Generatore di Video da Script: Trasforma il Testo in Video Coinvolgenti

Crea facilmente video professionali da qualsiasi script. Sfrutta il potente voiceover AI di HeyGen per dare vita alle tue parole istantaneamente.

Crea un video istruttivo di 90 secondi rivolto agli sviluppatori software, mostrando come un concetto di codifica complesso possa essere facilmente spiegato utilizzando un generatore di video da script. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, impiegando registrazioni dello schermo dinamiche e sovrapposizioni di testo animate, completate da una voce narrante AI autorevole ma amichevole generata direttamente dallo script, evidenziando gli avatar AI di HeyGen per i ruoli di presentatore.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing di 1 minuto rivolto ai creatori di contenuti sui social media, illustrando il potere di trasformare il testo scritto in video per annunci di prodotto coinvolgenti. Adotta un'estetica visiva energica e moderna con musica di sottofondo vivace e sottotitoli/caption in evidenza sullo schermo per massimizzare l'accessibilità, dimostrando le robuste capacità di generazione di voiceover di HeyGen per stili di narrazione diversi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese, concentrandoti sulla semplicità di creare contenuti promozionali con un generatore di video AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere invitante e semplice, utilizzando colori vivaci e una narrazione chiara e incoraggiante, enfatizzando come la vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e i modelli e scene intuitivi accelerino la produzione video.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di suggerimenti rapidi di 30 secondi per i digital marketer, dimostrando come convertire uno script in video per più piattaforme social da un'unica fonte. Impiega uno stile veloce e visivamente ricco che transizioni fluidamente tra diversi rapporti d'aspetto, supportato da una narrazione concisa e mostrando come la funzione di ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto di HeyGen semplifichi la distribuzione cross-platform.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video da Script

Trasforma le tue idee in video professionali senza sforzo. Scopri come convertire il tuo script in contenuti video coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto scritto. Il generatore di video AI elaborerà il tuo testo, gettando le basi per la tua storia visiva.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo messaggio o integra filmati stock e modelli pertinenti per dare vita visivamente al tuo script.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Affina il tuo video con un voiceover AI che corrisponde al tuo tono, aggiungi musica di sottofondo dinamica e includi sottotitoli automatici per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta finalizzato, le opzioni di esportazione facili offrono varie risoluzioni e rapporti d'aspetto, perfetti per condividere il tuo nuovo video in formato breve su qualsiasi piattaforma social.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Dinamici per i Social Media

Produci video brevi e accattivanti dai tuoi script di testo per le piattaforme social, aumentando rapidamente il coinvolgimento e la presenza del brand.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI?

HeyGen si distingue come un efficace generatore di video AI grazie all'uso di sofisticati avatar AI e tecnologia avanzata di voiceover AI. Semplifica il processo creativo, permettendo agli utenti di convertire facilmente uno script in video con risultati professionali.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre un editor video online intuitivo con ampie possibilità di personalizzazione. Puoi facilmente integrare musica di sottofondo, aggiungere filmati stock e includere sottotitoli professionali per allineare perfettamente il tuo video generato dall'AI con il tuo brand.

Quali opzioni di esportazione sono disponibili per i video generati da HeyGen?

HeyGen offre opzioni di esportazione flessibili, permettendoti di scaricare i tuoi video generati dall'AI di alta qualità in vari formati. Questo rende semplice creare e condividere video brevi accattivanti ottimizzati per diverse piattaforme social.

Come converte HeyGen uno script in video usando l'AI?

HeyGen eccelle come creatore di video da script utilizzando l'AI all'avanguardia per trasformare il tuo contenuto scritto in visuali dinamiche. Sintetizza senza soluzione di continuità il tuo script in un voiceover AI dal suono naturale, animato da avatar AI realistici, creando un video completo dal testo.

