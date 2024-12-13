Creatore di Video per Annunci di Ricerca: Crea Annunci Video Coinvolgenti Velocemente

Sfrutta avatar AI e strumenti potenziati dall'AI per creare annunci video di alta qualità in stile UGC che convertono e fanno crescere il tuo business.

Crea un video di 30 secondi energico e luminoso rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando quanto facilmente possano diventare creatori di video per annunci di ricerca. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente con musica di sottofondo vivace e una chiara voce narrante AI, mostrando il processo intuitivo di selezione e personalizzazione da vari "Modelli e scene" per creare rapidamente annunci video accattivanti per i loro prodotti o servizi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 45 secondi professionale e moderno rivolto ai marketer delle performance, evidenziando la potenza di un Creatore di Annunci Video AI. Il video dovrebbe presentare tagli dinamici e un coinvolgente "avatar AI" che illustra i benefici chiave, mostrando come possano personalizzare i loro annunci video in modo efficiente per ottimizzare le campagne. L'audio dovrebbe essere pulito e autorevole, completando la presentazione visiva elegante.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video incisivo di 20 secondi progettato per i social media manager, mostrando la creazione rapida di contenuti per varie piattaforme social. Utilizza uno stile visivo veloce e alla moda con sovrapposizioni di testo dinamiche, enfatizzando la rapida funzione di "Generazione di voce narrante" per produrre annunci video d'impatto in pochi minuti. L'audio dovrebbe essere conciso e accattivante, perfetto per un consumo rapido sui feed social.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video autentico e relazionabile di 60 secondi rivolto ai team di marketing in cerca di contenuti genuini, illustrando la creazione di annunci video in stile UGC. La narrazione dovrebbe presentare scenari diversi e conversazionali, con "Sottotitoli/caption" chiari e prominenti per garantire accessibilità e coinvolgimento. Il tono complessivo dovrebbe essere caldo e invitante, enfatizzando come questo approccio migliori gli sforzi di video marketing.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video per Annunci di Ricerca

Produci rapidamente annunci video di alta qualità e coinvolgenti per qualsiasi piattaforma utilizzando gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen e un editor intuitivo per far crescere il tuo business.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia scrivendo il tuo script per l'annuncio o scegliendo tra una varietà di modelli video per dare il via al tuo processo creativo. La funzione Testo-a-video da script di HeyGen dà vita alle tue idee senza sforzo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Eleva il tuo contenuto selezionando un avatar AI realistico e genera voci narranti dal suono naturale, facendo risuonare il tuo messaggio in modo potente con il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Visuali
Adatta il tuo annuncio alla perfezione. Aggiungi elementi di brand utilizzando i controlli di branding (logo, colori), integra media di stock e applica transizioni di scena dinamiche per personalizzare i tuoi annunci video per il massimo impatto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio Video di Alta Qualità
Renderizza il tuo video finale di alta qualità in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme social. Con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, i tuoi annunci video accattivanti sono pronti per migliorare le performance.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci di Successo del Cliente Potenziati dall'AI

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in annunci video coinvolgenti e persuasivi che costruiscono fiducia e stimolano le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video ad alto impatto?

Il Creatore di Annunci Video AI di HeyGen utilizza strumenti avanzati potenziati dall'AI per semplificare l'intero processo di creazione di annunci video coinvolgenti. Puoi trasformare facilmente i tuoi script in visuali accattivanti con avatar AI realistici e scene dinamiche, migliorando significativamente i tuoi sforzi di video marketing.

HeyGen offre avatar AI per creare annunci video unici?

Sì, HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI che puoi utilizzare per creare annunci video unici e personalizzati in stile UGC. Questi avatar AI aiutano i marketer delle performance a fornire contenuti video di alta qualità che risuonano con il pubblico su varie piattaforme social.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli annunci video creati con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi un editor Drag and drop facile da usare e modelli video professionali. Questo ti permette di personalizzare completamente i tuoi annunci video con controlli di branding, sottotitoli e media di stock per allinearsi agli obiettivi della tua campagna.

HeyGen può aiutarmi a produrre efficientemente contenuti video per annunci di ricerca?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video per annunci di ricerca efficiente progettato per aiutarti a produrre rapidamente contenuti di marketing video di alta qualità. Sfruttando i nostri strumenti potenziati dall'AI, le aziende possono facilmente creare annunci video che stimolano l'engagement e aiutano a far crescere il tuo business.

