-commerce e marketing sui social media.

Step 1
Scegli un Modello Stagionale
Inizia il tuo progetto selezionando dalla libreria di HeyGen di "modelli" progettati professionalmente e ottimizzati per diverse campagne stagionali.
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Inserisci il tuo messaggio di marketing e dagli vita utilizzando la funzione "testo-a-video da script", generando visuali coinvolgenti dal tuo testo.
3
Step 3
Applica il Branding
Mantieni la coerenza del marchio nei tuoi "video di marketing" utilizzando i "controlli di branding" per applicare il tuo logo e i colori personalizzati del marchio.
Step 4
Esporta per le Piattaforme
Ottimizza il tuo output finale per varie "piattaforme social" utilizzando il "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto", garantendo una perfetta adattabilità e impatto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti Stagionali

Usa l'AI per creare testimonianze video convincenti e storie di successo, costruendo fiducia e mostrando l'impatto delle tue offerte stagionali.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing stagionale per i marchi di e-commerce?

HeyGen funge da potente generatore di video di marketing stagionale, consentendo ai marchi di e-commerce di produrre rapidamente contenuti ad alto tasso di conversione per le loro campagne stagionali. Utilizza il nostro generatore di video AI per ottimizzare il tuo processo di produzione.

Posso convertire i miei script esistenti in video con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre robuste capacità di testo-a-video da script, permettendoti di trasformare contenuti scritti in video di marketing coinvolgenti. Migliora le tue risorse video di marca con voiceover AI naturali e visuali accattivanti.

Quali opzioni di branding e personalizzazione sono disponibili per i miei video di marketing?

HeyGen fornisce ampi controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e colori, per garantire che i tuoi video di marketing si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli e utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme social.

Perché dovrei scegliere HeyGen come mio generatore di video di marketing di riferimento?

HeyGen consente alle aziende di creare video di marketing professionali in modo efficiente per lanci di prodotti e marketing sui social media. Il nostro generatore di video AI ottimizza la creazione di contenuti, aiutandoti a coinvolgere il pubblico su tutte le piattaforme.

